Was singt denn da?

Vogelkundlichen Führungen starten wieder!

Was singt denn da? - Unter diesem Motto führt der NABU Hamburg seit 70 Jahren von März bis Juni vogelkundliche Spaziergänge und Wanderungen durch interessante Gebiete in Hamburg und Umgebung durch. Erfahrene Vogelkenner bringen Ihnen - ob Laie oder Fortgeschrittener - die Vogelwelt und ihre Lebensräume nahe, erläutern Rufe und Gesänge und erzählen Einzelheiten über Merkmale und Lebensweisen der einzelnen Vogelarten. Die Teilnahme ist kostenlos. Bitte Ferngläser und ggf. wetterfeste Bekleidung mitbringen.



Die Termine für die Saison 2020 finden Sie alphabetisch nach Gebieten sortiert unten stehend. In der Termindatenbank in der rechten Spalten sind alle Führungen nochmals nach Datum geordnet.

Planten un Blomen

a) jeweils Montag

am 23. März um 17:15 Uhr

6. April um 18:00 Uhr

Führung: Sonja Oppelt

Treff: U-Bhf. Stephansplatz, Ausgang Planten un Blomen (Platz hinterm Buchladen)

Entfällt bei Dauerregen.



b) jeweils Samstag um 8:00 Uhr

25. April, 2. und 23. Mai

Führung: Thomas Schmidt

Treff: Eingang Fernsehturm

Entfällt bei Dauerregen.



Hammer Park

a) jeweils um 16:00 Uhr

Dienstag, 10. März

Sonntag, 22. März



b) jeweils 17:30 Uhr

Dienstag, 7. April

Sonntag, 19. April

Führung: Silke Abicht u. Thomas Orthmann

Treff a) und b): U-Bhf. Hammer Kirche



Stellinger Schweiz

Freitag, 8. Mai um 18:00 Uhr

Führung: Christa Fischer, Torben Rust, Olaf Studt

Treff: HVV Busstopp 181 Hagenbeck Nordeingang



Eppendorfer Moor

jeweils Freitag um 18:00 Uhr

am 3. April und 15. Mai

Führung: Christa Fischer, Irene Poerschke, Torben Rust, Olaf Studt

Treff: Ecke Alsterkrugchaussee / Borsteler Chaussee, NABU-Schautafel



Ohmoor

Freitag, 5. Juni um 18:00 Uhr

Führung: Christa Fischer, Irene Poerschke, Torben Rust, Olaf Studt

Treff: HVV Bus 191, 24 Sperlingsweg/ Swebenweg N-Seite



Bramfelder See / Seebek / Appelhoffweiher

jeweils Freitag um 18:00 Uhr

27. März, 3., 17. und 24. April

Führung: NABU-Gruppe Bramfeld / Ohlsdorf / Barmbek

Treff: HVV Busstopp 177 Bramfelder See (Endhaltestelle)



Ohlsdorfer Friedhof

a) jeweils Donnerstag um 18:00 Uhr

2., 16., 23. und 30. April und 28. Mai

Führung: Thomas Schmidt

Entfällt bei Dauerregen.



b) jeweils Dienstag um 18:15 Uhr

am 7. und 21. April

Führung: Ulrike Hanke

Entfällt bei Dauerregen.

Treff a) und b): Haupteingang Friedhof



Alster / Ohlsdorf

jeweils Montag um 18:00 Uhr

30. März, 6. und 20. April

Führung: Ulrike Hanke

Treff: Bhf. Ohlsdorf, Schwimmbadseite

Entfällt bei Dauerregen.



