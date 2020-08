Mitgliederversammlung des NABU Hamburg 2020

Neuer Termin: Dienstag, 15. September ab 17 Uhr

Die Jahreshauptversammlung 2020 des NABU Hamburg findet nun am 15. September ab 17 Uhr im Sprechwerk, in der Klaus-Groth-Straße 23 statt. Die Teilnahme ist vor Ort sowie per Videokonferenz möglich.



Alle Mitglieder des NABU-Landesverbandes Hamburg sind hiermit herzlich eingeladen.

Die Versammlung findet als Präsenzveranstaltung und per Internet statt, um einerseits möglichst vielen Mitgliedern die Teilnahme zu ermöglichen und andererseits maximalen Schutz vor Corona-Infektionen zu gewährleisten. Bitte informieren Sie sich kurzfristig, ob die aktuelle Lage Änderungen erforderlich macht.

Teilnahme

a) an der Präsenzveranstaltung

Tagungsort der Präsenzveranstaltung:

Sprechwerk

Klaus-Groth-Straße 23

20535 Hamburg

(etwa 10 Minuten Fußweg von der U-Bahnstation Berliner Tor, gleich neben der NABU-Landesgeschäftsstelle)



Wegen der Corona-Einschränkungen ist die Anzahl der Plätze im Sprechwerk begrenzt. Eine Anmeldung zur Präsenzveranstaltung bis Montag, 14. September 17 Uhr ist erforderlich, die Plätze werden nach der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Wer ohne Anmeldung zur Mitgliederversammlung kommt, kann nur teilnehmen, falls noch Plätze frei sind. Anmeldungen unter (040) 69 70 89 0 oder info@NABU-Hamburg.de. Auf der Veranstaltung ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen. Es gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. Erkrankte Personen und solche, die Kontakt zu erkrankten Personen hatten, dürfen nicht teilnehmen.



b) Teilnahme per Internet

Zudem gibt es die Möglichkeit, online per Videokonferenz an der Mitgliederversammlung teilzunehmen. Die Anmeldung hierfür ist nur online möglich ebenfalls bis spätestens Montag, 14. September 17 Uhr. Bitte nutzen Sie dafür das Online-Anmeldeformular. Alle für die Online-Teilnahme erforderlichen Infos erhalten sie nach der Anmeldung per E-Mail.

Vorläufige Tagesordnung:

1. Begrüßung, Beschluss über Tagesordnung inklusive Antrag an die Geschäftsordnung der Baumschutzgruppe

2. Schriftlicher Bericht des Vorstands und der Geschäftsführung

3. Finanzieller Rechenschaftsbericht

4. Bericht der Kassenprüfer

5. Entlastung des Vorstands

6. Verabschiedung von Alexander Porschke

7. Wahl des/der Vorsitzenden und ggf. eines/r Beisitzer*in

8. Bestätigung des Landesjugendsprechers

9. Wahl der Delegierten zur Bundesvertreterversammlung

10. Anträge an die Bundesvertreterversammlung

11. Anträge

12. Verschiedenes



Anlässlich der besonderen Situation ist eine kurze Versammlung angestrebt, weshalb besonders auf die schriftlichen Berichte verwiesen wird. Weitere Anträge und Tagesordnungspunkte erbitten wir entsprechend unserer Satzung bis spätestens 8. September 2020 an die Geschäftsstelle (siehe § 10, Abs. 3). Diese wie auch der schriftliche Jahresbericht sowie ggf. weitere Informationen zur Versammlung werden vorab auf dieser Internetseite veröffentlicht.



Der Vorstand

Dokumente

91 KB - Antrag der Baumschutzgruppe zur Mitgliederversammlung 2020