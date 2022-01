Ehrenamtsbörse

Hier finden Sie das richtige Ehrenamt beim NABU Hamburg!

Der NABU Hamburg sucht ständig freiwillige Helfer*innen, die sich dauerhaft im Naturschutz engagieren möchten. Ob bei der Pflege von Naturschutzgebieten, im Gewässerschutz oder bei der Betreuung von NABU-Zentren - es gibt viel zu tun.

Mitmachen bei der neuen Fachgruppe Wald

Genauer: Fünf NABU-Mitglieder haben die neue Fachgruppe Wald ins Leben gerufen. Ihr Thema: Die Herausforderungen des Klimawandels

und des Artensterbens zwingen zum Umdenken auch im Wald. Nicht mehr die Bewirtschaftung, sondern die Förderung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Ökosystemleistungen des Waldes müssen im Vordergrund stehen. Deshalb wollen wir uns in Hamburg für einen naturnahen Wald einsetzen, der primär dem Arten-, Biotop- und Klimaschutz dient.

Wer sucht? Neugegründete NABU-Fachgruppe Wald. Wenn Ihr Interesse habt und uns unterstützen möchtet, freuen wir uns, über Eure Teilnahme. Wir treffen uns, noch online, nach Bedarf sonntags.

Wer weiß mehr? Fachgruppe Wald. Kontakt und nächster Termin unter wald@NABU-Hamburg.de

NAJU-Kindergruppenleitung in Bergedorf gesucht

Genauer: Die NAJU (Naturschutzjugend) Hamburg sucht für die Betreuung ihrer Kindergruppe in Bergedorf zwei neue Gruppenleitungen. Die „Bille Biber“ (etwa 10 Kinder zwischen 8 und 13 Jahren) treffen sich alle zwei Wochen donnerstags von 16:15 bis 18:15 Uhr auf dem NAJU-eigenen Pachtgelände an der Kampbille (Nettelnburg). Dort erleben sie die Natur im Jahresverlauf, lernen Tiere zu Wasser und zu Lande kennen, spielen und bauen Geheimverstecke, für sich selbst und auch für Vögel, Fledermäuse und Igel. Ziel ist es den Kindern direkte Naturerlebnisse zu ermöglichen und ihr Interesse am Natur- und Umweltschutz zu fördern.

Wer sucht? NAJU Hamburg in Bergedorf

Warum es das richtige sein könnte: Du brennst für Umweltschutz und die Umweltbildung mit Kindern? Dann bist Du bei uns richtig! Für die Durchführung der Gruppenstunden stellen wir Ideen und Material zur Verfügung. Außerdem bieten wir: Gruppenleitungs-Ausbildung (JULEICA), regelmäßigen Erfahrungsaustausch, Fortbildungen, Aufwandsentschädigung u. Versicherungsschutz, Tätigkeitsnachweis.

Vorkenntnisse erforderlich? Spaß an der Arbeit mit Kindern, Interesse am Natur- und Umweltschutz, Freude am Organisieren, umwelt- und gruppenpädagogische Kenntnisse (z. B. JULEICA) sind wünschenswert, aber nicht unbedingt notwendig

Wer weiß mehr? Franziska Kötter, NAJU Hamburg, Landesgeschäftsstelle, Klaus-Groth-Str. 21, 20535 Hamburg, Tel.: 040-697089-20, E-Mail: mail@naju-hamburg.de

Weitere Infos unter: https://www.naju-hh.de/kinder/kindergruppen/bergedorf-bille-biber/

NAJU-Kindergruppenleitung in Eimsbüttel gesucht

Genauer: Die NAJU (Naturschutzjugend) Hamburg sucht für die Betreuung ihrer Kindergruppe in Eimsbüttel zwei neue Gruppenleitungen. Die „Seeadler“ (Kinder zwischen 6 und 10 Jahren) treffen sich aller zwei Wochen jeweils montags von 16:15 Uhr bis 18:15 Uhr im Eimsbütteler KGV 329 Wasserturm e.V. , 22527 Hamburg (Eimsbüttel). Gemeinsam setzen sie spannende Upcycling-Ideen um, bauen oder experimentieren, erforschen die heimische Tier- und Pflanzenwelt und begegnen der Natur dabei immer wieder spielerisch. Gelegentlich unternehmen sie Ausflüge in umliegende Naturschutzgebiete oder Freizeiteinrichtungen (Niendorfer Gehege, Eppendorfer Moor etc.).

