StadtNatur-Tagung / 6. November 2020

StadtNatur auf Unternehmens- und Industrieflächen / Jetzt anmelden!

Auf Unternehmens- und Industrieflächen kann viel für die StadtNatur getan werden. Auf der diesjährigen Tagung am 6.11. sollen Möglichkeiten und Projekte zur Förderung von Natur auf Firmengeländen vorgestellt und diskutiert werden.

Wertvolle Brachfläche im Hamburger Hafen - Foto: Botanischer Verein Hamburg/Helmut Preisinger

Naturnahes Firmengelände in Hamburg - Foto: Bernd Quellmalz

Wildblumen auf dem Firmengelände - Foto: Antje Stokmann

StadtNatur auf einer Hafenfläche - Foto: Botanischer Verein zu Hamburg e.V./Helmut Preisinger

Ob kleiner Firmenstandort, großes Gewerbegebiet, Industrieareal oder Hafenbecken – die Hansestadt bietet zahlreiche, z.T. unerkannte Flächenpotenziale zur Aktivierung wertvoller Lebensräume. Auf Wiesen, an Bäumen, an Wasserstellen, Fassaden und auf Dächern - überall können Insekten, Vögel und Fledermäuse Nahrungs- und Fortpflanzungsstätten finden.



Industriell und gewerblich genutzte Areale können einen wichtigen Beitrag zur Förderung städtischer Biodiversität leisten: Was hemmt und was motiviert Unternehmen, naturfördernde Maßnahmen auf ihrem eigenen Betriebsgelände durchzuführen? Wie lässt sich auf diese Weise die Aufenthaltsqualität verbessern, die biologische Vielfalt erhöhen und gleichzeitig den Folgen des Klimawandels effektiv entgegenwirken? Inwieweit lassen sich konzeptionelle Ansätze zur Gestaltung grüner Gewerbe- und Industriegebiete auf die Hansestadt übertragen?



Nicht zuletzt leisten linienhafte Elemente und punktuelle Biotope, die als Trittstein nur zeitweilig zur Verfügung stehen, einen wichtigen Beitrag zur Vernetzung unseres städtischen Lebensraumes. Beispielhaft gingen im Hafengebiet in den letzten Jahren Ruderalstandorte mit seltenen oder spezialisierten Pflanzenarten verloren. Beleuchtet werden soll auch ein Projekt mit großem bürgerschaftlichem Engagement, das den ökologischen Wert unserer Ruderalfluren sichtbar macht.



All diese Themen sollen auf der Tagung anhand von vorgestellten Beispielen und Projekten diskutiert werden. Dazu sind Politiker*innen, Behördenvertreter*innen, Interessierte aus Unternehmen, aus der Stadt- und Landschaftsplanung, Vertreter*innen von Verbänden sowie Aktive im Naturschutz herzlich eingeladen.

Anmeldung Eine Anmeldung für die Tagung ist bis zum 21. Oktober 2020 unbedingt erforderlich, da die Anzahl der Plätze im Bürgerhaus begrenzt ist. Die Vergabe der Plätze erfolgt gemäß der Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen. zum Anmeldeformular

Corona-Regeln vor Ort Zum Schutz vor dem Corona-Virus gelten während der gesamten Veranstaltungen Regelungen, die alle Teilnehmer*innen einhalten müssen. zum Hygienekonzept

Programm

9:00 Uhr

Einlass



9:30 Uhr

Begrüßung & Organisatorisches

Malte Siegert | 1. Vorsitzender NABU Hamburg

Prof. Antje Stokmann | Hafencity Universität Hamburg



10:00 Uhr

StadtNatur in Hamburg: Zum Stand des Vertrags für Hamburgs Stadtgrün & des Bündnisses für Grün

Michael Pollmann | Staatsrat der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft Hamburg



10:30 Uhr

Das Hamburger Projekt „UnternehmensNatur“: Für mehr Lebensraum auf Unternehmensflächen

Kirsten Gulau | Umsetzung des Projekts UnternehmensNatur beim NABU Hamburg



11:00 Uhr

Kaffeepause



11:45 Uhr

Die Option „Natur auf Zeit“: Ein Einblick in rechtliche & fachliche Rahmenbedingungen

Jonas Handke | Projektleiter Stiftung Rheinische Kulturlandschaft



12:15 Uhr

Projekt PARKS – Bürgerschaftliches Engagement für Natur in Gewerbegebieten

Johanna Padge, Julia Marie Englert, Silke Koal | Projekt Alster-Bille-Elbe PARKS



12:45 Uhr

Diskussion & Fragen

Vormittagsreferent*innen / Moderation: Malte Siegert



13:15 Uhr

Mittagspause



14:15 Uhr

Lebensraum „Schwimmende Inseln im Hamburger Hafen“: Das Potenzial eines Prototyps

Karsten Borggräfe | Projektmanager Stiftung Lebensraum Elbe



14:45 Uhr

Projektvorstellung "Natur in grauen Zonen"

Michaela Shields | Wissenschaftsladen Bonn



15:15 Uhr

Kaffeepause



15:45 Uhr

Projektvorstellung "Grün statt Grau" - Gewerbegebiete im Wandel

Susanne Smolka | Projektkoordinatorin Stadt Remscheid



16:15 Uhr

Diskussionsmöglichkeit (Umsetzbarkeit in Hamburg)

Referent*innen / Moderation: Malte Siegert



16:45 Uhr

Resümee & Ende

Malte Siegert

Danke!

Der NABU Hamburg bedankt sich herzlich bei der HafenCity Universität sowie dem Bürgerhaus Wilhelmsburg für die Kooperation. Die Veranstaltung wird gefördert von der NKG Hanseatische Natur- und Umweltinitiative.

Mehr zum Thema