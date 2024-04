April-Termine 2024

Alle Veranstaltungen in der Übersicht

Im April hört man wieder Vogelgezwitscher! Passend dazu bietet der NABU Hamburg seine traditionsreichen "Was singt denn da?"-Führungen an. Außerdem laden Wanderungen, Aktionstage und nicht zuletzt das Kiebitzfest zum Mitmachen ein.

So funktioniert die Anmeldung: Um unsere Veranstaltungen besser planbar zu machen, ist bei den meisten Terminen eine Anmeldung erforderlich. Klicken Sie dazu auf den Link beim jeweiligen Termin und füllen Sie anschließend das grüne Formular aus.

Daraufhin erhalten Sie eine automatische Bestätigung per E-Mail. Dies kann technisch bedingt bis zu einer Stunde dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und melden sich nicht mehrfach für die Veranstaltung an.

Wir bitten darum, sich mindestens 24 Stunden vor Beginn eines Termins anzumelden , damit unsere NABU-Aktiven rechtzeitig die Anzahl der Teilnehmenden kennen.

Absage: Sollten Sie eine Veranstaltung nicht wahrnehmen können, geben Sie Ihren Platz bitte für Andere frei. Dazu genügt eine kurze Mail an veranstaltung@NABU-Hamburg.de. Danke! Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und schöne Naturerlebnisse!

Dienstag, 2.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Jenischpark

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Brut- und Gastvögeln. / Karen Mielke-Sommerburg und Ernst Schaumann (NABU Altona) / Treffpunkt: Jenischpark, Eingang Hochrad bei der weißen Mauer / Spende erbeten. / Max. 30 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen

Donnerstag, 4.4., 09:10 Uhr: Rundum die Dalbekschlucht und auf dem Höhenweg nach Bergedorf.

Wanderung 14 km/ Fernglas mitbringen empfehlenswert/ Ingeborg Schuhart/ S2 Hbf 8:24 bis Bergedorf, an 8:45, weiter mit Bus 8890 8:54 bis Börnsen Dänenweg. Dort Treff um 9:10 / Spende erwünscht / Max. 20 Teilnehmer*innen

Donnerstag, 4.4., 17:30 Uhr: Was singt denn da? Osdorfer Feldmark

Vogelkundliche Führung / Beate Eisenhardt (NABU West) / Treffpunkt: Parkplatz Freibad Am Osdorfer Born / Spende erbeten. / Max. 12 Teilnehmer*innen / Infos bei Beate Eisenhardt: beate@ing-eisenhardt.de oder 0175/1205920

Freitag, 5.4., 11:00 Uhr: Nistkastenbau für Kinder und Jugendliche

Alter von 7-13 Jahre / Jonas Bokowski (NABU Hamburg) / Treffpunkt: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Spende in Höhe von 10 Euro erwünscht (Materialkosten) / Max. 10 Teilnehmer*innen

Entfällt: Freitag, 5.4., 18:15 Uhr: Was singt denn da? Bramfelder See und Alter Teich

Vogelkundliche Führung / Wasservögel auf Bramfelder See und Altem Teich, Waldvögel am Rand des Ohlsdorfer Friedhofs / Werner Völler (NABU Bramfeld/Ohlsdorf/Barmbek) / Treffpunkt: Seeufer Bramfelder See (Graureiherstatue) nahe Fabriciusstr./Endhalt Bus 177/270 / Spende erbeten. / Max. 20 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen. Dauer 1.5 - 2 Std.



Samstag, 6.4., 8:00 Uhr: Was singt denn da? Osdorfer Feldmark

Vogelkundliche Führung / Beate Eisenhardt (NABU West) / Treffpunkt: Parkplatz Freibad Am Osdorfer Born / Spende erbeten. / Max. 12 Teilnehmer*innen / Infos bei Beate Eisenhardt: beate@ing-eisenhardt.de oder 0175/1205920

Samstag, 6.4., 9:00 Uhr: Was singt denn da? Rothsteinsmoor

Vogelkundliche Führung / Susanne Goetzke, Petra Urban (NABU-Naturführerinnen) / Treffpunkt: Tor am Buswendeplatz Krohnstiegtunnel / Spende erbeten. / Max. 12 Teilnehmer*innen / Festes Schuhwerk erforderlich.

Samstag, 6.4., 9:00 Uhr: NABU-Naturführerausbildung

Modul V - Präsentation der Teilnehmenden / Geschlossene Fortbildungsreihe. Ausgebucht! / Krzysztof Wesolowski & Guido Teenck (NABU Hamburg) / Treffpunkt: NABU-Geschäftsstelle, Klaus-Groth-Straße 21 / Kosten: 350 €, NABU-Mitglieder 250 € (für alle 5 Termine) / Max. 15 Teilnehmer*innen / Infos & Anmeldung an naturerleben@nabu-hamburg.de



Samstag, 6.4., 10:00 Uhr: Vogelzug am Wrechow

Viele Vogelarten nutzen den Wrechow-Polder als Rast- und Nahrungsraum auf ihrem Weg in die Brutgebie / Der Wrechow-Polder ist ein Rastplatz von internationaler Bedeutung, Ferngläser zum Ausleihen / NABU Lüchow-Dannenberg, NABU Hamburg, Avifaunistische AG Lüchow-Dannenberg / Treffpunkt: Gedenkstätte ehemaliges Dorf Stresow / Spende erbeten. / Max. 20 Teilnehmer*innen / Infos bei Oliver Schuhmacher, Tel. 05861/979171

Samstag, 6.4., 10:00 Uhr: Arbeitseinsatz im NABU-Naturgarten Bergedorf

Gemeinsames Anpacken. / NABU Bergedorf / Treffpunkt: NABU-Garten im KGV Gartenfreunde am Bornmühlenweg, Parzelle am Westrand, rote Hütte. / Keine Anmeldung erforderlich.