Wer sucht? NAJU Hamburg in Eimsbüttel

Warum es das richtige sein könnte: Du brennst für Umweltschutz und die Umweltbildung mit Kindern? Dann bist Du bei uns richtig! Für die Durchführung der Gruppenstunden stellen wir Ideen und Material zur Verfügung. Außerdem bieten wir: Gruppenleitungs-Ausbildung (JULEICA), regelmäßigen Erfahrungsaustausch, Fortbildungen, Aufwandsentschädigung u. Versicherungsschutz, Tätigkeitsnachweis.

Vorkenntnisse erforderlich? Spaß an der Arbeit mit Kindern, Interesse am Natur- und Umweltschutz, Freude am Organisieren, umwelt- und gruppenpädagogische Kenntnisse (z. B. JULEICA) sind wünschenswert, aber nicht unbedingt notwendig

Wer weiß mehr? Franziska Kötter, NAJU Hamburg, Landesgeschäftsstelle, Klaus-Groth-Str. 21, 20535 Hamburg, Tel.: 040-697089-20, E-Mail: mail@naju-hamburg.de

Weitere Infos unter: https://www.naju-hh.de/kinder/kindergruppen/eimsb%C3%BCttel-seeadler/

NAJU-Kindergruppenleitung in Sülldorf gesucht

Genauer: Die NAJU (Naturschutzjugend) Hamburg sucht für die Betreuung ihrer Kindergruppe in Sülldorf ab September 2021 eine neue Gruppenleitung. Die „Reh-kids“ (etwa 10 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren) treffen sich alle zwei Wochen donnerstags von 16 bis 18 Uhr in Sülldorf und Umgebung. Dort machen sie verschiedenste Aktionen in der Natur oder werden aktiv für den Naturschutz. Im Winter sind sie meist im Gemeindehaus in Sülldorf und basteln z.B. Nistkästen für Fledermäuse oder Futterspender für Vögel, die sie im Frühjahr dann aufhängen. Sobald es draußen wärmer wird, erkunden sie die Marienhöhe oder machen sich im Klövensteen auf die Suche nach Fröschen, Schlangen und kleinen Bodentieren. Auch keschern, Beeren sammeln und Lagerfeuer an der Elbe stehen auf dem Programm.

Wer sucht? NAJU Hamburg in Sülldorf und Umgebung

Warum es das richtige sein könnte: Du brennst für Umweltschutz und die Umweltbildung mit Kindern? Dann bist Du bei uns richtig! Für die Durchführung der Gruppenstunden stellen wir Ideen und Material zur Verfügung. Außerdem bieten wir: Gruppenleitungs-Ausbildung (JULEICA), regelmäßigen Erfahrungsaustausch, Fortbildungen, Aufwandsentschädigung u. Versicherungsschutz, Tätigkeitsnachweis.

Vorkenntnisse erforderlich? Spaß an der Arbeit mit Kindern, Interesse am Natur- und Umweltschutz, Freude am Organisieren, umwelt- und gruppenpädagogische Kenntnisse (z. B. JULEICA) sind wünschenswert, aber nicht unbedingt notwendig

Wer weiß mehr? Franziska Kötter, NAJU Hamburg, Landesgeschäftsstelle, Klaus-Groth-Str. 21, 20535 Hamburg, Tel.: 040-697089-20, E-Mail: mail@naju-hamburg.de

Weitere Infos unter: https://www.naju-hh.de/kinder/kindergruppen/s%C3%BClldorf-reh-kids/





Mitmachen beim Amphibien- und Reptilienschutz

Genauer: In Hamburg gibt es 14 Amphibien- und 6 Reptilienarten. Ihre Bestände nehmen leider z.T. stark ab. Kartierungen, Lebensräume schaffen und Amphibienzäune betreuen sind einige der ehrenamtlichen Möglichkeiten sich für diese spannenden Tiere einzusetzen. Vom Info-Stand bis zur politischen Diskussion ist alles möglich! Wir wollen unsere ehrenamtliche Fachgruppe für den Amphibien- und Reptilienschutz stärken und freuen uns auf alle, die mitmachen wollen.