Raakmoor

jeweils Dienstag um 17:45 Uhr

21. und 28. April, 12. Mai

Führung: Joachim Horstkotte

Treff: U-Bhf. Langenhorn-Nord/ Immenhöven



Hummelsbütteler Feldmark

a) Dienstag, 26. Mai um 17:45 Uhr

Führung: Joachim Horstkotte

Treff: Bushaltestelle Brillkamp/ Rehagen



b) Samstag, 9. Mai um 10:00 Uhr

Führung: Norbert Wiehe

Treff: Högenbarg / Ecke Rehagen



Norderstedt / Stadtpark

jeweils Samstag um 9:00 Uhr

am 18. April, 2., 16. und 30. Mai

Führung: NABU Norderstedt

Treff: Haupteingang Stadtpark Norderstedt



Volksdorf Ost / Moorbek

jeweils Sonntag um 8:00 Uhr

am 19. April, 31. Mai

Führung: Susanne Nagel-Barth, B. Gröning

Treff: U-Bhf. Buchenkamp



Schüberg

jeweils Donnerstag um 18:00 Uhr

am 23. April, 7. und 28. Mai

Führung: Jürgen W. Berg

Treff: „Haus am Schüberg“, Wulfsdorfer Weg 33, Ammersbek



Bredenbeker Teich / Neuer Teich

Donnerstag, 7. Mai um 18:00 Uhr

Führung: Michael Quermann (NABU Ahrensburg)

Treff: U-Bhf. Ahrensburg-West



Ahrensburg Friedhöfe

Donnerstag, 30. April um 18:00 Uhr

Führung: Michael Quermann (NABU Ahrensburg)

Treff: U-Bhf. Ahrensburg-West



Forst Hagen

Donnerstag, 28. Mai um 18:00 Uhr

Führung: Uwe Krohn

Treff: U-Bhf. Ahrensburg-Ost



Hopfenbach

Donnerstag, 2. April um 18:00 Uhr

Führung: Uwe Krohn

Treff: U-Bhf. Ahrensburg Ost



Stellmoorer Tunneltal

jeweils Mittwoch um 18:00 Uhr

8. und 29. April, 20. Mai

Führung: Matthias Weiner, Merve Böttger

Treff: HVV Busstopp Saseler Str. / Dassauweg



Höltigbaum und Stellmoorer Tunneltal

jeweils Donnerstag um 18:00 Uhr

am 23. April, 7. und 28. Mai

Führung: NABU Rahlstedt

Treff: Haus der Wilden Weiden, Eichberg 63



Höltigbaum

Donnerstag, 4. Juni, 18:05 Uhr

Führung: Michael Quermann (NABU Ahrensburg)

Treff: Bushaltestelle Ahrensburg, Dänenweg, Linie 269



Wandse / Berner Au

jeweils Sonntag um 9:00 Uhr

am 5. und 19. April

Führung: NABU Wandsbek

Treff: Südende Kupferteich, Stauwehr



Wandse

a) jeweils Mittwoch um 18:00 Uhr

am 8. April, 6. Mai und 10. Juni

Führung: NABU-Gruppe Wandsbek

Treff: Sonnenweg, Brücke über die Wandse



b) Samstag, 18. April, 10 Uhr

Sonntag, 26. April, 9:00 Uhr

Führung: NABU-Gruppe Wandsbek

Treff: Infotafel westlich Pulverhofsteich, Wandse-Fußgängerbrücke



Eilbektal

jeweils Montag,

am 16. März um 17:15 Uhr

am 30. März und 20. April um 18 Uhr

Führung: Sonja Oppelt

Treff: vorm S-Bhf. Friedrichsberg

Entfällt bei Dauerregen.



Öjendorfer See

jeweils Freitag um 18:00 Uhr

am 24. April und 22. Mai

Führung: Winfried Schmid

Treff: NABU-Hütte / Nordseite Öjendorfer See, Parkplatz Bruhnrögenredder (10 Min. Fußweg vom HVV Busstopp 263 Gleiwitzer Bogen)



Öjendorfer Park / See / Friedhof

Samstag, 18. April um 18 Uhr

Führung: Krzysztof Wesolowski

Treff: NABU-Hütte / Nordseite Öjendorfer See, Parkplatz Bruhnrögenredder (10 Min. Fußweg vom HVV Busstopp 263 Gleiwitzer Bogen)



Hauptfriedhof Altona

jeden Samstag um 9:00 Uhr

vom 28. März bis 9. Mai

Führung: Solms Tente

Treff: Haupteingang, Stadionstraße



Volkspark Altona

jeweils um 9:00 Uhr

Freitag, 1. Mai

Sonntag, 3. Mai

Sonntag, 10. Mai

Führung: Solms Tente

Treff: Nansenstraße, Parkplatz Waldbühne / "Bauernhaus"



