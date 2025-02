Erlebnispunkte in Hamburg und Umgebung

Erlebe die Natur und werde Teil des Abenteuers!





Was sind die NABU-Erlebnispunkte?

In Hamburg und Umgebung kümmern sich 18 Stadtteilgruppen um verschiedene kleine und große Projekte für die Natur: zum Erleben, Mitmachen und Nachmachen. Dabei schaffen die Gruppen wahre „Schätze“, die der Öffentlichkeit oft noch kaum bekannt sind. Die NABU-Aktiven kümmern sich um Naturschutzgebiete, bauen Krötenzäune, helfen Störchen und Kranichen beim Brüten, bringen wieder Leben in Gewässer und vieles mehr. Diese spannenden Aktivitäten können Sie an verschiedenen Orten, den „Erlebnispunkten“ entdecken.



Haben auch Sie Lust, mal gemeinsam mit anderen Naturfreunden einen Teich anzulegen, Orchideenwiesen zu pflegen oder Ihre Mitmenschen für die Vielfalt der Natur zu begeistern?

Ob bei Spaziergängen, an Aktionstagen, auf Wanderungen und Führungen oder vielleicht als neues Mitglied einer Gruppe. Sie werden die Vielfalt, den Ideenreichtum, sowie die Freude an der Mitarbeit beim NABU erfahren. Besuchen Sie doch mal die NABU-Gruppe in Ihrer Nähe. Egal wie viel oder wenig Zeit Sie mitbringen, die Gruppe freut sich über Ihr Interesse!





Eindrücke aus einer Gruppe

NABU-Stadtteilgruppe Öjendorf

NABU-Erlebnispunkte in Hamburg