Wer sucht? NABU Hamburg

Warum es das richtige sein könnte? Sie haben bereits Kenntnisse über heimische Amphibien- und Reptilien und wollen sich aktiv für ihren Schutz einsetzen. Sie haben Interesse spannende Tierarten kennenzulernen und sich mit anderen Interessierten auszutauschen. Sie wollen etwas bewegen und sich gegen das Artensterben in Hamburg einsetzen.

Vorkenntnisse erforderlich? Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Ein grundlegendes Interesse an der Ökologie heimischer Arten ist natürlich wünschenswert.

Wer weiß mehr? Fachgruppe Amphibien und Reptilienschutz / amphibien@NABU-Hamburg.de



Umweltpädagogen*innen

für NABU-Angebote an Grundschulen

Genauer: Der NABU führt Naturerlebnis-Kurse an Grundschulen im Nachmittagsbereich durch, um Kinder (Vorschule bis 4. Klasse) für die Natur und ihren Schutz zu begeistern. Für die Leitung der wöchentlichen Treffen (außer in den Ferien) mit einer festen Gruppe von ca. 12 Kindern werden noch Teamer*innen gesucht.

Wer sucht? NABU Hamburg in ganz Hamburg/ je nach Standort der Schule

Zeitraum? Ab sofort, möglichst langfristig (bei AGs mind. ein Schuljahr)

Warum es das richtige sein könnte: Ihr habt Spaß an der Arbeit mit Schüler*innen und wollt ihnen euer eigenes Interesse an Natur- und Umweltschutz vermitteln. Ihr bekommt von uns die inhaltlichen Bausteine zu verschiedenen Themen, Materialien, regelmäßiger Erfahrungsaustausch, Fortbildungen, Aufwandsentschädigung u. Versicherungsschutz sowie einen Tätigkeitsnachweis.

Vorkenntnisse erforderlich? Freude am Umgang mit Kindern, umwelt- und gruppenpädagogische Kenntnisse (z. B. Juleica), Interesse am Natur- und Umweltschutz, Freude am Organisieren

Wer weiß mehr? Guido Teenck, NABU Hamburg, Landesgeschäftsstelle, Klaus-Groth-Str. 21, 20535 Hamburg, Tel.: 040-697089-14, Fax: -19, eMail: teenck@NABU-Hamburg.de

Umweltpädagogen*innen

für die mobile Umweltbildung (FuchsMobil) an Kitas und Grundschulen

Genauer: Der NABU bietet naturpädagogische Veranstaltungen mit dem NABU-Fuchsmobil (Umweltbildungs-Bus) an Kitas und Grundschulen an. Wir suchen engagierte Multiplikatoren und Multiplikatorinnen, die mit dem Fuchsmobil zu den Kindern fahren und die Natur vor der Haustür entdecken und erforschen. Dazu sind umfangreiche Materialien zum Naturerleben und Experimentieren vorhanden.

Wer sucht? NABU Hamburg in ganz Hamburg/ je nach Standort der Kita oder Schule

Zeitraum? Laufend, möglichst langfristig (mind. ein Jahr)/ die Veranstaltungen sind meist vormittags

Warum es das richtige sein könnte: Mit Spaß die Natur erkunden, die Freude und Begeisterung der Kinder erleben. Der NABU bietet Fortbildungen und Hospitationen zur Einarbeitung, sowie eine Aufwandsentschädigung.

