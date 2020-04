Der Frühling zeigt sich derzeit von seiner schönsten Seite. Viele Hamburger*innen zieht es jetzt bei dem guten Wetter nach draußen und in den Garten, um in der Natur Erholung zu finden und sich ein wenig von den Sorgen abzulenken, die Corona-Pandemie verursacht. Der NABU Hamburg gibt ein paar Tipps, wie jede*r die Natur auf eigene Faust entdecken kann.

Außerdem finden Sie hier Anleitungen für kleine Naturschutzprojekte, die jeder zuhause umsetzen kann, z.B. Nistkästen bauen oder Gemüse für den Garten oder Balkon vorziehen.

Der NABU bittet um Rücksicht

Das Bedürfnis, in dieser Zeit draußen ein wenig Bewegung zu bekommen und frische Luft zu schnappen ist groß. Der NABU Hamburg gibt Tipps, was jetzt im Frühling alles zu beobachten gibt.



Wir bitten aber gleichzeitig darum, auch bei Naturerlebnissen und Spaziergängen im Grünen einige Regel dringend zu beachten. So kommen Mensch und Natur gut durch die Coronakrise.



1. Halten Sie sich bitte an die behördlichen Anordnungen der geltenden Allgemeinverfügung. Dazu gehört bei Spaziergängen einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu seinen Mitmenschen zu wahren und sich im öffentlichen Raum höchstens in Begleitung von einer weiteren Person zu bewegen, bzw. in Begleitung der Menschen, die in derselben Wohnung leben.

2. Bitte nehmen Sie Rücksicht auf die Tier- und Pflanzenwelt. Parks, Grünanlagen und Naturschutzgebiete erleben derzeit einen starken Besucherandrang. Zum Schutz der Natur dürfen in den Naturschutzgebieten die Wege nicht verlassen werden und bitte leinen Sie Ihre Hunde an. Auch das Pflücken von Pflanzen ist nicht erlaubt. Denken Sie daran, dass sich aktuell viele Vögel in der Brutzeit befinden.