August-Termine

Kranichfest, Fledermausführungen zur Batnight, Insekten erleben und vieles mehr - auch im August hat der NABU Hamburg so einiges im Angebot.

So funktioniert die Anmeldung: Um unsere Veranstaltungen besser planbar zu machen, ist bei den meisten Terminen eine Anmeldung erforderlich. Klicken Sie dazu auf den Link beim jeweiligen Termin und füllen Sie anschließend das grüne Formular aus.

Daraufhin erhalten Sie eine automatische Bestätigung per E-Mail. Dies kann technisch bedingt bis zu einer Stunde dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und melden sich nicht mehrfach für die Veranstaltung an.

Wir bitten darum, sich mindestens 24 Stunden vor Beginn eines Termins anzumelden , damit unsere NABU-Aktiven rechtzeitig die Anzahl der Teilnehmenden kennen.

, damit unsere NABU-Aktiven rechtzeitig die Anzahl der Teilnehmenden kennen. Absage: Sollten Sie eine Veranstaltung nicht wahrnehmen können, geben Sie Ihren Platz bitte für Andere frei. Dazu genügt eine kurze Mail an veranstaltung@NABU-Hamburg.de. Danke! Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und schöne Naturerlebnisse! Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und schöne Naturerlebnisse!

Mittwoch, 2.8., 17:00 Uhr: Insektenführung in Tonndorf

Im Rahmen des NABU-Insektensommers / Zusammen Insekten entdecken und bestimmen / NABU Wandsbek / Treffpunkt: Sonnenweg NABU-Infotafel, nahe der Straße Wichelwisch / Spende erbeten / Max. 10 Teilnehmer*innen / Bitte keine Hunde.

Donnerstag, 3.8., 11:00 Uhr: Graugans, Schafstelze & Co.

Beobachtung von Brut- und Gastvögeln an der Kleientnahmestelle und am Fährmannssander Watt / Marco Sommerfeld (NABU Hamburg) / Treffpunkt: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Empfohlene Spende: 8€, NABU-Mitglieder: 4€ / Max. 20 Teilnehmer*innen / Ferngläser können ausgeliehen werden.

Donnerstag, 3.8., 17:00 Uhr: Führung auf der Grünen Schute

Welche Tier- und Pflanzenarten bewohnen die Alsterfleete? / Die Alsterfleete sind ein wichtiger Wanderkorridor für viele Tierarten. Erfahren Sie mehr über diesen extremen Lebensraum und besuchen Sie die Grüne Schute. / Wolfram Hammer (Lebendige Alster) / Treffpunkt: Wird bei Anmeldung bekannt gegeben. / Spende erbeten. / Anmeldung erforderlich unter: info@lebendigealster.de



Donnerstag, 3.8., 17:30 Uhr: Moore und Heiden im NSG Duvenstedter Brook

Naturkundlich-geographische Führung zu Nieder- u. Hochmoor, Entstehung, Torf, Klimaschutz, Tiere ... / Volker Ziegler (NABU Hamburg) / Treffpunkt: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 / Empfohlene Spende: 8 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 20 Teilnehmer*innen / Tragen Sie der Witterung angepasste warme Kleidung, festes Schuhwerk u. bringen Sie bitte Ihr Fernglas mit.

Freitag, 4.8., 20:45 Uhr: Erleben Sie Fledermäuse im Blohmspark

Fledermausführung / Erleben Sie Fledermäuse im Blohmspark, auf der Landschaftsachse Horner Geest, Hamburgs längstem Park. / NABU AG Fledermausschutz / Treffpunkt: Fledermausliegen im Blohmspark, nahe U-Bahn Rauhes Haus / Spende erbeten / Max. 15 Teilnehmer*innen / Entfällt bei Dauerregen.auch für Rollstuhlfahrer*innen geeignetKontakt für Rückfragen: Britta Uhde, 0176/22770651.

