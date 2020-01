Kompetenz in Sachen Naturschutz

Fortbildungen und Schulungen beim NABU Hamburg

So vielfältig wie der NABU ist auch das Angebot an Fortbildungen für unsere ehrenamtlichen Naturschützer/innen und für alle, die es werden wollen. Werfen Sie doch mal einen Blick in unser Programm!

Der NABU Hamburg bietet eintägige bis mehrtägige Schulungen an, die das Handwerkszeug für die unterschiedlichsten Anforderungen im praktischen Naturschutz, in der Verbandsentwicklung und insbesondere in der Umweltbildung vermitteln. Die erlangten Kompetenzen sind nicht nur für Ihr Engagement in unserem Verband hilfreich. Sie erwerben Kenntnisse, die auch im persönlichen oder beruflichen Umfeld von Vorteil sind. Von Erster Hilfe über Rhetorik-Training bis hin zu pädagogischen Seminaren – das Schulungsangebot des NABU Hamburg hat viel zu bieten. Unsere Seminare stehen allen Interessierten offen.





Ein Blick in unser Programm

Unsere Fortbilungen 2020



Samstag, 8.02.2020, 10-17 Uhr

Miteinander Lernen: Umweltbildungsarbeit mit neuen Zielgruppen

Fortbildung für Integrations-Teamer/innnen, NABU-Naturführer/innen, Umweltbildungs-Teamer/innen, Gruppenleiter/innen und Interessierte. Wie begeistere ich auch „natur-ferne“ Menschen für die Natur?

Anmeldung bis 24.1. unter 040 697089-20.

Referentin: Dipl.-Psych. Maya A. Kersten u. Alexandra Keil (NABU Hamburg)

Ort: NABU-Geschäftsstelle, Klaus-Groth-Str. 21

Kostenlose Veranstaltung.



Samstag, 22.02.2020, 10-17 Uhr

Spuren- und Fährtenkunde

Fortbildung für NABU-Naturführer/innen, Umweltbildungs-Teamer/innen, Gruppenleiter/innen und Interessierte. Sie sind eingeladen auf die Suche nach Tierspuren aller Art zu gehen. Neben etwas Theorie zur Spurenkunde findet eine ausgedehnte Exkursion mit anschließenden Bestimmungsübungen statt.

Anmeldung bis 14.2. unter 040 697089-0.

Referent: Christian Pompsch (NABU Hamburg)

Ort: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140

Kosten: Kostenlos für NABU/NAJU-Aktive, sonst 15 €.

Max. 8 Personen.



Samstag, 29.02.2020, 9-17 Uhr

NAJU Fortbildung: Grundlagen Naturpädagogik

Erhalte eine Einführung in naturpädagogische Grundlagen und die Gruppenleitung im Allgemeinen. Durch eigenes Erleben lernst du Maßnahmen kennen und erprobst dich auch selbst im Anleiten. Anhand von Beispielen erarbeitest du mögliche Abläufe nach didaktischen Kriterien.

Ort: NABU/NAJU-Geschäftsstelle, Klaus-Groth-Straße 21

Kosten: 15 Euro (für NABU/NAJU-Mitglieder kostenlos)

Anmeldung: bis zum 01.02. auf www.naju-hamburg.de

Plätze werden bevorzugt an NABU/NAJU-Aktive vergeben.



Freitag, 6.03.2020, 17-21 Uhr

Einführung in der Redaktionssystem der NABU-Website

Fortbildung für Online-Redakteure der NABU-Gruppen und solche, die es werden wollen.

Bitte eigenen Laptop mitbringen.

Ort: NABU-Geschäftsstelle, Klaus-Groth-Str. 21

Referenten: Thomas Dröse u. Ilka Bodmann (NABU Hamburg)

Anmeldung erforderlich unter bodmann@NABU-Hamburg.de, Tel. 69 70 89-24



Samstag, 21.03.2020, 10-17 Uhr

Miteinander Lernen: Umweltbildungsarbeit mit neuen Zielgruppen

Fortbildung für Integrations-Teamer/innnen, NABU-Naturführer/innen, Umweltbildungs-Teamer/innen, Gruppenleiter/innen und Interessierte. Warum und wie baue ich ein Insektenhotel oder Hochbeet?

