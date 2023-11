Dezember-Termine

Alle Veranstaltungen in der Übersicht

Wintervögel in der Stadt und auf dem Land, Entkusseln im Moor und Tipps für nachhaltige Weihnachtsgeschenke: Auch im Dezember hat der NABU viel zu bieten.

So funktioniert die Anmeldung: Um unsere Veranstaltungen besser planbar zu machen, ist bei den meisten Terminen eine Anmeldung erforderlich. Klicken Sie dazu auf den Link beim jeweiligen Termin und füllen Sie anschließend das grüne Formular aus.

Daraufhin erhalten Sie eine automatische Bestätigung per E-Mail. Dies kann technisch bedingt bis zu einer Stunde dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und melden sich nicht mehrfach für die Veranstaltung an.

Wir bitten darum, sich mindestens 24 Stunden vor Beginn eines Termins anzumelden , damit unsere NABU-Aktiven rechtzeitig die Anzahl der Teilnehmenden kennen.

Absage: Sollten Sie eine Veranstaltung nicht wahrnehmen können, geben Sie Ihren Platz bitte für Andere frei. Dazu genügt eine kurze Mail an veranstaltung@NABU-Hamburg.de. Danke!

Sonntag, 3.12., 10:30 Uhr: Die Vogelwelt im Winter am Öjendorfer See

Vogelkundliche Führung / Anika Bauck, Winfried Schmid, Hartmut Machau (NABU Öjendorf) / Treffpunkt: NABU-Hütte, Nordseite Öjendorfer See, Parkplatz Bruhnrögenredder (10 Minuten Fußweg vom HVV-Busstop 263 Gleiwitzer Bogen). / Spende erbeten / Max. 20 Teilnehmer*innen / Fernglas mitbringen. Bitte keine Hunde.

Samstag, 9.12., 10:00 Uhr: MOOR-Aktionstag im Nincoper Moor

Pflegeeinsatz für mehr Moor in Hamburg. / Jede helfende Hand ist willkommen. / NABU Hamburg / Treffpunkt: Wird bei Anmeldung spätestens einen Tag vor dem Start bekannt gegeben / Max. 30 Teilnehmer*innen / Anmeldung bitte mind. 2 Tage vor Aktionstag (bis Donnerstag, 12 Uhr).

Samstag, 9.12., 15:00 Uhr: Bildervortrag nördliches Mittelmeer

Flora und Fauna am nördlichen Mittelmeer / Matthias Weiner / 15:00 Uhr NABU-Geschäftsstelle, Klaus-Groth-Str. 21, HH-Borgfelde / Spende erwünscht / Max: 50 Teilnehmer*innen

Samstag, 16.12., 10:00 Uhr: Welche Vögel sind im Winter an der Wandse?

Vogelkundliche Führung / NABU Wandsbek / Treffpunkt: Sonnenweg NABU-Infotafel, nahe der Straße Wichelwisch / Spende erbeten / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte Ferngläser mitbringen.

Samstag, 16.12., 13:00 Uhr: Nature Journaling in der NABU Vogelstation Wedeler Marsch

Gemeinsam Naturbeobachtungen kreativ in Wort und/oder Bild festhalten. Lavinia Buchwald (NABU-Naturführerin). Dauer: Ca. 2 Stunden. Treffpunkt: Vor dem Tor der NABU Vogelstation Wedeler Marsch. Keine Anmeldung erforderlich. Spende erbeten. Bitte mitbringen: eigenes Nature Journal + Stifte, Farben etc. + wetterangepasste (warme!) Kleidung + bei Bedarf Sitzgelegenheit/Sitzkissen + bei Bedarf Snacks und Getränke. Alle Altersklassen und alle (kreativen) Level sind willkommen!



Sonntag, 17.12., 10:30 Uhr: Die Vogelwelt im Winter am Öjendorfer See

Vogelkundliche Führung / Anika Bauck, Winfried Schmid, Hartmut Machau (NABU Öjendorf) / Treffpunkt: NABU-Hütte, Nordseite Öjendorfer See, Parkplatz Bruhnrögenredder (10 Minuten Fußweg vom HVV-Busstop 263 Gleiwitzer Bogen). / Spende erbeten / Max. 20 Teilnehmer*innen / Fernglas mitbringen. Bitte keine Hunde.

Montag, 18.12., 19:00 Uhr: Aktuelle Ergebnisse aus Hamburger Zählprogrammen im Winter

Monatlicher Vortragsabend - Referent Bernhard Kondziella / Vortrag und Beobachtungsaustausch / Arbeitskreis Vogelschutzwarte / Treffpunkt: NABU-Geschäftsstelle Klaus-Groth-Str. 21 (Nähe U/S Berliner Tor) / Wir freuen uns über Ihre Teilnahme vor Ort, bieten aber optional auch eine Online-Teilnahme per Zoom an. / Spende erbeten / Max. 50 Teilnehmer*innen / Teilnahme per Zoom ist möglich. Bereitstellung des Zoom-Links erfolgt über Ihre Anmeldung.

