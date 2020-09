Besenderte Weißstörche

Verfolgen Sie das Leben der besenderten Störche aus Hamburg

Verfolgen Sie hier in einer Kartenansicht tagesaktuell die Flugbewegungen von 12 besenderten Störchen aus Hamburg (und Umgebung).

Klicken Sie hier, um die Karte im Vollbild anzuschauen.



Hintergrund zum Besenderungsprojekt:

Die Besenderung von 12 Hamburger Störchen bietet der lokalen Naturschutzarbeit neue Möglichkeiten. Zum einen möchten wir Genaueres über die Nutzung der Lebensräume durch die Störche während ihrer Nahrungssuche herausfinden. Welche Flächen suchen sie auf? Erfüllen die Vertragsnaturschutzflächen unsere Erwartungen insofern, als dass sie tatsächlich von besonderer Bedeutung für die Störche sind? Und wenn ja, welche Vegetations- und Nutzungsformen spielen im Grünland die wichtigste Rolle?



Desweiteren interessiert uns, inwieweit die Gräben im Grünland von Störchen genutzt werden, um zu überprüfen, ob sich das Grabenprogramm des Naturschutzamtes Hamburg positiv auf die Nahrungssuche der Weißstörche auswirkt, oder ob wichtige Anpassungen nötig sind, damit es erfolgreich wird. Außerdem beschäftigen wir uns mit den möglichen Auswirkungen von Windkraftanlagen: 1. Meiden die Störche die Nähe zu Windenergieanlagen? Dann käme es teilweise zu einem Verlust ihrer Nahrungsflächen. 2. Nutzen sie die Bereiche, in denen Anlagen stehen? Dann besteht das Risiko der Kollision mit den sich schnell drehenden Rotoren. In beiden Fällen kann die Besenderung hervorragende Datensätze liefern, in dem die Aufenthaltsorte der Störche und ihr Verhalten über die ganze Brutzeit hindurch detailliert aufgezeichnet werden. Mittels komplexer statistischer Analysen ist es dann möglich, aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten.



In den nächsten Monaten sollen die Daten aus den Jahren 2019 und 2020 ausgewertet werden und wir hoffen, daraus wichtige naturschutzrelevante Informationen zu erhalten. Besonders spannend ist, dass wir dann nicht nur Neues über die Störche im Allgemeinen erfahren, sondern auch zum individuellen Verhalten der einzelnen besenderten Tiere, z.B. ob sie sich ähnlich oder durchaus unterschiedlich verhalten.

So kommt der Sender an den Storch:

Ausführlicher Bericht zum Download:

Weitere Infos zum Storchenschutz

Dieses Projekt wird gefördert durch die Ernst-Commentz-Stiftung.