November-Termine 2024

Alle Veranstaltungen in der Übersicht

Auch wenn die Natur im November allmählich zur Ruhe kommt, können Sie mit dem NABU aktiv werden. U.a. warten Aktionstage, Vorträge und die StadtNatur-Tagung.

So funktioniert die Anmeldung: Um unsere Veranstaltungen besser planbar zu machen, ist bei den meisten Terminen eine Anmeldung erforderlich. Klicken Sie dazu auf den Link beim jeweiligen Termin und füllen Sie anschließend das grüne Formular aus.

Daraufhin erhalten Sie eine automatische Bestätigung per E-Mail. Dies kann technisch bedingt bis zu einer Stunde dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und melden sich nicht mehrfach für die Veranstaltung an.

Wir bitten darum, sich mindestens 24 Stunden vor Beginn eines Termins anzumelden , damit unsere NABU-Aktiven rechtzeitig die Anzahl der Teilnehmenden kennen.

, damit unsere NABU-Aktiven rechtzeitig die Anzahl der Teilnehmenden kennen. Absage: Sollten Sie eine Veranstaltung nicht wahrnehmen können, geben Sie Ihren Platz bitte für Andere frei. Dazu genügt eine kurze Mail an veranstaltung@NABU-Hamburg.de. Danke! Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und schöne Naturerlebnisse! Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und schöne Naturerlebnisse!

Entfällt: Samstag, 2.11., 10:00 Uhr: Bach-Aktionstag an der Wedeler Au in Rissen

Packen Sie mit an für Hamburgs Bäche! Gemeinsam schaffen wir natürliche Lebensräume für viele Bachbewohner. / Jede helfende Hand ist willkommen. / Matthias Harder (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Wird kurz vor dem Aktionstag per E-Mail bekannt gegeben / Max. 30 Teilnehmer*innen / Bitte wetterangepasste Kleidung und festes Schuhwerk mitbringen. Kinder nur in Begleitung von Erziehungsberechtigten. / Anmeldung erforderlich bis 31.10., 12 Uhr.

> ZUR ANMELDUNG



Samstag, 2.11., 15:00 Uhr: Faszination Vogelberingung im Naturschutzgebiet Die Reit

Bildervortag: Der NABU Hamburg betreibt seit über 50 Jahren ehrenamtlich eine Vogelberingungsstation im Naturschutzgebiet Die Reit in Hamburg-Allermöhe. Die Beringung liefert wichtige Daten zur Erforschung des Vogelzugs. Erleben Sie seltene und häufige Vogelarten ganz nah. Vom kleinen Wintergoldhähnchen über den schillernden Eisvogel bis zum imposanten Graureiher – sie alle machen die Faszination Vogelberingung aus / Referentin: Anne Ostwald / Ort: Geschäftsstelle des NABU Hamburg, Klaus- Groth- Straße 21, 20535 / Spende erwünscht / Max. 50 Teilnehmer*innen

> ZUR ANMELDUNG



Sonntag, 3.11., 10:00 Uhr: Die Vogelwelt im Herbst im Niendorfer Gehege

Vogelkundliche Führung / Beobachtung der Vogelwelt / Annikka Müller, Sebastian Draack (NABU Eimsbüttel) / Treffpunkt: Parkplatz am Waldcafé Corell / Empfohlene Spende 5 € / Max. 30 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitnehmen.

> ZUR ANMELDUNG



Donnerstag, 7.11., 10:13 Uhr: Von Cranz nach. Finkenwerder Mühlenberger Loch, NSG Westerweiden, Rüschpark

Wanderung 10 km/ Fernglas mitbringen empfehlenswert/ Ernst Schaumann/ Bf Altona Bus 150 ab 9:24 bis Sperrwerk Estemündung (an 10:13). Alternativ mit Fähre 64 ab Landungsbrücken (Brücke 3) ab 9:15 Uhr mit Umsteigen in Finkenwerder (an 9:43) in Bus 150 (ab 9:56) bis Sperrwerk Estemündung. Dort Treffen bei Busankunft 10:13. Hamburg AB. Endeinkehr möglich/ Spende erwünscht / Max. 20 Teilnehmer*innen

> ZUR ANMELDUNG



Freitag, 8.11., 10:00 Uhr: Nistkastenreinigung von 25 Nistkästen im Brunnenschutzgebiet

Marco Sommerfeld (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Der Treffpunkt befindet sich an der Kreuzung / Brücke Saatlandsdamm-Winterros- Langer Damm. Dort sind keine offiziellen Parkmöglichkeiten vorhanden, daher empfehlen wir eine Anreise mit dem Fahrrad oder Sie parken beim Hof Winteros (nur wenige Gehminuten vom Treffpunkt entfernt) / Max. 15 Teilnehmer*innen / Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sind mitzubringen