Ottenser Elbhang

jeweils Dienstag um 18:30 Uhr

am 31. März, 21. April und 12. Mai

Führung: Lars Andersen

Treff: Eingang des Altonaer Museums, Museumstraße 23



Rathenaupark

jeweils Montag um 18:30 Uhr

am 6. April, 4. Mai und 8. Juni

Führung: Christa Kulik (NABU Altona)

Treff: Eingang Bernadottestraße Wasserbassin



Jenischpark

jeweils Mittwoch um 18:00 Uhr

am 1. und 22. April, 13. Mai, 3. Juni

Führung: Karen Mielke-Sommerburg u. Team

Treff: Eingang Hochrad (weiße Mauer)



Blankeneser Friedhof

a) jeweils Freitag um 18:00 Uhr

am 17. und 24. April und



b) jeweils Sonntag um 8:00 Uhr

am 19. und 26. April

Führung: Matthias Votel

Treff a) und b): Friedhof Haupteingang, Blankeneser Kirchenweg, Metro-Bus 1



Sülldorfer Feldmark

Sonntag, 3. Mai um 8:00 Uhr

Führung: Matthias Votel

Treff: Bhf. Sülldorf



Wedeler Autal

a) jeweils Samstag

14. März um 16:00 Uhr

18. April um 17:00 Uhr

16. Mai um 18:00 Uhr

Führung: Jens Sturm



b) jeweils Sonntag

29. März um 15:00 Uhr

19. April um 16:00 Uhr

10. Mai um 17:00 Uhr

17. Mai um 17:00 Uhr

Führung: Martina Möllenkamp

Treff a) und b): vor dem S-Bhf. Wedel, Ausgang Busse



Düpenautal / Schenefeld

jeweils Donnerstag um 18:30 Uhr

am 16. April und 14. Mai

Führung: Margrit Meixner

Treff: HVV Metro-Busstopp 2 Stadtzentrum Schenefeld



Osdorfer Feldmark

Samstag, 28. März um 9:00 Uhr

Sonntag, 5. April um 9:00 Uhr

Samstag, 23. Mai um 8:30 Uhr

Donnerstag, 28. Mai um 18:30 Uhr

Sonntag, 31. Mai um 8:30 Uhr

Führung: Beate Eisenhardt

Treff: Parkplatz Freibad Am Osdorfer Born



Niendorfer Gehege

Samstag, 21. März um 16:00 Uhr

jeweils Freitag um 18:00 Uhr

am 17. und 24. April, 29. Mai

Führung: Christa Fischer, Irene Poerschke, Torben Rust, Olaf Studt

Treff: Niendorf, Kirche am Markt, Marktplatz 3



Kirchwerder Wiesen

a) jeweils Montag um 18:00 Uhr

23. und 30. März, 6. und 20. April



b) jeweils Montag um 18:30 Uhr

27. April, 4., 11. und 25. Mai, 8., 15. und 22. Juni

Führung: Lutz Pieper

Treff a) und b): Busstation Fersenweg Linie 223

Rückfahrten können organisiert werden.



Harburg / Stadtpark (Außenmühle)

jeweils Samstag um 17:00 Uhr

am 18. April, 9. und 30. Mai

Führung: NABU Süd

Treff: HVV Busstopp 145 Freizeitbad MidSommerland



Naturschutzgebiet Moorgürtel

jeweils Sonntag um 17.30 Uhr

am 19. April und 24. Mai

Führung: Frederik Schawaller (NABU Süd)

Treff: S-Bhf. Neugraben, Ausgang am P+R-Parkhaus (CU Arena)



Staatsforst Höpen / Seevetal

Freitag, 27. März um 17:00 Uhr

Donnerstag, 9. April um 17:30 Uhr

Samstag, 25. April um 7:30

Führung: Hedda Ahlers

Treff: HVV-Busstopp Fleestedt (Linie 14)

Auch für Kinder ab 8 Jahre