Samstag, 6.4., 11:00 Uhr: Feldlerche, Kiebitz & Co. - Vogelparadies Wedeler Marsch

Beobachtung von Gastvögeln an der Kleientnahmestelle und am Fährmannssander Watt / Beobachtung von Brut- und Gastvögeln. / Olaf Fedder (NABU Hamburg) / Treffpunkt: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 30 Teilnehmer*innen / Ferngläser können ausgeliehen werden

Samstag, 6.4., 15:00 Uhr: Was singt denn da? Eppendorfer Moor

Vogel- und naturkundliche Führung / Unterscheidung der Vogelarten anhand von Merkmalen und Gesang / Wolfgang Reiß (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Bushaltestelle Alsterkrugchaussee (Buslinie 292 + 392), stadteinwärts, Bundesstraße 433 / Spende erbeten. / Max. 12 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen, wenn vorhanden. Auch für Rollstuhlfahrende geeignet. Entfällt nur bei starkem Regen.

Samstag, 6.4., 20:30 Uhr: Bergmolch, Erdkröte und Co. im Eißendorfer Forst

Amphibienführung / Abendliche Erkundung von Gewässern und des Amphibienleitsystems / NABU Süd / Treffpunkt: Bushaltestelle Appelbütteler Weg (Bus 340, 4200, 4210) / Spende erbeten / Max. 20 Teilnehmer*innen / Wasserfestes Schuhwerk und Taschenlampe empfohlen

Sonntag, 7.4., 8:00 Uhr: Was singt denn da? Planten un Blomen

Vogelkundliche Führung / Thomas Schmidt (NABU Hamburg), Buchautor von "Was piept und fliegt in Hamburg" / Treffpunkt: Eingang Fernsehturm / Spende erbeten / Max. 15 Teilnehmer*innen / Entfällt bei Dauerregen

Sonntag, 7.4., 9:00 Uhr: Was singt denn da? An der Wandse und Berner Au

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Brutvögeln / NABU Wandsbek / Treffpunkt: Südende Farmsener Kupferteich, Stauwehr Kupferdamm / Spende erbeten. / Max. 20 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen. Keine Hunde.

Montag, 8.4., 7:15 Uhr: Was singt denn da? Steinfurths Diek

Vogelkundliche Führung / Morgenspaziergang für einen aktiven Start in die neue Woche / Anika Rabeler (NABU Öjendorf) / Treffpunkt: Bushaltestelle Kandinskyallee (Nord) (Linie 332) / Spende erbeten / Max. 10 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen. Auch für Rollstuhlfahrende geeignet.

Montag, 8.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Wohlerspark

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Brut- und Gastvögeln. / Karen Mielke-Sommerburg (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Wohlerspark, Eingang Norderreihe/ Thadenstraße / Spende erbeten. / Max. 30 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen

Montag, 8.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Jacobipark

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von heimischen Sing- und Gastvögeln / Sonja Oppelt (NABU-Gruppe Ornithologie) / Treffpunkt: am Eingang Jacobipark in der Wandsbeker Chaussee (gegenüber der Kantstraße) / Spende erbeten / Max. 12 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen. Keine Hunde. Entfällt bei Dauerregen.

Montag, 8.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Kirchwerder Wiesen

Vogelkundliche Führung / Schwerpunkt sind die Vogelbeobachtungen, aber auch auf Fauna und Flora wird eingegangen. / Lutz-W. Pieper (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Busstop Fersenweg Linie 223 / Spende erbeten / Max. 20 Teilnehmer*innen / Entfällt bei Regen.

Dienstag, 9.4., 17:30 Uhr: Was singt denn da? Raakmoor

Vogelkundliche Führung, unter Umständen mit Amphibienbalz / Fußwanderung mit Demonstration von Vogelstimmen / Joachim Horstkotte (NABU Langenhorn/Fuhlsbüttel) / Treffpunkt: U-Bahnhof Langenhorn-Nord/Immenhöven / Spende erbeten / Max. 25 Teilnehmer*innen

Freitag, 12.4., 16:00 Uhr: Dem Igel auf der Spur

Führung im Rahwegpark / Der Igel ist Sympathieträger und Tier des Jahres 2024. Zwischen April und Mai erwacht er aus seinem Winterschlaf. Wir begeben uns auf Spurensuche im Rahwegpark: Finden wir Spuren vom Igel oder sehen wir sogar einen? Nebenbei erfahren wir viel über die Lebensweise von Igeln, welche Gefahren lauern und was er braucht, um gut durchs Jahr zu kommen. / Marion Thishen-Hendess (NABU Eimsbüttel) / Treffpunkt: Strand an der Nordseite vom Rahwegteich / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 15 Teilnehmer*innen

Freitag, 12.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Eidelstedt

Vogelkundliche Führung / Frühlingsboten in Feldmark, Gärten und Parks / Kerstin Höhmann, Olaf Studt, Dierk Lübbers (NABU Eimsbüttel) / Treffpunkt: Eidelstedter Dorfstraße 27, 22527 Hamburg (Ecke Kirche/Friedhof) / Spende erbeten / Max. 10 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen / Entfällt bei Dauerregen.

