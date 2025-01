Flusslandschaft Elbe - Wildes Auenland

Multivision von Oliver Ulmer am 30.1.2025 um 18:30 Uhr

Verknüpft mit einem Blick auf die Arbeit des NABU in der Elbtalaue zeigt der Hamburger Naturfotograf Oliver Ulmer eine stimmungsvolle Multivision mit faszinierenden Bildern aus dem Gebiet.

Über viele Jahre hat sich der passionierte Hamburger Tier- und Naturfotograf Oliver Ulmer in seiner Arbeit den Elbtalauen gewidmet. Die in dieser Multivision vereinten Bilder sind das Ergebnis unzähliger Tage und Nächte, über alle Jahreszeiten hinweg, die er in der Auenwildnis verbracht hat - im Tarnzelt, mit der Drohne oder beim Platzieren der Kamerafallen für die Nachtaufnahmen.

Hintergrund: Die Flusslandschaft Elbe repräsentiert eine Vielzahl verschiedener, noch weitgehend ursprünglicher Lebensräume eines mitteleuropäischen Urstromtals, die eng miteinander verzahnt sind. Sie ist ein wichtiges Refugium für anderenorts selten gewordene oder verschwundene Tier- und Pflanzenarten. Hier hat sich über 400 Flusskilometer ein einzigartiger, auentypischer Naturraum erhalten, wie er in Deutschland kaum noch zu finden ist und den es zu bewahren gilt. Mit Flächenkäufen und praktischem Naturschutz setzt sich der NABU Hamburg seit mittlerweile mehr als 50 Jahren dafür ein, dieses besondere Naturjuwel zu erhalten.