> ZUR ANMELDUNG



Freitag, 8.11., 19:00 Uhr: Mit dem Wohnmobil Natur erleben im Nordwesten Kanadas

Bildervortrag / Krzysztof Wesolowski (NABU Hamburg) / Treffpunkt: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 40 Teilnehmer*innen

> ZUR ANMELDUNG



Samstag, 9.11., 10:00 Uhr: Biotoppflegemaßnahmen an der Wandse und Berner Au

Naturpflegemaßnahmen entlang der Wandse und der Berner Au. Es gibt viel zu tun für Eisvogel, Orchidee, Forelle & Co. / Ab 12 Jahre. Für eine Stärkung ist gesorgt. Bitte an wetterfeste Arbeitskleidung denken. / NABU Wandsbek / Treffpunkt: Steht noch nicht fest, wird rechtzeitig vor dem Termin an hinterlegte E-Mail-Adresse geschickt. / Max. 30 Teilnehmer*innen

> ZUR ANMELDUNG



Samstag, 9.11., 10:00 Uhr: NAJU-Fortbildung: Klimapädagogik

Wie vermittle ich Kindern und Jugendlichen einen resilienten Umgang mit der Klimakrise und -katastrophen / Als Teilnehmer*in lernst du von Expert*innen, gestaltest den Lernprozess aktiv mit und entwickelst gemeinsam mit den Teilnehmenden Umsetzungsideen für deine Tätigkeit in der Umweltbildung / Für Aktive in der Umweltbildung bei NAJU und NABU und Interessierte / NAJU Hamburg / Ort: BUND-Geschäftsstelle, Lange Reihe 29, 20099 Hamburg / barrierefrei / Kosten: 40 €; NAJU-Mitglieder: kostenlos; Sozialrabatt: kostenlos / Anmeldung bis 1.11. möglich.

> ZUR ANMELDUNG



Sonntag, 10.11., 10:30 Uhr: Gefiederte Wintergäste und Durchzügler am Öjendorfer See

Vogelkundliche Führung / Anika Rabeler, Winfried Schmid, Hartmut Machau (NABU Öjendorf) / Treffpunkt: NABU-Hütte im Norden des Öjendorfer Sees beim Parkplatz Bruhnrögenredder. Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Buslinie 263 bis Gleiwitzer Bogen. 10 Minuten Fußweg zum Treffpunkt. / Spende erbeten. / Max. 20 Teilnehmer*innen / Fernglas mitbringen. Bitte keine Hunde.

> ZUR ANMELDUNG



Sonntag, 10.11., 10:00- 13:00 Uhr: Aktiv sein im Naturgarten Bergedorf

Gemeinsame Gartenpflege und Austausch. Offenes Treffen, für alle Menschen, die gerne in unserem Naturgarten mitwirken möchten. Dietmar Ullrich (NABU Hamburg-Bergedorf). Treffpunkt: Kleingartenkolonie Gartenfreunde am Bornmühlenweg e.V. - KGV 627. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.



Dienstag, 12.11., 18:00 Uhr: Auf der Suche nach dem Kleinen Frostspanner im Hamburger Stadtpark

Eine Insektenführung im November! / Es gibt tatsächlich Schmetterlinge, die um diese Jahreszeit noch aktiv sind. Der Kleine Frostspanner ist ein Nachtfalter, der nur von Oktober bis Dezember fliegt und im Hamburger Stadtpark zahlreich anzutreffen ist. Seine Raupen sind besonders für die Aufzucht des Nachwuchses von Singvögeln im Frühjahr sehr wichtig. Wir hoffen, auch die flugunfähigen Weibchen zu entdecken. Vielleicht sehen wir auch einige andere Insekten, die um diese Zeit noch aktiv sind. Die Führung findet auch bei leichtem Regen statt - die Tiere sind trotzdem unterwegs. / Claus-Peter Troch, Kirsten Hempelmann (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Vor der ehemaligen Postfiliale Grasweg 32 (Nähe Winterhuder Marktplatz). / Spende erbeten / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte eine Taschenlampe und Lupe mitbringen (evtl. auch Fotoapparat)! Auch für Rollstuhlfahrende geeignet.