Freitag, 12.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Ohlsdorfer Friedhof

Vogelkundliche Führung / Thomas Schmidt (NABU Hamburg), Buchautor von "Was piept und fliegt in Hamburg" / Treffpunkt: Haupteingang vor dem Verwaltungsgebäude / Spende erbeten / Max. 15 Teilnehmer*innen / Entfällt bei Dauerregen

Freitag, 12.4., 18:15 Uhr: Was singt denn da? Bramfelder See und Alter Teich

Vogelkundliche Führung / Wasservögel auf Bramfelder See und Altem Teich, Waldvögel am Rand des Ohlsdorfer Friedhofs / Werner Völler (NABU Bramfeld/Ohlsdorf/Barmbek) / Treffpunkt: Seeufer Bramfelder See (Graureiherstatue) nahe Fabriciusstr./Endhalt Bus 177/270 / Spende erbeten. / Max. 20 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen. Dauer 1.5 - 2 Std.

Samstag, 13.4., 9:00 Uhr: Vogel-Safari durch die Boberger Niederung

Vogelkundliche Führung / Naturspaziergang mit dem Schwerpunkt der gemeinsamen Beobachtung von Singvögeln / Anika Rabeler (NABU Öjendorf) / Treffpunkt: Bushaltestelle Kirchsteinbek (Linien 12 und 29) / Spende erbeten / Max. 10 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen. Achtung: Das Ende der Führung wird an der Bushaltestelle Boberg sein

Samstag und Sonntag, 13. und 14.4., jeweils ab 9:00 Uhr: NAJU-Fortbildung: Naturgeburtstags-Teamer*innen

Leiten von NAJU-Naturgeburtstagen / Für Aktive in der Umweltbildung bei NAJU und NABU und Interessierte / Pädagogische Grundlagen, Naturerfahrungspiele und die selbstständige Durchführung von Naturgeburtstagen / NAJU Hamburg / NAJU-Geschäftsstelle, Klaus-Groth-Straße 21 / barrierefrei / Kosten: 60 €; NAJU-/NABU-Mitglieder: 45 €; Sozialrabatt: 30 € / Anmeldung bis 6.4. möglich.

Samstag, 13.4., 10:00 Uhr: StadtNatur-Aktionstag im Stadtpark

Werden Sie aktiv für eine bunte und artenreiche Stadt! / In Kooperation mit dem Stadtpark Verein werden neue Blühwiesen im Stadtpark angelegt & Wildstauden gepflanzt. / NABU Hamburg / Treffpunkt: Sierichsches Forsthaus, Otto-Wels-Straße 3 / https://maps.app.goo.gl/TBpCyAy7e38nJ1zKA / Max. 20 Teilnehmer*innen / Bitte bringen Sie wetterfeste Kleidung mit. Kinder nur in Begleitung von Erziehungsberechtigten. / Anmeldung unter oekologie@stadtparkverein.de



Samstag, 13.4., 10:00 Uhr: Was singt denn da? Außenmühlenteich in Harburg

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Brut- und Gastvögeln / Janika Wendefeuer / Treffpunkt: Restaurant Leuchturm Harburg / Spende erbeten. / Max. 10 Teilnehmer*innen / Bitte Ferngläser mitbringen.

Samstag, 13.4., 11:00 Uhr: Feldlerche, Löffelente & Co.

Beobachtung von Gast- und Zugvögeln an der Kleientnahmestelle und am Fährmannssander Watt / Beate Bühring und Christian Garleff (NABU Hamburg) / Treffpunkt: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 30 Teilnehmer*innen / Ferngläser können ausgeliehen werden

Samstag, 13.4., 13:00 Uhr: Führung durch den Jenischpark

Naturführung zusammen mit etwas Mythologie und Brauchtum unserer Vorfahren / Mathis Koose (NABU-Naturführer) / Treffpunkt: Direkt vor dem Jenisch Haus, Baron-Voght-Str. 50 / Spende erbeten / Max. 10 Teilnehmer*innen / Für Rollstuhlfahrende geeignet.

Sonntag, 14.4., 8:00 Uhr: Was singt denn da? Frühlingserwachen im Niendorfer Gehege und in der Feldmark

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Brut- und Gastvögeln / Annikka Müller, Sebastian Draack (NABU Eimsbüttel) / Treffpunkt: Parkplatz am Waldcafé Corell / Empfohlene Spende 5 € / Max. 30 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitnehmen.

Sonntag, 14.4., 9:00 Uhr: Was singt denn da? An der Wandse und Berner Au

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Brutvögeln / NABU Wandsbek / Treffpunkt: Südende Farmsener Kupferteich, Stauwehr Kupferdamm / Spende erbeten. / Max. 20 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen. Keine Hunde.

Sonntag, 14.4., 10:00 Uhr: Was blüht denn da am Wegesrand?

Stinzenpflanzen im Raakmoor / NABU Langenhorn/Fuhlsbüttel / Treffpunkt: Hohe Liedt/Brücke über Raakmoorgraben / Spende erbeten. / Max. 15 Teilnehmer*innen

Sonntag, 14.4., 11:00 Uhr: Tag der offenen Tür im NABU-Naturgarten Winterhude

Thema: Frosch- oder Fischteich? Naturnahe Gartenteiche / Pflanzenmarkt, Besichtigung, Beratung für naturnahes Gärtnern. / NABU Bramfeld/Ohlsdorf/Barmbek / Ort: NABU-Naturgarten Winterhude, Bebelallee nahe Deelböge (U Lattenkamp) / Spende erbeten. / Keine Anmeldung erforderlich.



