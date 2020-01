Bei Interesse und Fragen aller Art zum Sozialprojekt: Alexandra Keil, keil@NABU-Hamburg.de oder Tel. 040/697089-20.

Rückblick: Das NABU-Integrationsprojekt "Voneinander lernen"

Die Idee des vom Integrationsfond der Stadt Hamburg geförderten Projektes war es, Geflüchtete mittels Umweltbildung und Beteiligung an Naturschutzeinsätzen in das Verbandsleben zu integrieren. Durch den direkten Kontakt zu NABU-Mitgliedern konnten kulturelle Barrieren abgebaut, Sprachkenntnisse erweitert und ein Zugehörigkeitsgefühl geschaffen werden. Das erfolgreiche Projekt ging Mitte 2017 an den Start und endete im Dezember 2019. Seit Januar 2020 werden die etablierten Aktivitäten des Projekts innerhalb des neuen NABU-Sozialprojekts "Miteinander lernen" fortgeführt. Ein herzliches Dankeschön geht an alle tatkräftigen Unterstützer*innen, die das Integrationsprojekt von Anfang an begleitet haben: