Eine Ente brütet auf dem Balkon?

Was dann zu tun ist!

Wenn schützendes Schilf oder Gebüsch am Gewässer nicht mehr vorhanden ist, müssen Enten für den Nestbau kreativ werden. Sie suchen sich daher immer öfter auch Blumenkästen auf Balkonen oder Terassen als Brutplatz aus.

Dass Enten in Blumenkübeln auf Balkonen oder Terassen brüten ist in einer dicht besiedelten Stadt wie Hamburg garnicht so ungewöhnlich.

Eigentlich bauen sich die Enten ihr Nest in die Vegetation am Rande von Gewässern. In Hamburg ist eine solche Bepflanung an vielen Stellen aber nicht mehr vorhanden. Daher müssen sie auf Alternativen ausweichen. Auch die vielen Menschen und freilaufende Hunde an Hamburgs Gewässern zwingen die Enten an ungewöhnlichere Brutplätze wie Balkone. Das Nest kann dabei bis zu 5 km entfernt vom Gewässer liegen.



Stockentenweibchen brüten ab Mitte März bis Ende Juli. Sie legen dabei täglich ein Ei. Da die Jungen alle zur selben Zeit schlüpfen müssen, brütet das Weibchen aber erst, wenn das Gelege vollständig ist. Das ist meist nach sieben bis elf Eiern. Morgens und abends verlässt das brütende Weibchen das Nest, um zu fressen. Dann bedeckt sie die Eier mit Nistmaterial.



Nach dem Schlüpfen verlassen die Küken schon nach einigen Stunden das Nest. Die Mutter lockt sie dabei mit leisen Rufen Richtung Wasser. Sie füttert ihre Jungen nicht, sondern die Küken suchen sich direkt selbstständig ihre Nahrung, meist kleine Wasserinsekten. Die Mutter macht sie währenddessen auf Gefahren aufmerksam nimmt ihre Küken bei Kälte und Regen unter ihre Fittiche.

Was zu tun ist, hängt von der Lage des Balkons ab: