Hafen Hamburg: Quo vadis?

Barkassenfahrt und Diskussion mit hochkarätigen Gästen

BUND und NABU Hamburg laden am 26.9. um 16:30 Uhr zu einer hafenpolitischen Barkassenfahrt ein. An Bord wird mit Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhardt (SPD) und Vertretern aus Industrie und Wirtschaft über die Zukunft des Hafens diskutiert. Jetzt anmelden!

Die Erwartungen, Ansprüche und Wünsche an eine zukunftsorientierte Hamburger Hafenpolitik sind aus Sicht der verschiedenen Akteure äußerst unterschiedlich. Die Hamburger Umweltverbände BUND und NABU laden deshalb zu einer hafenpolitischen Diskussionsveranstaltung an Bord einer Barkasse ein.



Sabine Sommer (Landesvorsitzende des BUND Hamburg) wird im Namen der veranstaltenden Umweltverbände eine kurze Einführung geben. Anschließend diskutieren:

Melanie Leonhardt (Senatorin für Wirtschaft und Innovation)

Matthias Boxberger (Vorstandsvorsitzender Industrieverband Hamburg)

Peter Lindlahr (Geschäftsführer hySOLUTIONS)

Malte Siegert (Landesvorsitzender NABU Hamburg)

Anmeldung zur hafenpolitischen Barkassenfahrt: Am: Dienstag, 26. September 2023

Um: 16:30 bis 18:00 Uhr

Wo: St. Pauli Landungsbrücken, Brücke 10, Maritime Circle Line



Aufgrund der begrenzten Zahl von Plätzen an Bord ist eine Anmeldung (kostenfrei) unbedingt erforderlich. Zur Anmeldung

Für Presse- und Medienvertreter*innen: Hinweis: Bitte melden Sie sich nicht über das Formular, sondern direkt bei Malte Siegert an: siegert@NABU-Hamburg.de oder telefonisch unter 0173 9373241.

Mehr zum Thema

Der Hafen in Hamburg Der NABU sieht im Hamburger Hafen viel Potential, sich nicht nur wirtschaftlich sondern auch ökologisch zu entwickeln. Für einen grünen Hafen braucht es aber eine ökologische Nachhaltigkeitsstrategie mit aussagekräftigen Indikatoren für die Hafenentwicklung. Mehr → Energiewende im Hamburger Hafen Industriell genutzte Hafenareale können potentiell große Beiträge zur energetischen Transformation leisten. Wie das funktonieren kann und welche Hürden noch zu nehmen sind. Mehr →

Den kontroversen Austausch der Meinungen leitet die hafenpolitisch erfahrene Journalistin Kerstin von Stürmer, die seit vielen Jahren als Kapitänin das „Hafenkonzert“ auf NDR 90,3 verantwortet.Hafen Hamburg: Quo vadis? Um Antworten auf die schwierige Frage zu finden, soll die Hohe Schaar im Zentrum des Hamburger Hafens umrundet werden. Denn dort entscheidet sich in gewisser Hinsicht die Zukunft des Hamburger Hafens. Brauchen wir mehr Fläche für Logistik? Für die Wasserstoffwirtschaft? Für die Verkehrsinfrastruktur? Mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs gewinnen die deutschen Häfen aus bundesdeutscher Perspektive zudem plötzlich an Bedeutung – geostrategisch und hinsichtlich der Versorgungssicherheit. Passen aber die Pläne des Bundes zum frisch veröffentlichten Hamburger Hafenentwicklungsplan? Diese und weitere Fragen wollen wir klären.Die Umweltverbände wollen mit Blick auf das Große und Ganze unter anderem unnötige, ökologisch schädliche Mehrfachinfrastruktur an verschiedenen deutschen Standorten vermeiden. Und drängen auf konkrete Kooperation vor allem der deutschen Seehäfen.