> ZUR ANMELDUNG



Donnerstag, 14.11., 09:30 Uhr: RW im Billetal von Reinbek über Wohltorf nach Reinbek

Wanderung ca. 11 km/ Fernglas mitbringen empfehlenswert/ Ingeborg Schuhart/ S21 Hbf, 9:04 bis Reinbek, dort Treff 9:30 vor dem Bahnhof, Ausgang zum Schloss/ Spende erwünscht / Max. 20 Teilnehmer*innen

> ZUR ANMELDUNG

Freitag, 15.11., 9:00-16:30 Uhr: StadtNatur-Tagung In Präsenz und Online / Fokus: „Biodiversität – Naturschutzmaßnahmen in der Stadt“ / Auf der Tagung werden aktuelle Themen und Projekte der StadtNatur vorgestellt und diskutiert. Die StadtNatur-Tagung wird vom NABU Hamburg in Kooperation mit dem Fachgebiet Landschaftsarchitektur der Hafencity Universität (HCU) veranstaltet. Sie richtet sich an NABU-Aktive, interessierte Bürger*innen, Behördenvertreter*innen, Politiker*innen sowie Beschäftigte aus einschlägigen Berufsfeldern wie z.B. Stadt- und Landschaftsplanung oder Garten- und Landschaftsbau. mehr Infos & Anmeldung

Freitag, 15.11., 10:06 Uhr: Von Volksdorf, Rodenbeker Quellental, Wohldorfer Wald nach Ohlstedt

Wanderung 12 km/ Fernglas mitbringen empfehlenswert/ Karin Stehnck, Merve Böttger/ U1 Hbf Süd 9:37 Uhr bis Volksdorf, an 10:06 Uhr/ Spende erwünscht / Max. 20 Teilnehmer*innen

> ZUR ANMELDUNG



Samstag, 16.11., 10:00 Uhr: Pflegeeinsatz im Rothsteinsmoor

Biotoppflegeeinsatz / NABU Langenhorn/Fuhlsbüttel / Treffpunkt: Tor am Buswendeplatz Krohnstiegtunnel / Max. 25 Teilnehmer*innen / Werkzeug und Imbiss wird gestellt. Festes Schuhwerk erforderlich.

> ZUR ANMELDUNG



Samstag, 16.11., 10:00 Uhr: Bach-Aktionstag an der Osterbek

Packen Sie mit an für Hamburgs Bäche! Gemeinsam schaffen wir natürliche Lebensräume für viele Bachbewohner. / Jede helfende Hand ist willkommen. / Matthias Harder (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Wird kurz vor dem Aktionstag per E-Mail bekannt gegeben / Max. 30 Teilnehmer*innen / Bitte wetterangepasste Kleidung und festes Schuhwerk mitbringen. Kinder nur in Begleitung von Erziehungsberechtigten. / Anmeldung erforderlich bis 14.11., 12 Uhr.

> ZUR ANMELDUNG



Samstag, 16.11., 10:00 Uhr: Moorrenaturierung und Klimaschutz

Entkusseln (= Entfernen von jungen Birken und Kiefern) / Arbeitseinsatz im Duvenstedter Brook / NAJU Hamburg / Treffpunkt: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 / Max. 50 Teilnehmer*innen / Für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 6 Jahren geeignet. Kinder unter 10 nur in Begleitung von Erwachsenen. Bitte eigene Verpflegung, Gummistiefel, Arbeitskleidung, Astscheren oder kleine Handsägen mitbringen. / Anmeldung bei Heinz Peper (peper@nabu-hamburg.de oder 017680869535) bis zum 14.11.2024



Samstag, 16.11., 11:00 Uhr: Entkusseln im Stellmoorer Tunneltal

Pflegeeinsatz / Entnahme von aufkommenden Gehölzen auf Offenflächen / Dr. Jens Dreyer (NABU Rahlstedt) / Treffpunkt: Haus der Wilden Weiden (Innenhof), Eichberg 63, 22143 Hamburg / Max. 30 Teilnehmer*innen / Entsprechende Kleidung und Arbeitshandschuhe mitbringen.

> ZUR ANMELDUNG



Mittwoch, 20.11., 18:00 Uhr: Auf der Suche nach dem Kleinen Frostspanner im Hamburger Stadtpark

Eine Insektenführung im November! / Es gibt tatsächlich Schmetterlinge, die um diese Jahreszeit noch aktiv sind. Der Kleine Frostspanner ist ein Nachtfalter, der nur von Oktober bis Dezember fliegt und im Hamburger Stadtpark zahlreich anzutreffen ist. Seine Raupen sind besonders für die Aufzucht des Nachwuchses von Singvögeln im Frühjahr sehr wichtig. Wir hoffen, auch die flugunfähigen Weibchen zu entdecken. Vielleicht sehen wir auch einige andere Insekten, die um diese Zeit noch aktiv sind. Die Führung findet auch bei leichtem Regen statt - die Tiere sind trotzdem unterwegs. / Claus-Peter Troch, Kirsten Hempelmann (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Vor der ehemaligen Postfiliale Grasweg 32 (Nähe Winterhuder Marktplatz). / Spende erbeten / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte eine Taschenlampe und Lupe mitbringen (evtl. auch Fotoapparat)! Auch für Rollstuhlfahrende geeignet.

