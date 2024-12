aMoore mio!

Hamburger Moorschutztage vom 31. Januar bis 2. Februar 2025

Willkommen bei den Hamburger Moorschutztagen! Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Moore und entdecken Sie, warum der Schutz dieser einzigartigen Ökosysteme so wichtig ist.

Das Motto der Hamburger Moorschutztage 2025 – aMOORe mio! – ist eine liebevolle Hommage an die einzigartigen Ökosysteme der Moore und ihre immense Bedeutung für unser Klima, die Biodiversität und den Wasserhaushalt. Der Name spielt mit dem italienischen Ausdruck „Amore mio“ (Meine Liebe) und betont unsere besondere Zuneigung und Verantwortung für die Moore. Sie bedecken zwar nur 3 % der Erdoberfläche, speichern aber rund 30 % des weltweiten Kohlenstoffs – mehr als alle Wälder zusammen – und sind damit unverzichtbare Klimaschützer. Zudem bieten sie seltenen Arten Lebensraum und schützen durch ihre Fähigkeit, Wasser zu speichern, vor Überschwemmungen. Es geht um unsere Liebe zu diesen wertvollen Lebensräumen und die gemeinsame Aufgabe, sie zu bewahren und zu renaturieren.



Hier finden Sie demnächst mehr Informationen zum Programm und zum Hintergrund dieser besonderen Veranstaltungsreihe.

Auf einen Blick Wann?

31. Januar - 02. Februar 2025



Wo?

Verteilt in Hamburg



Was?

Veranstaltungsreihe mit einer Fachtagung, Exkursionen, Naturschutzeinsätzen u.v.m.



Anmeldung

Kostenfrei unter dem Link, der demnächst hier erscheint.

(Website gerade noch in Bearbeitung)

Programm

Freitag, 31. Januar - Fachtagung

10.30 Uhr - Eintreffen



11.00 Uhr - Grußwort

Malte Siegert, 1. Vorsitzender, NABU Hamburg



11.10 Uhr - Impuls und Einführung

Frederik Schawaller, Referent für Moorschutz, NABU Hamburg



11.45 Uhr - Aktuelle Moorschutz-Maßnahmen in Hamburger Naturschutzgebieten

BUKEA Hamburg



12:30 Uhr - Mittagspause --------------------------------------------------



13:30 Uhr - Moorschutzförderung durch den NABU Klima-Fonds

Julia Krooß, NABU Deutschland



14:15 Uhr - -Klimafarm: Pilotbetrieb für moorbodenerhaltende Grünlandbewirtschaftung

Elena Zydek, Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein



15:00 Uhr Resümee und Diskussion

Malte Siegert, NABU Hamburg



15:30 Uhr Ende

Ausklang mit Kaffee & Kuchen



Zwischen den Vorträgen wird es selbstverständlich auch Zeit für Fragen und Diskussion geben. Außerdem wird es möglich sein, die Fachtagung auf Zoom zu verfolgen, falls Sie nicht vor Ort sein können. Für den persönlichen Austausch freuen wir uns aber über möglichst viele Besucher*innen in Präsenz!



Samstag, 01. Februar

10:00 Uhr - Moor-Aktionstag im Duvenstedter Brook

NAJU & NABU Hamburg

Pflegeeinsatz für mehr Moor in Hamburg - Jede helfende Hand ist willkommen!

Max. 60 Teilnehmer*innen.

Dauer ca. 4 Stunden mit einer kleinen Pause zwischendurch, anschließend Picknick im Duvenstedter BrookHus.

Bitte bringen Sie wetterfeste Kleidung und wenn möglich Gummistiefel mit!



10:00 Uhr - Moor-Aktionstag im Raakmoor

NABU Gruppe Langenhorn/Fuhlsbüttel

Pflegeeinsatz für mehr Moor in Hamburg - jede helfende Hand ist willkommen!

Max. 30 Teilnehmer*innen. Um Anmeldung wird gebeten.

Dauer ca. 3 Stunden mit einer Pause & Verpflegung zwischendurch.

Bitte bringen Sie wetterfeste Kleidung und wenn möglich Gummistiefel mit!



10:30 Uhr - Der Moorgürtel: Auf dem alten Damm durch das Weiße Moor

Christina Wolkenhauer, NABU Hamburg

Naturkundliche Führung durch die Reste einer Hochmoorlandschaft, die an der Grenze zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein verläuft. Hier können Sie Beispiele einer erfolgreichen Renaturierung sehen und mehr erfahren!



17:00 Uhr - Naturfilmkino - "Magie der Moore" von Jan Haft

Tauchen Sie ein in die wunderbare Welt der Moore und lernen Sie mehr über diese besondere Landschaft und ihre Bewohner! Wir machen es uns im Kino gemütlich. Max. 90 Teilnehmer*innen.

Sonntag, 02. Februar

10:00 Uhr - Moor-Aktionstag im Moorgürtel

NABU Gruppe Süd

Plegeeinsatz für mehr Moor in Hamburg - jede helfende Hand ist willkommen! Wir entfernen aufwachsende Gehölze und erhalten so die Moorlandschaft.

Nicht für Kinder unter 10 Jahren geeignet. Dauer ca. 3 Stunden mit einer Pause & Verpflegung zwischendurch.

Festes Schuhwerk und/oder Gummistiefel sowie Handschuhe erforderlich.



10:00 Uhr - Gefiederte Moorbewohner: Vogelkundliche Führung im Eppendorfer Moor

Wir begeben uns auf die Suche nach den Vögeln, die im Eppendorfer Moor im Winter zu finden sind. Welche Vögel sind hier zu sehen und wie kann ich sie unterscheiden? Max. 15 Teilnehmer*innen.



13:00 Uhr - Naturkundliche Führung im Duvenstedter Brook

Heinz Peper, NABU Hamburg

Rundgang durch den Duvenstedter Brook mit Erläuterungen zum Moorschutz.

Max. 20 Teilnehmer*innen.



14:00 Uhr - Fotoexkursion im Wittmoor

Thomas Dröse, NABU Hamburg

Max. 15 Teilnehmer*innen.

Unsere Moore laden zu jeder Jahreszeit zum Fotografieren ein. Auf einer Runde durch das Wittmoor (6,5 km) wollen wir spannende Wintermotive suchen und zugleich das Bewusstsein für das besondere Ökosystem Moor schärfen.