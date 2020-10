Die Elbe ist Hamburgs Lebensader. Dabei ist sie nicht nur Lebensraum für Tiere und Pflanzen, sondern auch Wirtschaftsfaktor und Naherholungsgebiet. Grund genug, sich genauer mit der Flusslandschaft vor unserer Haustür zu beschäftigen. „Die Elbe im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft, Wohnen und Natur“ – unter diesem Motto bietet der NABU Hamburg vom 5. bis 11. Juni verschiedene Veranstaltungen an. Freuen Sie sich auf Fahrradtouren, Führungen, Workshops und Vorträge und lernen Sie die Elbe neu kennen.





Programm 2020

Mi., 28.10., 16:30-18:00 Uhr: Umweltpolitische Barkassenfahrt durch den Hamburger Hafen.

Der Hamburger Hafen ist spannend. Historisch bedeutsam, wirtschaftlich unverzichtbar, ein Motor für Arbeit und Beschäftigung. Denn rund 160.000 Arbeitsplätze hängen direkt und indirekt am Hamburger Hafen, dem drittgrößten Seehafen Europas. Aber er ist auch eine Herausforderung für die Lebensqualität. Denn der Hamburger Hafen liegt mitten in der Stadt. Luft-, Lärm- und Lichtverschmutzung stellen für manche Tiere und vor allem für viele Menschen, die in Hafennähe wohnen, eine starke Belastung dar. Zudem ist die aktuelle Elbvertiefung ein großer Eingriff in Natur- und Umwelt – mit unabsehbaren Langzeitfolgen für das sensible System der Tide-Elbe. Wie geht es weiter mit der Elbvertiefung und ihren Folgen? Warum ist auch die Speicherstadt von der „Fahrrinnenanpassung“ betroffen? Wie steht es mit der Luftqualität? Warum hat sich der Hafen überhaupt in der Stadt entwickelt? Und warum ist er nicht, wie Rotterdam oder London, aus der Stadt weggezogen? Der NABU Hamburg bietet am Mittwoch, den 28.10. von 16:30-18:00 eine kurzweilige Barkassentour an, die historische und gegenwärtige Aspekte verbindet.



Leitung: Malte Siegert, 1. Vorsitzender des NABU Hamburg u. Sönke Diesener, Referent für Umweltpolitik beim NABU Hamburg.

Anmeldung unbedingt erforderlich: Wegen der Schiffsgröße bitte vorher verbindlich anmelden: anmeldung@NABU-Hamburg.de, Tel. 040-697089-0.

Kostenbeteiligung: 10 € für Erwachsene, Kinder frei.

Treffpunkt: St. Pauli Landungsbrücken 10 (Höhe Alter Elbtunnel), Maritime Circle Linie.



Corona-Hinweis: Bitte geben Sie bereits bei der Anmeldung Vor- und Zuname, ihre Adresse sowie eine Telefonnummer an. Es gilt während der gesamten Barkassenfahrt eine strikte Maskenpflicht. Gesichts- und Kinnvisiere gelten nicht als ausreichende Mund-Nasen-Bedeckung.