Anmeldung bis 6.3. unter 040 697089-20.

Referentin: Alexandra Keil (NABU Hamburg)

Ort: NABU-Geschäftsstelle, Klaus-Groth-Str. 21

Kostenlose Veranstaltung.

Max. 15 Personen.



Samstag, 28.03.2020, 10-14 Uhr

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für NABU-Gruppen

Fortbildung für NABU-Aktive: Pressetexte schreiben, Pressefotos erstellen uvm.

Ort: NABU-Geschäftsstelle, Klaus-Groth-Str. 21

Referenten: Thomas Dröse u. Ilka Bodmann (NABU Hamburg)

Anmeldung erforderlich unter bodmann@NABU-Hamburg.de, Tel. 69 70 89-24



Fr.-So., 3.-5.04.2020

NAJU Fortbildung: Naturgeburtstags-Teamer*innen

Du möchtest Dich gelegentlich im Bereich Umweltpädagogik engagieren? Du kannst gut mit Kindern umgehen und hast einen Bezug zur Natur? Mach mit bei unserem Einstiegs-Seminar!

Treffpunkt u. Uhrzeiten werden bei Anmeldung bekannt gegeben.

Kosten: 50 Euro (NABU/NAJU-Mitglieder: 40 Euro)

Anmeldung bis zum 06.03. auf www.naju-hamburg.de

Ohne Übernachtung.



Samstag, 4.04.2020, 10-17 Uhr

Vogelkunde 3.0: Vogelgesänge und -rufe, äußeres Erscheinungsbild

Fortbildung für NABU-Naturführer/innen, Umweltbildungs-Teamer/innen, Gruppenleiter/innen und ornithologisch Interessierte, die die häufigsten Arten kennen.

Anmeldung bis 27.3. unter 040 697089-0.

Referent: Krzysztof Wesolowski u. Stefanie Zimmer (NABU Hamburg)

Ort: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140

Kosten: Kostenlos für NABU/NAJU-Aktive, sonst 15 €.

Max. 15 Personen.



Samstag, 25.04.2020, 10-16 Uhr

Fotoworkshop ,,Komposition und Bildgestaltung"

Ein gutes Foto zu schießen, ist mehr als auf den Auslöser seiner Kamera zu drücken. Es braucht Bildgestaltung, um es eindruckvoller zu machen. Eine gute Bildgestaltung macht das Motiv unseres Fotos zum Wesentlichen. Dazu sind aber aber auch einige Kompositionsregeln zu beachten, um den Blick des Betrachters auf das Hauptmotiv zu lenken und um den ästhetischen Wert des Blickes ztu erhöhen. Ablauf der Veranstaltung: Zu Beginn des Workshops wird eine Einführung in das Thema „Komposition und Bildgestaltung“ gegeben. Dabei werden wichtige Kompositionsregeln der Bildgestaltung an vielen Fotobeispielen vorgestellt und erläutert. Danach hat jeder die Möglichkeit, mithilfe seines fotografischen Equipments das Erlernte aus dem anfänglichen Referat im Umfeld der NABU Geschäftsstelle anzuwenden. Bei Bedarf wird Unterstützung angeboten.

Zum Abschluss des Workshops werden ausgewählte Fotos der Workshopteilnehmer*innen präsentiert und nach gängigen Kriterien der Bildbewertung besprochen. Mitzubringen sind: Eine digitale Spiegelreflexkamera, Systemkamera oder Bridgekamera mit aufgeladenem Akku und Notebook (wenn möglich).