> ZUR ANMELDUNG



Freitag, 22.11., 10:00 Uhr: Arbeitseinsatz und Unterweisung (Motorsäge und Freischneider)

Arbeitseinsatz auf NABU-Flächen für Motorsäge und ggf. Freischneider / Die jährlich erforderliche Unterweisung an der Motorsäge ist auch in der Elbtalaue möglich / NABU Hamburg / Treffpunkt: NABU-Schuppen Brünkendorf / Anmeldung und Infos bei Oliver Schuhmacher, Tel. 05861/979171, schuhmacher@NABU-Hamburg.de



Freitag, 22.11., 19:00 Uhr: Auch Leoparden haben Wimpern - Beobachtungen in Kenia

Bildervortrag / Hanni & Jörg Raasch (NABU Hamburg) / Treffpunkt: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 40 Teilnehmer*innen

> ZUR ANMELDUNG



Samstag, 23.11., 10:00 Uhr: Nordische Gänse an der Alten Süderelbe

Naturkundliche Führung / Beobachtung von nordischen Gänsen in einem der wichtigsten Gänserastgebiete Hamburgs / NABU Süd / Treffpunkt: Parkplatz Airbus-Aussichtsplattform, Nesstor 1, Neßdeich (Bus 150, Haltestelle Westerweiden) / Spende erbeten / Max. 20 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen

> ZUR ANMELDUNG



Samstag, 23.11., 10:00 Uhr: Biotoppflegemaßnahmen an der Wandse und Berner Au

Naturpflegemaßnahmen entlang der Wandse und der Berner Au. Es gibt viel zu tun für Eisvogel, Orchidee, Forelle & Co. / Ab 12 Jahre. Für eine Stärkung ist gesorgt. Bitte an wetterfeste Arbeitskleidung denken. / NABU Wandsbek / Treffpunkt: Steht noch nicht fest, wird rechtzeitig vor dem Termin an hinterlegte E-Mail-Adresse geschickt. / Max. 30 Teilnehmer*innen

> ZUR ANMELDUNG



Samstag, 23.11., 10:00- 13:00 Uhr: Aktiv sein im Naturgarten Bergedorf

Gemeinsame Gartenpflege und Austausch. Offenes Treffen, für alle Menschen, die gerne in unserem Naturgarten mitwirken möchten. Dietmar Ullrich (NABU Hamburg-Bergedorf). Treffpunkt: Kleingartenkolonie Gartenfreunde am Bornmühlenweg e.V. - KGV 627. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.



Sonntag, 24.11., 10:00 Uhr: MOOR-Aktionstag im Schnaakenmoor

Pflegeeinsatz für mehr Moor in Hamburg! / Jede helfende Hand ist willkommen. / NABU Hamburg in Kooperation mit der Gesellschaft für ökologische Planung (GÖP) / Der Treffpunkt wird spätestens einen Tag vor Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben. / Max. 30 Teilnehmer*innen / Bitte wetterfeste Kleidung und Schuhwerk mitbringen. Kinder nur in Begleitung von Erziehungsberechtigten. / Anmeldung erforderlich bis 21. November, 12 Uhr.

> ZUR ANMELDUNG



Sonntag, 24.11., 10:30 Uhr: Gefiederte Wintergäste und Durchzügler am Öjendorfer See

Vogelkundliche Führung / Anika Rabeler, Winfried Schmid, Hartmut Machau (NABU Öjendorf) / Treffpunkt: NABU-Hütte im Norden des Öjendorfer Sees beim Parkplatz Bruhnrögenredder. Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Buslinie 263 bis Gleiwitzer Bogen. 10 Minuten Fußweg zum Treffpunkt. / Spende erbeten. / Max. 20 Teilnehmer*innen / Fernglas mitbringen. Bitte keine Hunde.

> ZUR ANMELDUNG



Samstag, 30.11., 10:00 Uhr: Bach-Aktionstag am Raakmoorgraben in Langenhorn

Packen Sie mit an für Hamburgs Bäche! Gemeinsam schaffen wir natürliche Lebensräume für viele Bachbewohner. / Jede helfende Hand ist willkommen. / Matthias Harder (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Wird kurz vor dem Aktionstag per E-Mail bekannt gegeben / Max. 30 Teilnehmer*innen / Bitte wetterangepasste Kleidung und festes Schuhwerk mitbringen. Kinder nur in Begleitung von Erziehungsberechtigten. / Anmeldung erforderlich bis 28.11., 12 Uhr.

> ZUR ANMELDUNG

Weitere Termine in Hamburg