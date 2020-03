Auswirkungen des Corona-Virus auf den NABU Hamburg

Überblick zu Terminabsagen und geschlossenen Zentren

Aufgrund der Corona-Ausbreitung bewertet der NABU Hamburg jeden Tag die Lage neu und entscheidet über die Absage von Veranstaltungen. Hier finden Sie alle Informationen in der Übersicht.

Liebe Naturfreunde und -freundinnen,



die Gesundheit unserer Besucher*innen, Teilnehmer*innen und Mitarbeiter*innen steht für uns an erster Stelle! An dieser Stelle informieren wir Sie über die Absage von NABU-Terminen und die Schließungen unserer Naturschutzzentren in Hamburg aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus. Der NABU-Landesverband bewertet die Lage vorerst jeden Tag neu. Bitte haben Sie Verständnis, dass sich die Lage aufgrund der dynamischen Ausbreitung der Krankheit täglich ändern kann.