Familientag in der Reit

Natur erleben in den Vier- und Marschlanden

Am 8. August 2021 veranstaltet der NABU Bergedorf von 10-16 Uhr in der Vogelforschungsstation DIE REIT wieder seinen Familientag. Große und kleine Naturfreunde erwartet ein buntes Programm rund um die Natur.

Am Sonntag, den 8. August 2021 veranstaltet der NABU Bergedorf von 10-16 Uhr wieder seinen Familientag in der Vogelforschungsstation "Die Reit". Diese Veranstaltung hat Tradition: Schon seit 1998 können große und kleine Besucher dabei mit viel Spaß die Natur entdecken und sich über die Naturschutzarbeit des NABU vor Ort informieren.



Auch in diesem Jahr haben die Organisatoren ein umfangreiches Programm zusammengestellt, das vor allem junge Familien ansprechen soll. Kinder können durch Mitmachspiele und kleine Experimente Natur erleben und erforschen, indem sie etwa gekescherte Wasserlebewesen unter die Lupe nehmen. Wer Lust hat, kann sein eigenes Insektenhotel oder einen Nistkasten bauen. Darüber hinaus gibt es Fühlkisten und eine Buttonmaschine. Auch Kinderschminken mit tollen Tiermotiven wird angeboten.



Auf Führungen stellen die ehrenamtlichen NABU-Mitglieder das Naturschutzgebiet Die Reit vor. Als Höhepunkt können die Besucher*innen die Vogelberingung in der Forschungsstation aus nächster Nähe erleben.



Corona-bedingt muss auf das Angebot von Kaffee und Kuchen dieses Jahr leider verzichtet werden. Reichlich Gelegenheit zum Austausch rund um die Natur wird es aber in jedem Fall inmitten der herrlichen Kulisse der Reit geben.



So kommen Sie hin: Zu erreichen ist die Forschungsstation am Reitbrooker Westerdeich 68 in den Vier- und Marschlanden am besten per Bahn und Rad: Mit der S21 bis Mittlerer Landweg, von hier sind es gen Süden noch knapp 5 Kilometer bis zur Station (ca. 20 Minuten Fahrzeit per Rad). Alternativ mit dem Bus 222 ab Bhf. Bergedorf bis „Reitbrooker Hinterdeich“ oder mit dem Bus 321 bis "Allermöher Kirche", von dort noch 2 km Fußweg. An der Station selbst sind kaum Parkmöglichkeiten vorhanden. Die nächsten Parkplätze befinden sich am Eingang des nahegelegenen Naturschutzgebiets "Die Hohe".

Weitere Infos zur Reit