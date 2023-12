Verschenken Sie eine Patenschaft

Die besondere Überraschung für Naturliebhaber*innen!

Überraschen Sie eine naturbegeisterte Person mit einem besonderen Geschenk, der Elbtalauen-Patenschaft vom NABU Hamburg. Der oder die neue Pat*in erhält alle Vorzüge der Elbtalauen-Patenschaft und Sie beide leisten einen wichtigen Beitrag zum Schutz seltener Tiere und Pflanzen in den NABU-Projektgebieten. Sie bestimmen die Höhe des Patenbeitrags (ab 60 € pro Jahr) und die Laufzeit Ihrer Geschenkpatenschaft einfach selbst. Sie erhalten eine Patenurkunde, die Sie als Geschenk überreichen können. Die Patenpost, Informationsbroschüren und exklusive Kontakte in die Elbtalaue, erhält die beschenkte Person.

Ein nachhaltiges Geschenk für Sie und die Natur. Unterstützen Sie unsere Naturschutzarbeit in der Elbtalaue mit einer Geschenkpatenschaft und schenken so Kiebitz, Kranich und Rotbauchunken eine Zukunft.

Jetzt Elbtalauen-Patenschaft verschenken! 60 € 120 € 240 € € Jetzt verschenken!

Die Vorteile der Elbtalauen-Patenschaft

Persönliche Patenurkunde.

Zweimal im Jahr die Patenpost.

Tolle Exkursionen und Kontakte zu Experten.

Ausführliche Informationsbroschüre zu den Projektgebieten.



Mit einer Geschenkpatenschaft helfen Sie

wertvolle Natur langfristig zu erhalten



seltene Tier- und Pflanzenarten zu schützen, wie beispielsweise den Rotmilan

ökologisch wertvolle Flächen zu kaufen,

Lebensräume zu erhalten und zu pflegen,

Projekte zum Artenerhalt zu planen und umzusetzen, z.B. für die Restpopulationen von sieben stark gefährdeten Pflanzenarten am Höhbeck

Bestandserfassungen und Kartierungen durchzuführen.



Mehr zum Thema