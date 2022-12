Ihre Spende für den Naturschutz

Unterstützen Sie die Arbeit des NABU Hamburg

Seit über 115 Jahren ist der NABU Hamburg aktiv für die Natur und ist heute der mitgliederstärkste Umweltverband in Hamburg. Über 700 Aktive engagieren sich für Tiere, Pflanzen und Naturschutzgebiete, über 29.000 Mitglieder geben der Natur eine starke Stimme und machen politischen Druck und in über 500 Veranstaltungen im Jahr begeistern wir Groß und Klein für die Wunder der Natur. Unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende!



Sie können gezielt eines unserer Spendenprojekte unterstützen, eine Patenschaft abschließen oder für die vielfältige Arbeit des NABU Hamburg allgemein spenden.



Spenden an den NABU Hamburg sind steuerlich absetzbar. Sie erhalten ab einer Spendenhöhe von 50 Euro automatisch eine Spendenquittung, auf Wunsch auch für einen geringeren Betrag.



Jetzt online spenden 10 € 50 € 100 € € Jetzt spenden!

Sie können natürlich auch einen Betrag direkt auf unser Spendenkonto überweisen:



GLS Bank

IBAN: DE71 4306 0967 2049 5397 00

BIC: GENO DE M 1 GLS



Dürfen wir Ihnen Dank und eine Spendenbescheinigung senden? Dann teilen Sie uns bitte Ihre Adresse bei der Überweisung mit.



Spendenbescheinigungen versenden wir immer im Februar des Folgejahres, auf Wunsch können wir diese auch einzeln vorab senden.