Sonntag, 14.4., 14:00 Uhr: Nature Journaling im Niendorfer Gehege

Gemeinsam Naturbeobachtungen kreativ in Wort und/oder Bild festhalten. / Lavinia Buchwald (NABU-Naturführerin) / Treffpunkt: Kirche am Markt (Niendorf), am NABU-Info-Schild. / Spende erbeten / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte mitbringen: Nature Journal o.ä., nach Wunsch Stifte, Malutensilien etc. Alle Altersklassen und alle (kreativen) Level sind willkommen. Entfällt bei Regen.

Montag, 15.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Eilbektal

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von heimischen Sing- und Gastvögeln (mit Glück kann der Eisvogel gesichtet werden!) / Sonja Oppelt (NABU-Gruppe Ornithologie) / Treffpunkt: vorm S-Bhf. Friedrichsberg / Spende erbeten / Max. 12 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen. Keine Hunde. Entfällt bei Dauerregen.

Dienstag, 16.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Jenischpark

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Brut- und Gastvögeln. / Karen Mielke-Sommerburg und Ernst Schaumann (NABU Altona) / Treffpunkt: Jenischpark, Eingang Hochrad bei der weißen Mauer / Spende erbeten. / Max. 30 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen

Dienstag, 16.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Höltigbaum / Stellmoorer Tunneltal

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Brut- und Gastvögeln / NABU Rahlstedt / Treffpunkt: Haltestelle Bus 24, Saseler Straße/Dassauweg / Spende erbeten. / Max. 25 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen. Keine Hunde.

Dienstag, 16.4., 18:30 Uhr: Was singt denn da? Ottenser Elbhang

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Brut- und Gastvögeln / Lars Andersen (NABU Altona) / Treffpunkt: Eingang des Altonaer Rathauses, Platz der Republik / Spende erbeten / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte Ferngläser mitbringen!

Mittwoch, 17.4., 10:42 Uhr: Frühling auf Höltigbaum

Wanderung 2- 2,5 Std. / Naturkundliche Rundwanderung in einem mäßigen Tempo in den NSG Stellmoorer Tunneltal und Höltigbaum / Fernglas mitbringen empfehlenswert / Winfried Schmid/ Hbf RB81 10:11 (hinten einsteigen) bis Rahlstedt, an 10:26. Weiter mit Bus 29 10:33 bis Bushaltestelle „NSG Höltigbaum“, an 10:42. Dort Treffen an der Haltestelle/ Spende erwünscht / Max. 20 Teilnehmer*innen

Mittwoch, 17.4., 18:00 Uhr: Vogelbeobachtung auf dem Energieberg Georgswerder

Vogelkundliche Führung / Vögel der Kleingartenwelt und der offenen Feldmark, z.B. Dorngrasmücke und Neuntöter. Begehung auch im nicht-öffentlichen Bereich. / Jens Sturm (BUKEA) und NABU Süd / Treffpunkt: Deponietor Energieberg Georgswerder, Fiskalische Straße 2 - Bus 154 Fiskalische Straße (Energieberg) / Spende erbeten / Max. 20 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen

Donnerstag, 18.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Höltigbaum / Stellmoorer Tunneltal

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Brut- und Gastvögeln / Sabine Jortzik und Monika Ohm (NABU Rahlstedt) / Treffpunkt: Haus der Wilden Weiden, Eichberg 63, 22143 Hamburg / Spende erbeten. / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen. Keine Hunde. Bei ungeeignetem Wetter erfolgt eine Absage bis spätestens 14:00 Uhr.

Freitag, 19.4., 9:53 Uhr: Frühling im Duvenstedter Brook

Wanderung 12 km/ Naturkundliche RW im NSG Duvenstedter Brook. Wir schauen uns die unterschiedlichen Biotope an und lauschen dem Gesang der Vögel. Zum Schluss besuchen wir die aktuelle Ausstellung im BrookHus/ Fernglas mitbringen empfehlenswert/ Anke Wagner/ Start Hbf. U1 Richtung Ohlstedt 9:18, an 9:53. Treff am Ausgang/ Spende erwünscht / Max. 20 Teilnehmer*innen

Freitag, 19.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Öjendorfer Park / See / Friedhof

Vogelkundliche Führung / Krzysztof Wesolowski (NABU-Gruppe Ornithologie) / Treffpunkt: NABU-Hütte im Norden des Öjendorfer Sees beim Parkplatz Bruhnrögenredder. Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Buslinie 263 bis Gleiwitzer Bogen. 10 Minuten Fußweg zum Treffpunkt. / Spende erbeten. / Max. 20 Teilnehmer*innen / Fernglas mitbringen. Bitte keine Hunde.

Samstag, 20.4., 8:00 Uhr: Was singt denn da? Blankeneser Friedhof

Vogelkundliche Führung / Spaziergang über den Blankeneser Friedhof / Matthias Votel (NABU West) / Treffpunkt: Haupteingang Friedhof Blankenese, Sülldorfer Kirchenweg, Bus 1 / Spende erbeten. / Max. 20 Teilnehmer*innen / Ferngläser bitte mitbringen, keine Hunde. Auch für Rollstuhlfahrende geeignet.

Samstag, 20.4., 9:00 Uhr: Was singt denn da? An der Wandse

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Brut- und Gastvögeln / NABU Wandsbek / Treffpunkt: Sonnenweg NABU-Infotafel, nahe der Straße Wichelwisch / Spende erbeten. / Max. 20 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen. Keine Hunde.

