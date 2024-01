Naturschutzjugend NAJU in Hamburg

Mit dir aktiv für Hamburgs Natur!

Die Naturschutzjugend (NAJU) Hamburg ist die eigenständige Jugendorganisation im NABU Hamburg. Unsere rund 5.000 Mitglieder im Alter von 6 bis 27 Jahren machen den NAJU-Landesverband Hamburg zum größten Jugendumweltverband in Hamburg.



Unsere Seminare, Freizeiten und Ausflüge führen uns zu verschiedenen Zielen in ganz Norddeutschland, vom Harz bis nach Helgoland. Hier sind wir der Natur ganz nah. Unsere Erfahrung und unser Wissen geben wir in den NAJU-Kindergruppen (6-12 Jahre) an die "Kleinen" weiter. In den Jugendgruppen (ab 12 Jahren) bestimmen die Mitglieder selbst, was gemacht wird. Von Umweltaktionen über Bachpatenschaften und Infoveranstaltungen bis hin zu Outdoor-Camps ist alles dabei.



Unsere Aktivengruppe, hauptsächlich Mitglieder im Studierendenalter, trifft sich wöchentlich, plant Aktionen und Naturschutzeinsätze, pflegt Hochbeete und Schmetterlingswiesen und beschäftigt sich regelmäßig mit umweltpolitischen und gesellschaftlichen Themen. Außerdem haben wir eine Vertreterin im Vorstand des NABU Hamburg und können so auch bei wichtigen naturschutzpolitischen Belangen und verbandsstrategischen Entscheidungen ein Wörtchen mitreden. Zusätzlich engagieren sich Mitglieder der NAJU Hamburg auf Bundesebene bei Veranstaltungen des NAJU-Bundesverbandes.



Mit über 100.000 Mitgliedern ist die NAJU eine der größten und aktivsten Jugendumweltorganisationen Deutschlands und präsentiert sich mit 16 Landesverbänden und dem NAJU-Bundesverband deutschlandweit. Über den lebendigen Kontakt mit Kindern und Jugendlichen, Gruppenleiter*innen, Lehrer*innen und vielen anderen mehr hat die NAJU eine Multiplikatorfunktion in viele gesellschaftliche Bereiche hinein.