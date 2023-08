Der Vollhöfner Wald soll erhalten bleiben

Erfolg für den Naturschutz im Hafengebiet

Nach langem Protest des NABU und weiteren Akteur*innen hat der Hamburger Senat angekündigt, den Vollhöfner Wald aus der Hafennutzung zu entlassen und zum Naturschutzgebiet zu machen. Es gibt Einschränkungen, aber die Rettung ist dennoch ein großer Erfolg.

"Der Völli bleibt – und zwar als 38. Naturschutzgebiet Hamburgs!" Jens Kerstan, Senator für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, am 7. August 2023

Hamburg, August 2023 - Es ist ein ganz besonderer Erfolg für den Naturschutz: Der Vollhöfner Wald bleibt erhalten! Das außergewöhnliche Stück Natur im Hamburger Südwesten konnte sich über 50 Jahre lang frei von menschlichem Einfluss entwickeln. Um Platz für weitere Hafenflächen zu schaffen, plante die Stadt jedoch, den "Völli" abzuholzen und an seiner Stelle Logistikhallen zu errichten. Der NABU Hamburg und viele weitere Akteur*innen traten diesem Vorhaben entschieden entgegen. Nach intensiven Jahren des Protests, vielen bunten Aktionen, über 15.000 Protestmails an den Bürgermeister, Reden, Demonstrationen und Veranstaltungen sowie Gesprächen mit Politik und Verwaltung, sind wir tatsächlich am Ziel: Der Vollhöfner Wald ist gerettet.



Auch wenn es noch eine Weile dauern wird, bis das Naturschutzgebiet „Vollhöfner Wald“ offiziell ausgewiesen ist, möchten wir als NABU Hamburg diesen Moment nutzen, um allen Unterstützer*innen von Herzen zu danken!



Leider ist die Freude über diesen großartigen Erfolg nicht ungetrübt. Ein Teil des Völlis wird nicht Naturschutzgebiet. Hier sollen zwei Windkraftanlagen errichtet werden, die insbesondere ein Problem für Greifvögel und Fledermäuse darstellen. Außerdem sollen andere wertvolle Naturflächen in Altenwerder im Tausch gegen den Vollhöfner Wald zukünftig vom Hafen genutzt werden.



Das ist nicht zufriedenstellend und der NABU Hamburg wird sich auch weiterhin dafür einsetzen, ein besseres Ergebnis für die Natur im Hafen zu erreichen. Wir möchten aber nicht vergessen, dass es ein beispielloser Erfolg ist, den Vollhöfner Wald aus dem Hafengebiet zu entlassen. Wann hat der Hafen schon einmal der Natur Vorrang gegeben?



Ohne alle Unterstützer*innen der Kampagne „Völli bleibt“ wären mittlerweile rund 23.000 Bäume abgesägt und dieser besondere Pionierwald mit Kleinspecht, Mückenfledermaus, Fluss-Greiskraut und vielen anderen Naturschätzen verschwunden.



Wir danken euch für die Unterstützung und die großartige Zusammenarbeit. Lasst uns diesen Moment nehmen und uns freuen. Lasst uns aber auch weitermachen und gemeinsam für Hamburgs Natur weiterkämpfen. Es lohnt sich!