Samstag, 20.4., 15:00 Uhr: Vogel- und Naturbeobachtung auf Wilhelmsburg/Georgswerder

Vogel-/Naturkundliche Führung / Von den alten Ziegeleiteichen am Fuße des Energieberges zum Naturschutzgebiet Rhee und zur neu entstehenden Auenlandschaft Norderelbe. / NABU Süd / Treffpunkt: Bushaltestelle Niedergeorgswerder Deich (Süd) Bus 154 / Spende erbeten / Max. 20 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen

Samstag, 20.4., 15:00 Uhr: Frühling im Volkspark

Frühlingsboten in der Ruhezone und im Park / Führung / Heinz Peper (NABU Altona) / Treffpunkt: Parkplatz Nansenstraße (beim Bauernhaus) / Spende erbeten. / Max. 20 Teilnehmer*innen / Ferngläser empfohlen. Bitte keine Hunde.

Sonntag, 21.4., 8:00 Uhr: Was singt denn da? Planten un Blomen

Vogelkundliche Führung / Thomas Schmidt (NABU Hamburg), Buchautor von "Was piept und fliegt in Hamburg" / Treffpunkt: Eingang Fernsehturm / Spende erbeten / Max. 15 Teilnehmer*innen / Entfällt bei Dauerregen

Sonntag, 21.4., 9:00 Uhr: Vögel des NSG Oberalsterniederung: Brachvogel, Kiebitz & Co.

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Brut- und Gastvögeln / NABU Norderstedt / Treffpunkt: Parkplatz Moorweg Wakendorf II, Höhe der Brücke über die Alster (Koordinaten 53.775264, 10.099095) / Spende erbeten. / Max. 15 Teilnehmer*innen / Ferngläser mitbringen

Sonntag, 21.4., 9:30 Uhr: Was singt denn da? Schanzenpark

Vogelkundliche Führung, für Familien geeignet / Beobachtung von Brut- und Gastvögeln / Burkhard Bußmann / Treffpunkt: Eingang Schanzenpark U-Station Schlump / Spende erbeten / Max. 20 Teilnehmer*innen / Bitte Ferngläser mitbringen!

Sonntag, 21.4., 10:00 Uhr: Arbeitseinsatz im NABU-Naturgarten Bergedorf

Gemeinsames Anpacken. / NABU Bergedorf / Treffpunkt: NABU-Garten im KGV Gartenfreunde am Bornmühlenweg, Parzelle am Westrand, rote Hütte. / Keine Anmeldung erforderlich.

Sonntag, 21.4., 10-16 Uhr: Kiebitzfest an der NABU Vogelstation Familienfest für große und kleine Naturfreund*innen / Erleben Sie die Vogelwelt der Wedeler Marsch / Vogelführungen / Infostände / Mitmach-Aktionen / umfangreiches Kinderprogramm / Für das leibliche Wohl ist (voll ökologisch) gesorgt. / NABU Hamburg / Ort: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Anmeldung nicht erforderlich. Programm & Infos

Sonntag, 21.4., 11:00 Uhr: Was singt denn da? Niendorfer Gehege

Vogel- und naturkundliche Führung / Unterscheidung der Vogelarten anhand von Merkmalen und Gesang / Wolfgang Reiß (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Bushaltestelle Vogt-Cordes-Damm, Kollaustraße; Parkseite/stadteinwärts (Buslinie 5, 23 sowie U2 bis Niendorfer Markt) / Spende erbeten. / Max. 12 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen, wenn vorhanden. Auch für Rollstuhlfahrende geeignet. Entfällt nur bei starkem Regen.

Sonntag, 21.4., 17:30 Uhr: Was singt denn da? Moorgürtel

Vogelkundliche Führung / Vogelkundlicher Spaziergang vom Geestrand in den Moorgürtel. / NABU Süd / Treffpunkt: Nordseite S-Bahnhof Neugraben (S3), Ecke Ackerweg/Am Johannisland / Spende erbeten / Max. 20 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen

Montag, 22.4., 7:15 Uhr: Was singt denn da? Steinfurths Diek

Vogelkundliche Führung / Morgenspaziergang für einen aktiven Start in die neue Woche / Anika Rabeler (NABU Öjendorf) / Treffpunkt: Bushaltestelle Kandinskyallee (Nord) (Linie 332) / Spende erbeten / Max. 10 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen. Auch für Rollstuhlfahrende geeignet.

Montag, 22.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Wohlerspark

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Brut- und Gastvögeln. / Karen Mielke-Sommerburg (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Wohlerspark, Eingang Norderreihe/ Thadenstraße / Spende erbeten. / Max. 30 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen

Montag, 22.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Kirchwerder Wiesen

Vogelkundliche Führung / Schwerpunkt sind die Vogelbeobachtungen, aber auch auf Fauna und Flora wird eingegangen. / Lutz-W. Pieper (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Busstop Fersenweg Linie 223 / Spende erbeten / Max. 20 Teilnehmer*innen / Entfällt bei Regen.

Montag, 22.4., 18:00 Uhr: Bäume im Jacobipark

Naturkundliche Baumführung / Harald Vieth (NABU-Gruppe Baumschutz und / Treffpunkt: S-Bahn-Station Hasselbrook, oben / Max. 20 Teilnehmer*innen

Montag, 22.4., 18:00 Uhr: Das NSG Hainesch Iland

Naturkundlich-geographische Führung zur Entstehung der Natur-/ Kulturlandschaft, Still- und Fließgewässer, Relief, Böden, Hügelgräber, typische Tiere und Pflanzen. / Volker Ziegler (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Bergstedter Markt/ Rodenbeker Str. / Empfohlene Spende: 8 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 20 Teilnehmer*innen / Tragen Sie der Witterung angepasste warme Kleidung, festes Schuhwerk u. bringen Sie bitte Ihr Fernglas mit.