Freitag, 4.8., 20:45 Uhr: Erleben Sie Fledermäuse am Bramfelder See

Fledermausführung mit Kinderprogramm / Entdecken Sie die leisen und heimlichen Jäger der Nacht. Erleben Sie die Faszination der einzigen aktiv fliegenden Säugetiere seit der Urzeit. / NABU Wandsbek / Treffpunkt: Eingang Seehofstraße / Spende erbeten / Max. 50 Teilnehmer*innen / Bitte keine Hunde.

4.8.-13.8. Samstag, 5.8., 0:00 Uhr: Insektensommer - Zeitraum 2

Bundesweite Mitmach-Aktion. / Eine Stunde lang Sechsbeiner beobachten und notieren. / NABU Bundesverband / Alle Infos: www.insektensommer.de



Samstag, 5.8., 9:00 Uhr: Was summt und brummt im Brook?

Gemeinsames Entdecken der Vielfalt an Insekten & anderen Krabbeltieren des Duvenstedter Brooks / Stefanie Zimmer (NABU Hamburg) / Treffpunkt: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 20 Teilnehmer*innen / Bitte an wetterfeste Kleidung denken

Samstag, 5.8., 9:30 Uhr: Entkusseln im Höltigbaum/Stellmoorer Tunneltal

Pflegeeinsatz / Entnahme von Jungbäumen und Sträuchern, damit die halboffene Landschaft und Lebensraum der Tiere und Pflanzen erhalten bleibt. An robuste Kleidung und Handschuhe denken. Arbeitsgeräte werden gestellt. / NABU Rahlstedt / Treffpunkt: Hof am Haus der Wilden Weiden, Höltigbaum, Eichberg 63 / Max. 20 Teilnehmer*innen / Anmeldung bis 2 Werktage vor Termin.

Dienstag, 8.8., 17:30 Uhr: Führung Lebendige Fleete

Welche Tier- und Pflanzenarten bewohnen die Alsterfleete? / Seit Dezember 2019 liegt die Grüne Schute im Alsterfleet. Die 23 Meter lange Lastenschute soll vielen tierischen Alsterbewohnern als Lebensraum dienen. / Wolfram Hammer (Lebendige Alster) / Treffpunkt: Wird bei Anmeldung bekannt gegeben. / Spende erbeten. / Anmeldung erforderlich unter: info@lebendigealster.de



Mittwoch, 9.8., 16:00 Uhr: Naturkundliche Führung auf der Mellingburger Alsterschleife

Rundgang auf der Schleife / Bitte keine Hunde, entfällt bei Dauerregen. / NABU Alstertal / Treffpunkt: NABU-Infotafel, oberhalb der Treppe des Wanderweges / Spende erbeten. / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte keine Hunde, entfällt bei Dauerregen.

Mittwoch, 9.8., 17:00 Uhr: Insektenführung in Tonndorf

Im Rahmen des NABU-Insektensommers / Zusammen Insekten entdecken und bestimmen / NABU Wandsbek / Treffpunkt: Sonnenweg NABU-Infotafel, nahe der Straße Wichelwisch / Spende erbeten / Max. 10 Teilnehmer*innen / Bitte keine Hunde.

Donnerstag, 10.8., 19:30 Uhr: Paddeln und Fledermäuse erleben

Vom Paddelboot aus Fledermäuse suchen und bestimmen entlang der Osterbek, Goldbek und Stadtparksee / Die naturkundliche Paddeltour beginnt mit einer Einführung über Fledermäuse. Nach einer kurzen Einweisung in die Paddeltechnik geht es auf die Hamburger Kanäle. Hier erleben wir Fledermäuse mit dem sogenannten Bat-Detektor. / Volker Ziegler (NABU Hamburg), Globetrotter Ausrüstung / Treffpunkt: Eingang Globetrotter Filiale, Wiesendamm 1, 22305 HH-Barmbek / Kosten: 26 €, NABU-Mitglieder 21 € / Inkl. Leihboot u. Ausrüstung, Dauer ca. 3h, entfällt bei Dauerregen. / Karten über Globetrotter: https://www.globetrotter.de/veranstaltungen/hamburg/paddeln-und-fledermaeuse-erleben-1