Vorkenntnisse erforderlich? Führerschein, Spaß an der Arbeit mit Kindern, umwelt- und gruppenpädagogische Kenntnisse (z.B. Juleica), Interesse am Natur- und Umweltschutz

Wer weiß mehr? Guido Teenck, NABU Hamburg, Landesgeschäftsstelle, Klaus-Groth-Str. 21, 20535 Hamburg, Tel.: 040-697089-14, Fax: -19, eMail: teenck@NABU-Hamburg.de



Ehrenamtliche Helfer*innen

für die NABU Vogelstation Wedeler Marsch

Genauer: Wir suchen ornithologisch versierte Betreuer*innen insbesondere aus Wedel und Hamburgs Westen für die NABU Vogelstation. Inmitten der Wedeler Marsch liegt die Vogelstation und zieht Wasservögel und Naturinteressierte gleichermaßen an. Die Aufgaben umfassen vor allem Beratung und Information von Besuchenden der Station. Hautnahe Naturerlebnisse sind garantiert!

Wer sucht? NABU Hamburg

Zeitraum? Ab sofort, möglichst langfristig. Öffnungszeiten der Station: Mi, Do, Sa, So, Feiertags von 10 bis 16 Uhr

Warum es das richtige sein könnte: Du bist hier richtig, wenn du Lust hast inmitten schönster Natur zwischen Wasservögeln deine Begeisterung für die Ornithologie mit anderen Menschen zu teilen und ihnen dein Wissen zu vermitteln.

Vorkenntnisse erforderlich? Ornithologische Kenntnisse sind unbedingt erforderlich!

Wer weiß mehr? Marco Sommerfeld, Tel.: 040 / 64 85 52 53 oder an die Geschäftsstelle Tel.: 040 / 69 70 89 - 0

Tätigkeit: Beratung, Information

Mitmacher*innen für die Stadtteilgruppe Ahrensburg

Genauer: Sie wohnen oder arbeiten nordöstlich von Hamburg und möchten sich gerne für die Natur in Ahrensburg einsetzen? Wir treffen uns einmal im Monat zu Besprechungen und Diskussionen und um neue Naturschutzaktionen in und um Ahrensburg zu planen. Dazu heißen wir alle Interessierten ganz herzlich willkommen. Treffen jeweils am 2. Dienstag eines Monats um 19.30 Uhr im Peter-Rantzau-Haus, Manfred-Samusch-Straße 9 in Ahrensburg

Wer sucht: NABU Die Stadtteilgruppe Ahrensburg

Warum es das richtige sein könnte: Kleine Gruppe mit unterschiedlichen Schwerpunkten der Teilnehmenden

Vorkenntnisse erforderlich? Nein, jedes Interesse ist willkommen!

Wer weiß mehr? Michel Quermann, Gruppenleitung: E-Mail: ahrensburg@NABU-Hamburg.de, Tel.: 04102 51 96 90

Ehrenamtliche für die Fachgruppe Baumschutz

Wer sucht? Fachgruppe Baumschutz

Genauer: Der Bestand der Bäume in Hamburg wird jedes Jahr weniger. Unser Ziel ist es, den Bestand von Gehölzen (Bäume, Büsche und Sträucher) möglichst zu erhalten und auf deren hohen ökologischen Wert und deren Bedeutung für unsere Umwelt und die Lebensqualität für Menschen und Tiere aufmerksam zu machen. Wir treffen uns jeweils am 3. Donnerstag im Monat um 19.30 im Hamburg-Haus Eimsbüttel am Doormannsweg 12. Wir tauschen Informationen aus und besprechen weitere Planungen und Aktionen.

Warum es das richtige sein könnte: Wenn Sie für den Baumschutz in Hamburg aktiv werden möchten, dann sind Sie bei uns in der Baumschutzgruppe herzlich willkommen.

Vorkenntnisse erforderlich? Kenntisse z.B. in elektronischer Bürokommunikation, Homepagegestaltung, Erfahrungen mit Behörden oder Öffentlichkeitsarbeit wären hilfreich, aber keine Bedingung.