Dienstag, 23.4., 17-20 Uhr: Bilanz nach 5 Jahren „Hamburgs Grün erhalten“

Informations- und Diskussionsveranstaltung / Zwischenbilanz zur Umsetzung der Volksinitiative "Hamburgs Grün erhalten" nach fünf Jahren. / Diskussion mit Stefanie von Berg (Bezirksamtsleiterin Altona), Christian Gerbich (NABU Hamburg), Franziska Meinzinger (Leiterin Stabsstelle Wasserwirtschaftliche Kooperationen), Bernd-Ullrich Netz (Amtsleiter Amt Naturschutz und Grünplanung, BUKEA) / Ort: Konferenzzentrum in der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg-Wilhelmsburg / Die Veranstaltung richtet sich an die breite Öffentlichkeit, an Grün- und Naturinteressierte, Beteiligte bei der Vertragsumsetzung sowie die Fachebene in Verwaltung, Umwelt -und Naturschutzverbänden. / Teilnahme kostenfrei. / Max. 150 Teilnehmer*innen. / Anmeldung bitte bis 15.4. unter: www.NABU-Hamburg.de/bilanz-hh-gruen



Dienstag, 23.4., 17:30 Uhr: Was singt denn da? Raakmoor

Vogelkundliche Führung / Fußwanderung mit Demonstration von Vogelstimmen / Joachim Horstkotte (NABU Langenhorn/Fuhlsbüttel) / Treffpunkt: U-Bahnhof Langenhorn-Nord/Immenhöven / Spende erbeten / Max. 25 Teilnehmer*innen

Dienstag, 23.4., 19:00 Uhr: VORTRAG BEIM NABU: Faszination Mauersegler

Luftikusse der Lüfte / Biologie, Verhalten und Schutz des heimlichen Untermieters / Helmut Joachim / Ort: NABU Geschäftstelle, Klaus-Groth-Str. 21, 20535 Hamburg / Teilnahme auch online möglich, dafür bitte anmelden. / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 70 Plätze vor Ort (keine Anmeldung erforderlich) / Online: Max. 95 Teilnehmer*innen.

Mittwoch, 24.4., 17:00 Uhr: Was singt denn da? Duvenstedter Brook

Vogelkundliche Führung durch den frühlingshaften Duvenstedter Brook / Hauptgesangszeit vieler Singvogelarten, Ankunft der Sommervögel und Durchzügler / Guido Teenck (NABU Hamburg) / Treffpunkt: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 20 Teilnehmer*innen / Bitte eigenes Fernglas mitbringen und an wetterfeste Kleidung denken

Donnerstag, 25.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Osdorfer Feldmark

Vogelkundliche Führung / Beate Eisenhardt (NABU West) / Treffpunkt: Parkplatz Freibad Am Osdorfer Born / Spende erbeten. / Max. 12 Teilnehmer*innen / Infos bei Beate Eisenhardt: beate@ing-eisenhardt.de oder 0175/1205920

Donnerstag, 25.4., 18:00 Uhr: Im NSG Wohldorfer Wald und an der Ammersbek

Naturkundlich-geographische Führung zu Buchen-, Bruch- und Auwald, Fließgewässer, Relief, Böden / Volker Ziegler (NABU Hamburg) / Treffpunkt: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 / Empfohlene Spende: 8 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 20 Teilnehmer*innen / Tragen Sie der Witterung angepasste warme Kleidung, festes Schuhwerk u. bringen Sie bitte Ihr Fernglas mit.

Donnerstag, 25.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Schanzenpark

Vogelkundliche Führung, für Familien geeignet / Beobachtung von Brut- und Gastvögeln / Burkhard Bußmann / Treffpunkt: Eingang Schanzenpark U-Station Schlump / Spende erbeten / Max. 20 Teilnehmer*innen / Bitte Ferngläser mitbringen!

Freitag, 26.4., 10:00 Uhr: Rund um das Schnaakenmoor im Klövensteen

Naturkundliche Führung, ca. 7 km / Wir umwandern ein Hoch- und Übergangsmoor mit charakteristischen Baum- und Pflanzenbestand. / Erika Schmedt (NABU-Naturführerin) / Treffpunkt: S-Bahn Rissen, Abfahrt Hbf. S1 9:38 Uhr, Ankunft Rissen 10:14 Uhr / Spende erbeten. / Max. 12 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen

Freitag, 26.4., 16:00 Uhr: Achtsamkeitsbasierte Naturbegegnung

Achtsamkeitsnachmittag an der NABU Vogelstation Wedeler Marsch. Im Schweigen. / Rauskommen aus der Geschäftigkeit und Ankommen im bewussten Erleben. Neben angeleiteten Naturwahrnehmungsübungen werden alltagstaugliche Achtsamkeitspraktiken erprobt. / Nadja Frerichs (NABU-Naturführerin) / Ort: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Spende in Höhe von 12 Euro erwünscht / Max. 7 Teilnehmer*innen / Findet nur ab mindestens 4 Teilnehmer*innen statt.