Freitag, 11.8., 17:00 Uhr: Lebendiges Totholz im Volkspark

Naturkundliche Führung zu einem besonderen Lebensraum / B. Abel, Dorothea Schrieber (NABU Altona) / Treffpunkt: Infotafel Parkplatz Nansenstraße 82/Bauernhaus / Spende erbeten. / Max. 12 Teilnehmer*innen

Freitag, 11.8., 20:00 Uhr: NachtnaTour - Fledermäusen auf der Spur

Fledermausführung im Raakmoor / NABU Langenhorn/Fuhlsbüttel / Treffpunkt: Parkplatz am Ende der Straße Herzmoor / Spende erbeten / Max. 15 Teilnehmer*innen

Freitag, 11.8., 20:30 Uhr: Erleben Sie Fledermäuse im Eichtalpark

Fledermausführung / Erleben Sie Fledermäuse im Eichtalparkpark, die über Land und über Wasser jagen. / NABU AG Fledermausschutz / Treffpunkt: Eingang Ahrensburger Str. 7, beim Restaurant zum Eichtalpark" / Spende erbeten / Max. 15 Teilnehmer*innen / Entfällt bei Dauerregen. Auch für Rollstuhlfahrer*innen geeignet Kontakt für Rückfragen: Jessica Brühning, 0151/23991328.

Samstag, 12.8., 10:00 Uhr: Arbeitseinsatz im NABU-Garten Bergedorf

Gemeinsames Anpacken im Naturgarten / Im neuen Naturgarten der NABU-Gruppe Bergedorf gibt es immer etwas zu tun. / NABU Bergedorf / Treffpunkt: NABU-Garten im Kleingartenverein Gartenfreunde am Bornmühlenweg (erkennbar am großen roten Holzhaus, direkt am Westrand der Kleingartensiedlung; Bushaltestellen Goerdelerstraße oder Bornmühlenweg in der Nähe; keine öffentlichen Parkplätze; Zugang auch über Bille-Wanderweg möglich). / Bitte Arbeitskleidung mitbringen

Samstag, 12.8., 13:00 Uhr: Führung durch den Jenischpark

Naturführung / Mathis Koose (NABU-Naturführer) / Treffpunkt: Direkt vor dem Jenisch Haus, Baron-Voght-Straße 50 / Spende erbeten / Max. 10 Teilnehmer*innen

Sonntag, 13.8., 11:00 Uhr: Tag der offenen Tür im NABU-Naturgarten

Thema: Insektensommer (mit NABU-Fachgruppe Entomologie / „Der Imker kommt“) / Besichtigung, Beratung, Pflanzenmarkt / NABU Bramfeld/Ohlsdorf/Barmbek / Treffpunkt: NABU-Naturgarten, Bebelallee nahe Deelböge (U Lattenkamp) / Ohne Anmeldung, Einlass gemäß geltender Coronaverordnung



Montag, 14.8., 0:00 Uhr: NAJU Klima-Aktionswochen

Veranstaltungen rund um Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsthemen im Rahmen des Projekts 'NAJU Klima-Coaches' / Wir machen dich fit in Klimathemen, damit du andere fit machen kannst! / NAJU Hamburg / verschiedene Ort in Hamburg / kostenlos / Für Interessierte aller Altersgruppen. / Alle Infos: www.naju-hamburg.de



Montag, 14.8., 12:00 Uhr: NAJU-Ferienfahrt Kappeln (Schlei)

Ferienfreizeit für 8-12-Jährige / Besuch der Seevogelschutzstation, Fahrradtouren zum Naturerlebniszentrum Maasholm und zum „Event Nature“, Baden in der Ostsee, Paddeltour, Schifffahrt / NAJU Hamburg / Treffpunkt: Hamburg Hauptbahnhof / 270€ (NAJU-Mitglieder: 220€) / Für Naturinteressierte von 8 bis 12 Jahren. Mit Übernachtung. / Anmeldung auf www.naju-hamburg.de bis 17.07.



