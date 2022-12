Januar-Termine

Führungen zur "Stunde der Wintervögel", Vorträge und Pflegeeinsätze gehören im Januar zu unserem Programm.

Sonntag, 1.1., 10:00 Uhr: Ohlsdorf bis Poppenbüttel

Wanderung 8 km / Wanderung von Ohlsdorf entlang der Alster bis Poppenbüttel. Endeinkehr. / Christian Callsen / Treff um 10:00 Bf. Ohlsdorf, Seite Badeanstalt. / Spende erwünscht / Max. 20 Teilnehmer*innen / Fernglas mitbringen empfehlenswert

Donnerstag, 5.1., 11-12.30 Uhr: Gänse und andere Wintergäste der Wedeler Marsch

Vogelkundliche Führung

Treffpunkt: NABU Vogelstation

Dauer: ca. 1,5 Std.

Kosten: € 8,-, NABU-Mitglieder € 4,-

Info: 040/ 648 55 253

Marco Sommerfeld (NABU Hamburg)



Samstag, 7.1., 15:00 Uhr: Tansania

Bildervortrag. Referentin: Helga Kahlert, Reisen & Wandern. Ort: NABU-Geschäftsstelle, Klaus-Groth-Str. 21. Beginn um 15 Uhr mit Kaffeetrinken, danach folgt der Vortrag.

Sonntag, 8.1., 9:30 Uhr: Stunde der Wintervögel in Wandsbek

Vogelkundliche Führung / Angela Krabs (NABU Wandsbek) / Treff: Südende Kupferteich, Stauwehr Kupferdamm / Max. 12 Teilnehmer*innen / Fernglas mitbringen. Keine Hunde.

Sonntag, 8.1., 10:30 Uhr: Die Vogelwelt im Winter am Öjendorfer See

Vogelkundliche Führung / Anika Bauck, Winfried Schmid, Hartmut Ma / Treffpunkt: NABU-Hütte im Norden des Öjendorfer Sees beim Parkplatz Bruhnrögenredder.

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Buslinie 263 bis Gleiwitzer Bogen. 10 Minuten Fußweg zum Treffpunkt. / Max. 20 Teilnehmer*innen / Fernglas mitbringen. Bitte keine Hunde.

Sonntag, 8.1., 11:00 Uhr: Stunde der Wintervögel am Bramfelder See

Vogelkundliche Führung / NABU Bramfeld/Ohlsdorf/Barmbek / Treffpunkt: Bramfelder See nahe HVV-Busstopp 177/270 Bramfeld See (Endhaltestelle) / Max. 20 Teilnehmer*innen / Dauer 1,5-2 Std.; Fernglas mitbringen

Sonntag, 8.1., 13:00 Uhr: Stunde der Wintervögel im Wohlerspark

Vogelkundliche Führung / Vogelbeobachtung und -zählung / Karen Mielke-Sommerburg (NABU Altona) / Treff:Wohlerspark, Eingang Thadenstr./ Norderreihe / Spende willkommen / Max. 30 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen. / Mit anschließendem Klönschnack und Heißgetränk

Montag, 9.1., 17:00 Uhr: Führung durch das Museum der Natur - Bereich Geologie/Paläontologie

Naturwissenschaftliche Führung / Thema: Biodiversitätsentwicklung in der Erdgeschichte. / Dr. Ulrich Kotthoff / Treffpunkt: Museum im Geomatikum, Bundesstraße 55 / Max. 20 Teilnehmer*innen

Donnerstag, 12.1., 9:30 Uhr: Entkusseln im Höltigbaum/Stellmoorer Tunneltal

Pflegeeinsatz / Entnahme von Jungbäumen und Sträuchern. / NABU Rahlstedt / Treff: Haus der Wilden Weiden, Eichberg 63 / Max. 40 Teilnehmer*innen / Bitte an robuste Kleidung und Handschuhe denken. Werkzeuge werden gestellt. / Anmeldung erforderlich bis spätestens 10.1.