Referenten: Willi Heinsohn und Holger Tobuschat (Fotogruppe NABU Hamburg)

Ort: NABU-Geschäftsstelle, Klaus-Groth-Str. 21

Anmeldung bis 24.4.20 erforderlich bei williheinsohn@t-online.de

Preis: 5 Euro



Donnerstag, 30.04.2020, 17-20 Uhr

NAJU Fortbildung: Essbare Stadt Wildkräuter

Du hast Interesse daran mehr über essbare Kräuter zu erfahren? Dann komme mit uns auf eine Tour durch das Raakmoor in Langenhorn, wo wir mit der Umweltpädagogin Lore Otto Hamburgs wilde Küche erkunden werden.

Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben.

Kosten: 8 Euro (für NABU/NAJU-Mitglieder kostenlos)

Anmeldung bis zum 12.04. auf www.naju-hamburg.de

Für Interessierte von 16 bis 27 Jahren.



Samstag, 9.05.2020, 10-16 Uhr

MOOR-Fortbildung: Moorschutz ist Klimaschutz?

Präsentation und Dikussion von Beispielen aus Praxis und Wissenschaft.

Anmeldung bis 23.04. unter 040 697089 38 oder ostwald@NABU-Hamburg.de.

Ort: NABU-Geschäftsstelle, Klaus-Groth-Straße 21

Kostenfrei.



Samstag, 11.07.2020, 10-17 Uhr

Insekten, Spinnen & Co.

Fortbildung für NABU-Naturführer/innen, Umweltbildungs-Teamer/innen, Gruppenleiter/innen und Interessierte. Kennenlernen heimischer Arten, Ökologie und Schutz.

Anmeldung bis 03.07. unter 040 697089-0

Referenten: Stefanie Zimmer u. Guido Teenck (NABU Hamburg)

Ort: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140

Kosten: Kostenlos für NABU/NAJU-Aktive, sonst 15 €.

Max. 15 Personen.



Dienstag, 18.08.2020, 17-20 Uhr

NAJU Fortbildung: Essbare Stadt Wildfrüchte

Du hast Interesse daran mehr über essbare Früchte zu erfahren? Dann komme mit uns auf eine Tour durch den Wilhelmsburger Inselpark, wo wir mit der Biologin Katharina Henne Hamburgs wilde Küche erkunden werden.

Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben.

Kosten: 8 Euro (für NABU/NAJU-Mitglieder kostenlos)

Anmeldung bis zum 09.08. auf www.naju-hamburg.de



Samstag, 19.09.2020, 16-22 Uhr

Fledermäuse entdecken

Fortbildung für NABU-Naturführer/innen, Umweltbildungs-Teamer/innen, Gruppenleiter/innen und Interessierte. Kennenlernen heimischer Arten, Bestimmungsübungen mit Exkursion, pädagogische Umsetzung.

Anmeldung bis 11.09. unter 040 697089-0

Referenten: Stefanie Zimmer u. Guido Teenck (NABU Hamburg)

Ort: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140

Kosten: Kostenlos für NABU/NAJU-Aktive, sonst 15 €.

Max. 15 Personen.



Samstag, 24.10.2020, 10-16 Uhr

Vogelkunde 3.0: Vogelzug

Fortbildung für NABU-Naturführer/innen, Umweltbildungs-Teamer/innen, Gruppenleiter/innen und ornithologisch Interessierte mit Grundkenntnissen der häufigsten heimischen Arten. Grundlagen des Vogelzuges, Zugstrategien, Bestimmungsübungen der Zugvögel-Arten. Anmeldung bis 16.10. unter 040 697089-0.

Referenten: Krzysztof Wesolowski u. Stefanie Zimmer (NABU Hamburg)

Ort: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140

Kosten: Kostenlos für NABU/NAJU-Aktive, sonst 15 €.

Max. 15 Personen.



Freitag, 20.11.2020, 10-16 Uhr

Unterweisung an der Motorsäge in der Elbtalaue

Pflegeeinsatz auf NABU-Flächen in der Elbtalaue mit Unterweisung für Motorsäge und ggf. Freischneider.

Treff: NABU-Schuppen Brünkendorf

Anmeldung erwünscht bei Oliver Schuhmacher, Tel. 05861/979171.