Montag, 14.8., 18:00 Uhr: Böden sehen und erleben unter unseren Füßen

Bodenkundlich-geologische Führung im Wolhdorfer Wald zur Entstehung von Boden(-schichten), Profile i / Volker Ziegler (NABU Hamburg) / Treffpunkt: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 / Empfohlene Spende: 8 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 20 Teilnehmer*innen / Tragen Sie der Witterung angepasste warme Kleidung, festes Schuhwerk u. bringen Sie bitte Ihr Fernglas mit.

Dienstag, 15.8., 10:00 Uhr: Ferienspaß mit dem Ferienpass: Abenteuer Natur erleben

So manche zauberhafte Geschichte kann über den Duvenstedter Brook erzählt werden ... / Für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren / Stefanie Zimmer (NABU Hamburg) / Treffpunkt: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 / Kosten: 5 €, Kinder mit Ferienpass oder NABU-Mitglieder 2,50 € / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte an wetterfeste Kleidung denken / Anmeldung bis spätestens 11.08. an naturerleben@NABU-Hamburg.de

Dienstag, 15.8., 16:00 Uhr: Insekten im Raakmoor

Insekten- und vogelkundliche Führung / Joachim Horstkotte (NABU Hamburg) / Treffpunkt: U-Bahnhof Langenhorn-Nord/Immenhöven / Spende erbeten / Max. 20 Teilnehmer*innen

Mittwoch, 16.8., 11:00 Uhr: Bekassine, Bruchwasserläufer & Co.

Beobachtung von Gastvögeln an der Kleientnahmestelle und am Fährmannssander Watt / Marco Sommerfeld (NABU Hamburg) / Treffpunkt: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Empfohlene Spende: 8€, NABU-Mitglieder: 4€ / Max. 20 Teilnehmer*innen / Ferngläser können ausgeliehen werden.

Donnerstag, 17.8., 19:00 Uhr: Paddeln und Fledermäuse erleben

Vom Paddelboot aus Fledermäuse suchen und bestimmen entlang der Osterbek, Goldbek und Stadtparksee / Die naturkundliche Paddeltour beginnt mit einer Einführung über Fledermäuse. Nach einer kurzen Einweisung in die Paddeltechnik geht es auf die Hamburger Kanäle. Hier erleben wir Fledermäuse mit dem sogenannten Bat-Detektor. / Volker Ziegler (NABU Hamburg), Globetrotter Ausrüstung / Treffpunkt: Eingang Globetrotter Filiale, Wiesendamm 1, 22305 HH-Barmbek / Kosten: 26 €, NABU-Mitglieder 21 € / Inkl. Leihboot u. Ausrüstung, Dauer ca. 3h, entfällt bei Dauerregen. / Karten über Globetrotter: https://www.globetrotter.de/veranstaltungen/hamburg/paddeln-und-fledermaeuse-erleben-5



Freitag, 18.8., 15:00 Uhr: Familien-Kanutour

Im Reich von Fischotter und Bachforelle - mit dem Kanu auf der Oberalster. / Gemeinsam den Naturraum der Alster vom Boot aus entdecken. / Maike Buchwald (Lebendige Alster) / Treffpunkt: Wird bei Anmeldung bekannt gegeben. / Teilnahmegebühr: 22,- € für Erwachsene, 8,- € für Kinder / Anmeldung erforderlich unter: info@lebendigealster.de



Freitag, 18.8., 16:00 Uhr: Das große Krabbeln

Insektenführung in der Elbtalaue / Von Wanzen bis Wildbienen nehmen wir gemeinsam mit Dr. Hartmut Christier die Insektenwelt unter die Lupe / NABU Lüchow-Dannenberg, NABU Hamburg, Dr / Treffpunkt: Parkplatz Kurve zwischen Meetschow und Vietze / Empfohlene Spende: 8€, Kinder & NABU-Mitglieder: 4€ / Max. 16 Teilnehmer*innen