Freitag, 26.04., 16:30 Uhr: Abendwanderung durch den Wohldorfer Wald und Duvenstedter Brook

Wanderung 17 km/ Wir beobachten Insekten, Kraniche und andere Vögel, Wild und Frühlingsblumen/ Bitte Verpflegung und Fernglas mitnehmen/ Heinz Peper (NABU Hamburg) / Treff: 16:30 U-Bf. Ohlstedt, Ende ca. 21:00 am Bf. Ohlstedt/ Spende erwünscht / Max. 20 Teilnehmer*innen

Freitag, 26.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Ohlsdorfer Friedhof

Vogelkundliche Führung / Thomas Schmidt (NABU Hamburg), Buchautor von "Was piept und fliegt in Hamburg" / Treffpunkt: Haupteingang vor dem Verwaltungsgebäude / Spende erbeten / Max. 15 Teilnehmer*innen / Entfällt bei Dauerregen

Freitag, 26.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Eppendorfer Moor

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Brut- und Gastvögeln / Jörg Bendrien, Manuela Kolster (NABU Eimsbüttel) / Treffpunkt: NABU-Schaukasten Eppendorfer Moor / Spende erbeten. / Max. 15 Teilnehmer*innen / Sandwege, für Rollstuhlfahrende nach Wetterlage geeignet. Bitte Fernglas mitbringen.

Freitag, 26.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Eidelstedt

Vogelkundliche Führung / Frühlingsboten in Feldmark, Gärten und Parks / Kerstin Höhmann, Olaf Studt, Dierk Lübbers (NABU Eimsbüttel) / Treffpunkt: Eidelstedter Dorfstraße 27, 22527 Hamburg (Ecke Kirche/Friedhof) / Spende erbeten / Max. 10 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen / Entfällt bei Dauerregen.

Freitag, 26.4., 18:15 Uhr: Was singt denn da? Vom Bramfelder See zum Appelhoffweiher

Wanderung entlang der Seebek zur Streuobstwiese am Appelhoffweiher / Mit Erläuterungen zur Renaturierung (Projekt Eisvogel) / Werner Völler (NABU Bramfeld/Ohlsdorf/Barmbek) / Treffpunkt: Seeufer Bramfelder See (Graureiherstatue) nahe Fabriciusstr./Endhalt Bus 177/270 / Spende erbeten. / Max. 20 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen. Dauer 1.5 - 2 Std.

Freitag, 26.4., 20:20 Uhr: Erleben Sie Fledermäuse am Kupferteich

Fledermausführung / Entdecken Sie die leisen und heimlichen Jäger der Nacht. / Erleben Sie die Faszination der einzigen aktiv fliegenden Säugetiere seit der Urzeit. / NABU-Gruppe Fledermausschutz / Treffpunkt: Südende Kupferteich, Stauwehr Kupferdamm / Spende erbeten. / Max. 30 Teilnehmer*innen / Fällt bei Dauerregen aus. Ab 12 Jahren. Auch für Gehbehinderte / Rollstuhlfahrende geeignet. Kontakt für Rückfragen: Alexander Heidorn, 0172/4313196

Samstag, 27.4., 9:00 Uhr: Was singt denn da? Stadtpark Norderstedt

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Brut- und Gastvögeln / NABU Norderstedt / Treffpunkt: Haupteingang Stadtpark Norderstedt (U1 bis Norderstedt Mitte, Bus 293/294 bis Stadtpark Norderstedt) / Spende erbeten. / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte keine Hunde mitbringen

Samstag, 27.4., 10:00 Uhr: StadtNatur-Aktionstag in Harburg

Werden Sie aktiv für eine bunte und artenreiche Stadt! / Gestaltung des Nachtfaltergartens im Harburger Stadtpark. Jede helfende Hand ist willkommen! / Brix von Lacroix (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Vor dem NABU Nachtfaltergarten im Harburger Stadtpark (https://goo.gl/maps/1BK8rrqpiV3iot9FA) / Max. 20 Teilnehmer*innen / Bitte bringen Sie wetterfeste Kleidung mit. Kinder nur in Begleitung von Erziehungsberechtigten. / Anmeldung erforderlich bis 25.4., 12 Uhr.

Samstag, 27.4., 13:00 Uhr: Führung durch den Jenischpark

Naturführung zusammen mit etwas Mythologie und Brauchtum unserer Vorfahren / Mathis Koose (NABU-Naturführer) / Treffpunkt: Direkt vor dem Jenisch Haus, Baron-Voght-Str. 50 / Spende erbeten / Max. 10 Teilnehmer*innen / Für Rollstuhlfahrende geeignet.

Sonntag, 28.4., 6:00 Uhr: Was singt denn da? Osdorfer Feldmark

Vogelkundliche Führung / Beate Eisenhardt (NABU West) / Treffpunkt: Parkplatz Freibad Am Osdorfer Born / Spende erbeten. / Max. 12 Teilnehmer*innen / Infos bei Beate Eisenhardt: beate@ing-eisenhardt.de oder 0175/1205920

Sonntag, 28.4., 7:00 Uhr: Was singt denn da? Sülldorfer Feldmark

Vogelkundliche Führung / Wanderung, ca. 5 km / Thomas Hartmann und Matthias Votel (NABU West) / Treffpunkt: S-Bahnhof Sülldorf / Spende erbeten. / Max. 20 Teilnehmer*innen / Ferngläser bitte mitbringen, keine Hunde. Für Rollstuhlfahrende nicht geeignet.

Sonntag, 28.4., 9:00 Uhr: Was singt denn da? An der Wandse

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Brutvögeln / NABU Wandsbek / Treffpunkt: Nordmarkstr. NABU-Infotafel / Spende erbeten. / Max. 10 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen. Keine Hunde.