Donnerstag, 12.1., 9:33 Uhr: Ohlstedt bis Ahrensburg WEST

Wanderung 12 km / Von Ohlstedt über den Schüberg zum Bredenbeker Teich und nach Ahrensburg-West / Ingeborg Schuhart / U1 Hbf 8:57 nach Ohlstedt. (9:33). Hamburg AB / Spende erwünscht / Max. 20 Teilnehmer*innen / Fernglas mitbringen empfehlenswert

Samstag, 14.1., 10:00 Uhr: Biotoppflegemaßnahmen an der Wandse und Berner Au

Pflegeeinsatz am größten Nebenfluss östlich der Alster und seiner Zuflüsse / Ab 12 Jahre. Bitte an wetterfeste Arbeitskleidung denken. Für die Materialplanung anmelden. / NABU Wandsbek / Treffpunkt wird nach Anmeldung per Mail bekannt gegeben / Max. 30 Teilnehmer*innen

Sonntag, 15.1., 14:00 Uhr: Kritische Waldführung im Klövensteen

Naturkundliche Führung / Thema: der klimaresistente Wald. / Jens Sturm (NABU-Fachgruppe Wald) / Treff: Alter Feuerlöschteich, Teichweg / Max. 20 Teilnehmer*innen

Sonntag, 15.1., 11:00 Uhr: Segelflugplatz und Dünenhaus

Spaziergang 4 km / Boberg Spaziergang um den Segelflugplatz und Besuch des Dünenhauses. Evtl. Endeinkehr möglich. / U. und J. Kofahl / S21 Hbf. 10:34 bis Mittlerer Landweg, weiter 10:51 Bus 221 bis Boberger Furtweg, Treff: 11:00 Boberger Dünenhaus, Boberger Furt 50. / Spende erwünscht / Max. 20 Teilnehmer*innen / Fernglas mitbringen empfehlenswert

Mittwoch, 18.1., 11-12.30 Uhr: Gänse und andere Wintergäste der Wedeler Marsch

Vogelkundliche Führung

Treffpunkt: NABU Vogelstation

Dauer: ca. 1,5 Std.

Kosten: € 8,-, NABU-Mitglieder € 4,-

Info: 040/ 648 55 253

Marco Sommerfeld (NABU Hamburg)



Freitag, 20.1., 10:00 Uhr: Führung durch das Museum der Natur - Bereich Geologie/Paläontologie

Naturwissenschaftliche Führung / Thema: Biodiversitätsentwicklung in der Erdgeschichte. / Dr. Ulrich Kotthoff / Treffpunkt: Museum im Geomatikum, Bundesstraße 55 / Max. 20 Teilnehmer*innen

Samstag, 21.1., 10:00 Uhr: Nordische Gänse an der Alten Süderelbe

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von nordischen Gänsen in einem der wichtigsten Gänserastgebiete Hamburgs / NABU Süd / Treffpunkt: Parkplatz Airbus-Aussichtsplattform, Nesstor 1,

Neßdeich / Spende willkommen / Max. 10 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen

Samstag, 21.1., 10:00 Uhr: Biotoppflege im Rothsteinsmoor

Pflegeeinsatz / Jede helfende Hand ist willkommen. / NABU Langenhorn/Fuhlsbüttel / Treffpunkt: Tor am Buswendeplatz Krohnstiegtunnel. / Max. 25 Teilnehmer*innen / Werkzeug und Imbiss wird gestellt.

Samstag, 28.1., 10:00 Uhr: Biotoppflegemaßnahmen an der Wandse und Berner Au

Pflegeeinsatz am größten Nebenfluss östlich der Alster und seiner Zuflüsse / Ab 12 Jahre. Bitte an wetterfeste Arbeitskleidung denken. Für die Materialplanung anmelden. / NABU Wandsbek / Treffpunkt wird nach Anmeldung per Mail bekannt gegeben / Max. 30 Teilnehmer*innen

Samstag, 28.1., 10:00 Uhr: Wintergäste an der Außenmühle (Harburger Stadtpark)

Vogelkundliche Führung / NABU Süd / Treffpunkt: Bushaltestelle Freizeitbad MidSommerland" (Buslinie 145) / Spende willkommen / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen"

