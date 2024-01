Mit dem NABU aktiv werden - für die Natur in Hamburg

Hier können Sie mitmachen!

Herzlich willkommen beim NABU Hamburg – schön, dass Sie mit uns für die Natur aktiv werden möchten! Gemeinsam betreuen wir Naturschutzgebiete, bauen Krötenzäune, ernten Früchte von Streuobstwiesen, bringen Leben in Bäche und Moore und vieles mehr.



Fundament sind dabei unsere ehrenamtlichen Gruppen, die Sie in nahezu allen Hamburger Stadtteilen finden. Daneben gibt es Fachgruppen, die sich speziellen Themen wie Fledermausschutz oder Insektenkunde widmen. Ein besonderes Format sind unsere praktischen Aktionstage, bei denen jede/r mitmachen kann. Auch unsere Infozentren freuen sich über ehrenamtliche Unterstützung. Für Kinder und Jugendliche hat die Naturschutzjugend (NAJU) zahlreiche Angebote.



Mit einem Klick auf die Karte sehen, wo der NABU in Ihrer Nähe aktiv ist. Schauen Sie doch mal vorbei!





Hier können Sie aktiv werden