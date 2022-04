Kiebitzfest an der NABU Vogelstation

Vogelführungen, Kiebitz-Rallye und vieles mehr

Der NABU Hamburg lädt am 24. April 2022 von 10-16 Uhr bereits zum elften Mal zum Kiebitzfest ein. Rund um die NABU Vogelstation Wedeler Marsch erwartet Vogelfans ein abwechslungsreiches Programm mit tollen Naturerlebnissen.

Am Sonntag, 24. April 2022 kommen große und kleine Naturfreund*innen in der Wedeler Marsch voll auf ihre Kosten: Von 10-16 Uhr lädt der NABU Hamburg wieder zum beliebten Kiebitzfest rund um die NABU Vogelstation ein, das mit einem bunten Programm aus vogelkundlichen Führungen, NABU-Infoständen, dem Testen von Ferngläsern und Spektiven sowie Spielen, Mitmach-Aktionen und leckerem Essen in Bio-Qualität lockt. Zusätzlich lohnt sich an diesem Tag ein Abstecher entlang des Elbdeichs zum nahegelegenen Schachblumenfest in Hetlingen.



Der NABU veranstaltet sein Kiebitzfest in diesem Jahr nach zwei Jahren Pause bereits zum elften Mal. „Unsere Veranstaltung hat sich für viele Naturfans zu einem festen Termin im Jahreskalender entwickelt“, erklärt Marco Sommerfeld, Leiter der Vogelstation. „Es freut mich, dass unsere Gäste, aber auch die Helferinnen und Helfer nach elf Jahren noch immer so begeistert sind und kommen. Das ist einfach ein toller Rahmen, um auf den Vogelschutz in der Wedeler Marsch aufmerksam zu machen“, so Sommerfeld. Die Mischung aus Naturschutzinformation, Naturerlebnis und Geselligkeit macht den besonderen Charakter der Veranstaltung aus.

Auf dem Kiebitzfest finden NABU-Führungen statt, die die Vogelwelt und ihre Lebensräume rund um die Station vorstellen. Vogelkundliche Führungen starten um 10, 12 und 14 Uhr am Deich vor der Vogelstation. Wer mitmachen möchte, sollte sich idealerweise schon vorab anmelden:

Tipp: Fernoptik testen inmitten der Elbmarsch Das schönste Highlight ist aber die Natur, die Kinder und Erwachsene rund um die Station erleben können. Die namensgebenden Kiebitze können Ende April wunderbar beim Brutgeschäft beobachtet werden, aber auch zahlreiche andere, teils seltene, Vogelarten sind im Frühjahr in der Wedeler Marsch zu erleben. Um die Tiere noch besser beobachten zu können, bietet die Firma SWAROVSKI OPTIK Ferngläser zur kostenlosen Ausleihe an, auch Spektive können ausprobiert werden. Beim Optikfachhändler Foto Wannack kann die getestete Fernoptik direkt vor Ort gekauft werden. Beide Aussteller beraten zusätzlich auch schon am Samstag, 23. April von 10-16 Uhr am Elbdeich vor dem Eingang zur NABU Vogelstation.

Zum Rahmenprogramm des Kiebitzfest gehört außerdem eine Kiebitz-Rallye mit tollen Gewinnen für Groß und Klein, das NABU-FuchsMobil lädt zum Experimentieren ein, die Naturschutzjugend (NAJU) bietet das Bauen von Insektenhotels an und beim Kinderschminken stehen verschiedenste Tiermotive zur Auswahl. Darüber hinaus informieren unterschiedliche ehrenamtliche NABU-Fachgruppen zum Vogelschutz, zum Moorschutz, zum Fledermausschutz sowie zum naturnahen Gärtnern und zur Naturschutzarbeit auf Pagensand inkl. einer Strandgut-Tombola. Auch der Regionalpark Wedeler Au stellt sich auf dem Kiebitzfest vor. Für das leibliche Wohl sorgt die Fleischerei Höpermann aus Wedel mit Bio-Würstchen und Grillkäse.

Mehr zum Thema