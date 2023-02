Gemeinsam erhalten wir wertvolle Landschaften in der Elbtalaue

Schließen Sie jetzt eine Elbtalauen-Patenschaft ab

Die Elbtalaue ist geprägt von einer einzigartigen Vielfalt an Lebensräumen. Der NABU Hamburg kauft deshalb immer wieder hochwertige Biotopflächen in der Elbtalaue an, schützt sie und pflegt diese dauerhaft. In den letzten 40 Jahren haben wir über 500 Hektar durch Kauf gesichert. Nicht nur der Ankauf ist wichtig, sondern ebenso die langfristige Betreuung der Schutzgebiete. Der NABU kümmert sich um Feuchtwiesen, Auwälder, Stillgewässer und Trockenrasen. Diese Lebensräume sind selten geworden, und gerade deshalb sind sie für gefährdete Pflanzen und Tiere wichtig. Hier sind bedrohte Arten wie der Sand-Thymian, das Ohrlöffel-Leimkraut und das Kreuzblümchen zu finden, oder die auffallende Sibirische Schwertlilie. Auch Rotmilan, Grauammer, sowie viele Amphibien- und Fledermausarten gehören zu dem großen Naturschatz auf den NABU-Flächen.



Auch zukünftig wollen wir weitere Flächen für den Naturschutz erwerben. Mit einer Elbtalauen-Patenschaft helfen Sie uns dieses Ziel zu erreichen!Unser fachkundiges NABU-Team in der Elbtalaue setzt engagiert die erforderlichen Naturschutzmaßnahmen (z.B. die Anlage von Teichen, Mahd von Trockenrasen, Schaffen von Nistmöglichkeiten, das Entfernen von Gehölzen und die Anhebung von Wasserständen in Feuchtgebieten) um. Damit wir diese Arbeit mit qualifiziertem Personal weiterführen können, benötigen wir Ihre Unterstützung. Mit einer Patenschaft helfen Sie uns, langfristig planen zu können und unsere Verantwortung für unseren Naturschatz in der Elbtalaue wahrnehmen zu können. Vielen Dank!