Wer weiß mehr? Meggie Koch, E-Mail: baumschutz@nabu-hamburg.de

Schmetterlingsfreund*innen gesucht

Genauer: "Aurora - Hamburg soll eine Stadt der Schmetterlinge werden" – so heißt unser neues Projekt, für das wir Mitmachende suchen! Wir wollen damit den sehr stark gefährdeten Schmetterlingen helfen: Dabei konzentrieren wir uns zunächst auf die Lebensräume der Tagfalter, von denen etwa die Hälfte in Hamburg schon ausgestorben ist. Zusammen mit verschiedenen Partnern versuchen wir, eine "insektengerechte" Pflege von Wiesen in NSGs, im Wirtschaftsgrünland und in Parks zu planen und durchzuführen. Es gibt viele Mit-Möglichkeiten, verstärkt suchen wir Interessierte, die sich um die Flächen kümmern und sie betreuen.

Wer sucht? Fachgruppe Entomologie (Insektenkunde)

Warum es das richtige sein könnte: Wenn Sie ihre Zeit gern draußen und mit wichtigen, besonderen Tieren verbringen wollen, sind Sie bei uns genau richtig!

Vorkenntnisse erforderlich? Man benötigt keine speziellen Vorkenntnisse (learning by doing...), jeder und jede kann mit den bunten Faltern viel Freude haben.

Wer weiß mehr? Die Fachgruppe selber: E-Mail: Insekten@NABU-Hamburg.de

Pflege von aufgefundenen Fledermäusen und Einsätze bei Notrufen

Genauer: Für unseren Fledermausnotruf suchen wir Unterstützung: Das heißt schwache oder verletzte Tiere werden gepflegt, um sie dann später wieder auszuwildern. Je nach Möglichkeit und Interesse kann man auch Einsätze fahren. Das kann sehr unterschiedlich ausfallen: Nur Transport der Fledermäuse, manchmal aber auch Beratung, Bergung, Quartierssicherung, Aufklärung und Sympathiewerbung. In jedem Falle hat man mit dem Tier, aber auch mit den Menschen vor Ort zu tun.

Wer sucht? Fachgruppe Fledermausschutz – Arbeitskreis Notruf

Warum es das richtige sein könnte: Sie möchten gerne direkt an und für diese außergewöhnliche Tierart „arbeiten“. Oder Sie haben Lust ein bisschen auf Achse zu sein und immer wieder neue und ungewöhnliche Situationen kennenzulernen.

Vorkenntnisse erforderlich? Nein, wir lernen alles gemeinsam Step by Step.

Wer weiß mehr? ? Alexander Heidorn, E-Mail: Fledermausschutz@arcor.de

Anpacker*in für die Biotoppflege in Langenhorn

Genauer: Du hilfst mit, seltene Pflanzen durch Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs zu schützen, zu kartieren und zu dokumentieren.

Wer sucht? NABU Gruppe Langenhorn/Fuhlsbüttel

Warum es das richtige sein könnte: Du arbeitest draußen in einem hochmotivierten gemischten Team und lernst sonst nicht zugängliche Bereiche der Naturschutzgebiete kennen.

Vorkenntnisse erforderlich? Nein

Wer weiß mehr? Bettina Amedick, E-Mail: amedick.b@gmx.de, Tel. 040/5213806

Vogelführer*innen in Öjendorf

Genauer: Wir betreuen den Öjendorfer See (Vogelschutzzone) und den Öjendorfer Park. Neben praktischen Naturschutzarbeiten wollen wir die Menschen in Öjendorf für die Vogelwelt und den Naturschutz begeistern! Dafür suchen wir Interessierte, die Lust haben 1-2x monatlich Vogelführungen rund um den Öjendorfer See zu gestalten und durchzuführen.

Unsere Vogelführer*innen haben zudem die Möglichkeit sich mit anderen Aktiven des NABU Hamburg auszutauschen und fortzubilden!

