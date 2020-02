Alle NABU-Termine 2020 in Hamburg

Natur erleben für Groß und Klein!

Jährlich bietet der NABU in Hamburg über 500 Führungen, Vorträge, Feste und Mitmach-Aktionen an. Hier finden Sie das Veranstaltungsprogramm 2020 sowie die Termindatenbank.

Download

Veranstaltungskalender des NABU Hamburg 2020 (8.59 MB)

Der Veranstaltungskalender des NABU Hamburg ist in gedruckter Form voraussichtlich ab Mitte Februar in den Hamburger NABU-Zentren verfügbar. Alle Termine finden Sie auch in der rechten Spalte (bzw. unten in der mobilen Ansicht) sowie wie in der NABU-Mitgliederzeitschrift "Naturschutz in Hamburg".





Termindatenbank

In der NABU-Termindatenbank können Sie nach verschiedenen Kriterien nach Terminen suchen. Zum einen gibt es eine Auswahl über die Art der Veranstaltung wie Vortrag, Exkursion, Fest, Pflegeeinsatz, Tagung, Seminar, Versammlung, Reise, Batnight, Birdwatch oder Sonstiges. Daneben gibt es auch eine Datums-Suche sowie eine Ortsübersicht. Natürlich können Sie auch eine thematische Suche nach Stichwörtern wie etwa „Libelle“ machen.



Als NABU-Aktive/r können Sie auch selbst Termine und Veranstaltungen in die Datenbank eintragen. Füllen Sie dazu unser Formular aus. Nach kurzer Prüfung schalten wir dann Ihre Veranstaltung frei.