Sonntag, 28.4., 10:00 Uhr: Vogelkundliche Führung durch die Obere Seegeniederung

Vogelstimmen erkunden in der Seegeniederung / Vogelkundlicher Spaziergang für die ganze Familie / NABU Lüchow-Dannenberg, NABU Hamburg, Freddy Bommarius / Treffpunkt: Bahlsen-Turm Nienwalde / Spende erbeten. / Max. 20 Teilnehmer*innen / Infos bei Oliver Schuhmacher, Tel. 05861/979171

Sonntag, 28.04., 10:00 Uhr: Großensee - Mönchteich

Wanderung 12 km/ Fernglas mitbringen empfehlenswert/ Karin Stehnck & Merve Böttger/ Hbf RB81 9:11 bis Rahlstedt, hinten aussteigen; weiter Bus 364 9:34 bis Großensee, Hamburger Str./ Spende erwünscht / Max. 20 Teilnehmer*innen

Sonntag, 28.4., 11:00 Uhr: Tag der offenen Tür im NABU-Naturgarten Eimsbüttel

Besichtigung, Austausch, kleine Samen- und Pflanzenbörse / NABU Eimsbüttel / Ort: NABU-Naturgarten im Eimsbütteler Stadtpark nahe des Wasserturms / Spende erbeten. / Keine Anmeldung erforderlich.



Sonntag, 28.4., 13:00 Uhr: Klein aber oho - Käfer, Hummel, Schmetterling & Co.

Insektenexkursion für Kinder zwischen 6-10 Jahren / Woran erkennt man eigentlich Insekten? Warum sind sie so wichtig und wie können wir ihre Vielfalt schützen? Im Waldpark Marienhöhe gehen wir auf Entdeckungsreise und erforschen die wunderbare Welt der Sechsbeiner. Der Fokus unserer Exkursion liegt auf den verschiedenen heimischen Marienkäferarten, die wir nach unserem Ausflug voneinander unterscheiden können. / Juliane Ahlers (NABU West) / Treffpunkt: Waldpark Marienhöhe, Eingang Parkplatz Sülldorfer Mühlenweg / Spende erbeten / Max. 8 Teilnehmer*innen / Max. 8 Kinder, erwachsene Begleitung muss nicht separat angemeldet werden. Entfällt bei Regen.

Sonntag, 28.4., 18:00 Uhr: Was singt denn da? Harburger Stadtpark (Außenmühle)

Vogelkundliche Führung / Gemeinsam entdecken wir heimische Vögel und Vogelstimmen und lernen etwas über die Geschichte des Harburger Stadtparks. Gerne mit Kindern ab 12 Jahren. / NABU Süd / Treffpunkt: Bushaltestelle Freizeitbad MidSommerland (Bus 146) / Spende erbeten / Max. 20 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen

Montag, 29.4., 8:00 Uhr: Was singt denn da? Blankeneser Friedhof

Vogelkundliche Führung / Spaziergang über den Blankeneser Friedhof / Matthias Votel (NABU West) / Treffpunkt: Haupteingang Friedhof Blankenese, Sülldorfer Kirchenweg, Bus 1 / Spende erbeten. / Max. 20 Teilnehmer*innen / Ferngläser bitte mitbringen, keine Hunde. Auch für Rollstuhlfahrende geeignet.

Montag, 29.4., 18:30 Uhr: Was singt denn da? Kirchwerder Wiesen

Vogelkundliche Führung / Schwerpunkt sind die Vogelbeobachtungen, aber auch auf Fauna und Flora wird eingegangen. / Lutz-W. Pieper (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Busstop Fersenweg Linie 223 / Spende erbeten / Max. 20 Teilnehmer*innen / Entfällt bei Regen.

Montag, 29.4., 20:00 Uhr: Erleben Sie Fledermäuse am Hamburger Stadtparksee

Fledermausführung / Erleben Sie Fledermäuse im Hamburger Stadtpark, der nicht nur bei den Menschen sehr beliebt ist, sondern auch bei den Fledermäusen. / NABU-Gruppe Fledermausschutz / Treffpunkt: Rondell Hamburger Stadtpark (Modellbootteich), Südring 7 / Spende erbeten. / Max. 25 Teilnehmer*innen / Fällt bei Dauerregen aus. Kontakt für Rückfragen: Uschi und Jürgen Kofahl, 0171/4936956

Info-Veranstaltung: Testamente für die Natur Antworten auf Ihre Fragen rund um einen Nachlass zum Wohle der Natur / Es beraten Sie: Maria Bonkwald (ehemaliges Vorstandsmitglied und Schatzmeisterin, NABU Hamburg), Dr. Peter Mohr (Jurist und ehemaliges Vorstandsmitglied, NABU Hamburg), Tobias Hinsch (Geschäftsführer, NABU Hamburg) / Ort: NABU-Geschäftsstelle, Klaus-Groth-Straße 21 / Die Geschäftsstelle ist ebenerdig zu erreichen und verfügt über eine rollstuhlgerechte Toilette. / Bitte melden Sie sich im Vorfeld an bei Tobias Hinsch unter Tel. (040) 69 70 89 -22 mehr zum Thema

Dienstag, 30.4., 20:30 Uhr: Erleben Sie Fledermäuse am Bramfelder See

Fledermausführung mit Kinderprogramm / Entdecken Sie die leisen und heimlichen Jäger der Nacht. / Erleben Sie die Faszination der einzigen aktiv fliegenden Säugetiere seit der Urzeit. / NABU Wandsbek / Treffpunkt: Ohlsdorfer Friedhof. Eingang Seehofstraße / Spende erbeten. / Max. 40 Teilnehmer*innen / Fällt bei Dauerregen aus.

