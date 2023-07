Newsletter des NABU Hamburg

"NABU Hamburg aktiv"

Der Newsletter für alle, die aktiv für den Naturschutz in Hamburg sind oder es werden wollen

Was Sie in dem Newsletter erwartet:

- wir stellen Ihnen unsere anstehenden Mitmach-Aktionen und Veranstaltungen vor.

- wir berichten, was unsere Aktiven alles Großartiges für Hamburgs Natur leisten.

- wir geben Tipps, wie Sie von Zuhause aus Naturschutz machen können.

- Wir halten Sie über die neuesten Entwicklungen und dringendsten Themen zu Hamburgs Umweltpolitik auf dem Laufenden.

- Für Rätselfans gibt es ein kleines Quiz.



Der Newsletter erscheint einmal im Monat.

Melden Sie sich jetzt an und werden Sie Teil unserer Gemeinschaft für den Schutz von Hamburgs Natur.



Anmeldung zum Newsletter

Für spezielle Interessen innerhalb unseres Verbands nehmen wir Sie außerdem gerne in verschiedene Email-Verteiler auf.

Um sich anzumelden, senden Sie bitte eine Mail mit dem Betreff "Aufnahme in den Verteiler [jeweiliges Thema]" an den entsprechenden Kontakt. Um sich abzumelden, genügt ebenfalls eine kurze Nachricht mit dem Betreff "Abmeldung aus dem Verteiler[jeweiliges Thema]".





Angebote unserer Jugendorganisation, der Naturschutzjugend NAJU: an-/abmelden

Programmm Reisen & Wandern mit dem NABU: an-/abmelden

Umweltbildungs-Themen: an-/abmelden

Einladungen zu unseren Aktionstagen (StadtNatur, Bach, Moor, etc.): an-/abmelden