Samstag, 19.8., 10:00 Uhr: Bach-Aktionstag in Wandsbek an der Wandse

Packen Sie an für Hamburgs Bäche! Gemeinsam schaffen wir natürlichen Lebensraum für Bachbewohner. / Jede helfende Hand ist willkommen! / Matthias Harder (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Wird kurz vor dem Aktionstag per E-Mail bekannt gegeben / Max. 30 Teilnehmer*innen / Bitte wetterfeste Kleidung und Schuhwerk mitbringen. Kinder nur in Begleitung von Erwachsenen. / Anmeldung bitte mind. 2 Tage vor Aktionstag (bis Donnerstag, 12 Uhr).

Samstag, 19.8., 11:00 Uhr: Lyrik unter Bäumen in Ohlendorffs Park

Texte und Gedichte von Hermann Hesse und Rose Ausländer über Bäume / Im Park, mit besonderen Bäumen verbunden, Lyrik lauschen / Ursula Pinn (NABU-Naturführerin) / Treffpunkt: vor der Villa Im Alten Dorfe 28 Hamburg Volksdorf / Empfohlene Spende: 8€, NABU-Mitglieder: 4€ / Max. 12 Teilnehmer*innen / Ggf. Sitzgelegenheit/-unterlage mitbringen. Entfällt bei Regen.

Sonntag, 20.8., 10:00 Uhr: Heideführung im Wittmoor

Naturkundlicher Rundgang / NABU Alstertal / Treffpunkt: Ende Fiersbarg vor dem Sperrbalken / Spende erbeten. / Max. 15 Teilnehmer*innen

Sonntag, 20.8., 10:00 Uhr: Kranichfest im und am Duvenstedter BrookHus NABU und NAJU bieten ein buntes Programm für Jung und Alt / Viele Informationen rund um den Kranich und spannende Aktionen: Das Experimentierlabor "FuchsMobil", Naturerfahrungsspiele, Kinderschminken und vieles mehr. Ort: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 / Eintritt frei zum Programm

Dienstag, 22.8., 18:00 Uhr: Online-Workshop NAJU Klima-Coaches

Alternative Wirtschaftsformen / Wir machen dich fit in Klimathemen, damit du andere fit machen kannst! / NAJU Hamburg / Die Einwahldaten werden nach Anmeldung bekannt gegeben. / kostenlos / Max. 100 Teilnehmer*innen / Für Interessierte aller Altersgruppen. Multiplikations-Ausbildung für Klima-Interessierte.

Freitag, 25.8., 20:00 Uhr: Erleben Sie Fledermäuse am Bramfelder See

Fledermausführung mit Kinderprogramm / Entdecken Sie die leisen und heimlichen Jäger der Nacht. Erleben Sie die Faszination der einzigen aktiv fliegenden Säugetiere seit der Urzeit. / NABU Wandsbek / Treffpunkt: Ohlsdorfer Friedhof. Eingang Seehofstraße / Spende erbeten / Max. 50 Teilnehmer*innen / Bitte keine Hunde.

Samstag, 26.8., 10-17 Uhr: NABU-Regionalkonferenz "Landschaften der Zukunft" in Hamburg Der gemeinsame Austausch verschiedener Perspektiven und Ideen macht uns als Verband stark und schärft unsere Rolle in den wichtigen Fragen unserer Zeit. mehr Infos & Anmeldung

Samstag, 26.8., 10:00 Uhr: StadtNatur-Aktionstag in Farmsen-Berne

Werden Sie aktiv für eine bunte und artenreiche Stadt! / Entwicklung und Pflege artenreicher Wiesenstrukturen. Jede helfende Hand ist willkommen! / Bela Catherin Bruhn (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Am neuen Mäander an der Osterbek. Auf Höhe der Straße am Luisenhof, Kartenansicht: https://goo.gl/maps/SaTQ6it1Du79jwqu5 / Max. 30 Teilnehmer*innen / Bitte wetterfeste Kleidung mitbringen. Kinder nur in Begleitung von Erwachsenen. / Anmeldung bitte mind. 2 Tage vor Aktionstag (bis Donnerstag, 12 Uhr).