Wer sucht? NABU-Gruppe Öjendorf

Warum es das richtige sein könnte: Sie sind begeistert von der Vogelwelt und haben Lust, Ihre Leidenschaft auf andere zu übertragen? Sie gehen offen und kommunikativ auf Menschen zu? Sie sind gerne draußen an der frischen Luft? Dann freuen wir uns auf Sie!

Vorkenntnisse erforderlich? Ornithologische Vorkenntnisse

Wer weiß mehr? Hartmut Machau, Gruppenleiter, Tel.: 040 / 654 78 12, E-Mail: hmachau@web.de

Anpacker*in in Rahlstedt

Genauer: Bei unseren Biotoppflege-Einsätzen fallen die unterschiedlichsten Aufgaben an: Entkusselungsarbeiten, Ausgraben von jungen Birken & Weiden, Aufnahme der Mahd nach Mäharbeiten auf den Wiesen sowie Baumrückschnitt. Jede helfende Hand ist herzlich willkommen!

Wer sucht? NABU-Gruppe Rahlstedt

Warum es das richtige sein könnte: Du bist richtig bei uns, wenn du dich gerne mit einer netten Gruppe körperlich aktiv in der Natur engagieren möchtest! Wir garantieren spannende und bereichernde Naturerlebnisse sowie das gute Gefühl an den notwendigen Pflegemaßnahmen für den Grünflächenerhalt mitzuwirken.

Vorkenntnisse erforderlich? Nein.

Wer weiß mehr? Werner Jansen, E-Mail: info@NABU-Hamburg.de, Tel. (0176) 81416619

Mitmachen beim Naturschutz in der Stadtmitte!

Genauer: Wir betreuen die Horner Geest – das grüne Band im Hamburger Osten. Vor allem für die praktischen Naturschutzarbeiten suchen wir noch tatkräftige Mitmachende! Es gilt Obstbäume und Wiesen mit Blühpflanzen zu pflegen, Schaukästen zu warten und bei verschiedensten Aktionen auf den Flächen mit anzupacken. Außerdem betreuen wir Info-Stände auf Wochenmärkten und bieten Führungen an.

Besonders freuen wir uns über Interessierte der Jahrgänge 1950+, die Lust haben auch unter der Woche vormittags mit uns aktiv zu sein!

Auch Menschen, die Interesse an politischer Naturschutzarbeit haben, sind uns willkommen!

Wer sucht? NABU-Gruppe Stadtmitte

Warum es das richtige sein könnte: Sie wollen mit Ihrer Zeit und ihrer Energie einen sinnvollen Beitrag zu Hamburgs Natur leisten? Dann sind wir genau die richte Anlaufstelle für Sie!

Vorkenntnisse erforderlich? Nein, allerdings freuen wir uns über Interessierte mit Führerschein. Unterstützung und Anleitung für neue Aufgaben gibt es natürlich aus der Gruppe, zudem zahlreiche Fortbildungen in der NABU Geschäftsstelle!

Wer weiß mehr? ? Das Leitungsteam (Noah Schöning, Niels Schliehe, Philipp Anz), Tel. 0162 7670913, E-Mail: stadtmitte@NABU-Hamburg.de

Ehrenamtliche für botanische Begehungen in Wandsbek

Genauer: Bei den Begehungen wird die Pflanzenvielfalt auf Flächen erfasst, die umstrukturiert wurden.

Wer sucht? NABU-Gruppe Wandsbek

Warum es das richtige sein könnte: Du kannst zusehen, wie schnell und mit welcher Vielfalt die Natur auf Eingriffe reagiert. Finden sich auf renaturierten Flächen Pflanzen ein, die vor Jahren verschwanden oder ganz neue? Wie muss die weitere Pflege der Flächen aussehen? Du trägst zur positiven Entwicklung dieser Naturflächen bei!

Vorkenntnisse erforderlich? Botanisches Grundwissen sollte vorhanden sein.

Wer weiß mehr? Olaf Fedder, E-Mail: Fedder@NABU-Hamburg.de, Tel. 0176/49 122 688