"Rettet Hamburgs Natur - Jeder Baum zählt!"

Fahrradsternfahrt zum Rathausmarkt am 29.5. ab 10:15 Uhr

Mit einer Fahrradsternfahrt zum Rathausmarkt am 29. Mai 2021 soll gegen Naturzerstörung im Zuge von Bauprojekten in Hamburg demonstriert werden. Im Fokus stehen unter anderem die A26 Ost, der Wilde Wald in Wilhelmsburg oder der Vollhöfner Wald in Altenwerder.

Mit einer gemeinsamen Fahrradsternfahrt zum Rathausmarkt wollen 13 Hamburger Vereine und Initiativen am 29. Mai 2021 gegen Naturzerstörung im Zuge von Bauprojekten demonstrieren. Auch der NABU mit seiner ehrenamtlichen Gruppe Süd und die NAJU Hamburg unterstützen die Aktion und organisieren eine der Routen.



Die Sternfahrt startet ab 10:15 Uhr an vier unterschiedlichen Orten in Hamburg und führt alle Teilnehmer*innen zum Rathausmarkt, auf dem gegen 15 Uhr die große Abschlusskundgebung stattfindet.

Streckenverlauf und Startpunkte Im Flyer der Waldretter*innen zur Sternfahrt sind alle Details zu finden. Herzlichen Dank für die Organisation und Gestaltung! alle Infos zur Sternfahrt

Details zu Route 2: Moorburg-Rathausmarkt

NABU und NAJU Hamburg wollen auf ihrer Route ein Zeichen gegen die geplante A26 Ost setzen. Der Autobahnbau zwischen Moorburg und Wilhelmsburg würde artenreiche Biotopflächen im Hamburger Süden zerstören, Anwohner*innen entlang der Trasse massiv belasten und als Betonmonster schon beim Bau Unmengen klimaschädliches Kohlendioxid produzieren. Hamburg braucht eine echte Mobilitätswende und keine weitere Autobahn in der Klimakrise!



Los geht es um 10:15 Uhr an der Kreuzung Waltershofer Str. / Moorburger Elbdeich. Unterwegs halten wir an drei Zwischenstationen, so dass ihr dort auch noch zur Demonstration dazustoßen könnt: Um 11:15 Uhr an der Ecke Moorburger Hinterdeich / Moorburger Kirchdeich, um 12:30 Uhr an der Georg-Wilhelm-Straße (Höhe Wilmansstraße) und um 14 Uhr am Hannoverschen Bahnhof (U HafenCity Universität).



Kommt mit einem Rad, einer medizinischen Maske (OP oder FFP2) und wenn ihr mögt selbstgemalten Plakaten, Fahnen etc., um mit uns einen großen, bunten Demonstrationszug zu bilden! Achtet auf der gesamten Demonstration auf den Mindestabstand von 1,50 m, tragt eine Maske und lasst euch falls möglich vor Beginn testen.