Samstag, 26.8., 13:00 Uhr: Führung durch den Westerpark und Wesselhöftpark

Naturkundliche Führung / Wir erkunden die Natur der beiden Parks / Mathis Koose (NABU-Naturführer) / Treffpunkt: S-Bahn Klein Flottbek, unten an der Bahnsteigtreppe links abbiegen / Spende erbeten / Max. 10 Teilnehmer*innen

Samstag, 26.8., 14:00 Uhr: Insektenführung auf dem Gelände der Wasserkunst Kaltehofe

Bitte Fernglas und Lupe mitbringen / NABU-Fachgruppe Entomologie / Treffpunkt: Haupteingang Wasserkunst Elbinsel Kaltehofe, Kaltehofe-Hauptdeich 6-7 / Spende erbeten / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte anmelden unter: www.NABU-Hamburg.de/anmeldung.

Samstag, 26.8., 19:00 Uhr: Nacht der Fledermäuse im Duvenstedter Brook

Exkursion anlässlich der 27. Europäischen Fledermausnacht / Einführung zu den heimischen Fledermäusen und Führung mit dem Bat-Detektor. Dauer 3-4 h. / Guido Teenck (NABU Hamburg) / Treffpunkt: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder 4 €, NABU-Mitglieder 50% / Max. 20 Teilnehmer*innen / Bei Dauerregen fällt die Veranstaltung aus. An wetterfeste Kleidung denken und bitte ein Fernglas mitbringen

Samstag, 26.8., 20:00 Uhr: Erleben Sie Fledermäuse am Farmsener Kupferteich

Fledermausführung / Entdecken Sie die leisen und heimlichen Jäger der Nacht. Erleben Sie die Faszination der einzigen aktiv fliegenden Säugetiere seit der Urzeit. / NABU Wandsbek / Treffpunkt: Südende Kupferteich, Stauwehr Kupferdamm / Spende erbeten / Max. 50 Teilnehmer*innen / Bitte keine Hunde.

Sonntag, 27.8., 10:00 Uhr: Heideführung im Wittmoor

Naturkundlicher Rundgang / NABU Alstertal / Treffpunkt: Ende Fiersbarg vor dem Sperrbalken / Spende erbeten. / Max. 15 Teilnehmer*innen

Sonntag, 27.8., 10:00 Uhr: Indisches Springkraut entfernen im Göhlbachtal

Pflegeeinsatz / Wir wollen die weitere Ausbreitung des Springkrauts verhindern, um die heimische Pflanzenwelt zu fördern. / NABU Süd / Treffpunkt: Göhlbachtal/In der Schlucht / Spende erbeten / Für Kinder unter 10 Jahren nicht geeignet Gummistiefel erforderlich

Sonntag, 27.8., 13:00 Uhr: Tag der offenen Tür im Flaßbargmoor

Infoveranstaltung für alle Interessierten / Infos zu torffreiem Gärtnern und zur Geschichte und Weiterentwicklung des Flaßbargmoores, dem letzten Relikt der ursprünglichen Moorlandschaft Osdorfs und Lurups. / NABU Hamburg / Ort: Flaßbargmoor, Böttcherkamp 172 / Eintritt frei.



Sonntag, 27.8., 14:00 Uhr: Insekten im Loki-Schmidt-Garten (Botanischer Garten) Klein Flottbek

Insektenführung im Botanischen Garten Klein Flottbek / Bitte Fernglas und Lupe mitbringen / NABU-Fachgruppe Entomologie / Treffpunkt: Haupteingang zum Botanischen Garten, Ohnhorststraße / Spende erbeten / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte anmelden unter: www.NABU-Hamburg.de/anmeldung.

