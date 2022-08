Jetzt Projekte aus dem Natur- und/oder Klimaschutz einreichen!

Liebe Hamburgerinnen, liebe Hamburger,

wir freuen uns sehr über Ihr Interesse am Hanse-Umweltpreis, mit dem wir die vielen Projekte im Naturschutz und im Klimaschutz in unserer Stadt gleichzeitig belohnen und motivieren möchten weiterzumachen. Wir sind gespannt, mit welchem Projekt oder welcher Initiative Sie sich bewerben möchten. Eines steht jetzt schon fest, bei diesem Wettbewerb gibt es nur Gewinner, denn von den Ergebnissen profitieren wir alle.



Bewerben können Sie sich für den Hanse-Umweltpreis, wenn Sie im Naturschutz und Klimaschutz in und um Hamburg aktiv sind. Bereits im Garten lässt sich beispielsweise damit beginnen. Durch naturnahe Pflege und Gestaltung kann den heimischen Tieren und Pflanzen hier ein Stück Lebensraum zurückgegeben werden. Oder Sie können mit Projekten zum Energie sparen und zur regenerativen Energiegewinnung lokal dem globalen Klimawandel entgegen wirken. Dies sind nur einige Beispiele. Es gibt viele weitere Möglichkeiten etwas für die Umwelt zu tun. Ob die dauerhafte Betreuung eines wertvollen Gebietes, der langjährige Kampf gegen Naturzerstörung in einem Stadtteil, der Einsatz für eine einzelne Tier- oder Pflanzenart oder Aktionen und Maßnahmen, die dem Klimaschutz dienen - was zählt, ist Ihr Engagement für unsere Umwelt.



Bewerben Sie sich für den Hanse-Umweltpreis! Zeigen Sie uns Ihr Projekt und Ihre Anregungen zum Schutz von Hamburgs Natur und zum Klimaschutz! Der Hanse-Umweltpreis ist mit insgesamt 6.000,- Euro dotiert, bereitgestellt von der Stiftung Globetrotter Ausrüstung. Der Gewinner erhält neben dem Preisgeld eine Bronzeskulptur mit einem auffliegenden Storch von dem Künstler Axel Richter, hergestellt von der Bildgießerei Wittkamp.



Viel Spaß und gute Ideen wünschen Ihnen

Dagmar Berghoff