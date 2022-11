Wanderfalke und Uhu im urbanen Lebensraum - Schutzstrategie und Interaktion

Vortrag am 21.11.2022 um 19 Uhr in NABU-Landesgeschäftsstelle

Wanderfalke und Uhu kommen im Hamburger Raum regelmäßig in der Stadtlandschaft vor und geben Ornithologen Jahr für Jahr Rätsel bzgl. ihrer Verbreitung und Verhaltensweisen auf. Erfahren Sie am 21.11. mehr über diese interessanten Vogelarten.

Wanderfalke - Foto: Christoph Bosch

Uhu - Foto: Christoph Bosch

Wanderfalke - Foto: Frank Derer

Junger Uhu wird beringt - Foto: NABU/Claus Hektor

Der Arbeitskreis Vogelschutzwarte Hamburg veranstaltet im November erneut seinen Besprechungsabend in der NABU-Geschäftsstelle und lädt zu einem öffentlichen Vortrag ein.

Dabei freuen wir uns ganz besonders, dass wir Michael Jöbges in seiner Funktion als Vorsitzender des Arbeitskreises Eulen Deutschland aus Recklinghausen nach Hamburg locken und als Vortragenden gewinnen konnten. Er wird uns einen spannenden Vortrag zu zwei sehr spannenden Arten halten: Wanderfalke und Uhu. Beide Arten kommen ja nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch im Hamburger Raum regelmäßig in der Stadtlandschaft vor und geben uns Jahr für Jahr Rätsel hinsichtlich ihrer Bestandsgrößen, Verbreitung und Verhaltensweisen auf. Wir freuen uns sehr darauf, mehr über das Auftreten von Wanderfalke und Uhu in städtischen Landschaften zu erfahren und zu lernen.



Der Vortrag wird im großen Sitzungssaal des NABU Hamburg in dessen Geschäftsstelle (Klaus-Groth-Straße 21, Zugang über den Seiteneingang) gehalten werden. Die Räumlichkeiten bieten für deutlich mehr als 50 Zuhörende Platz, sind gut belüftet und mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet. Wir hoffen darauf, viele von Ihnen/euch endlich mal wieder persönlich zu sehen!



Alexander Mitschke (Arbeitskreis Vogelschutzwarte Hamburg) und Marco Sommerfeld (NABU Hamburg)

Montag, 21.11.2022, 19 Uhr:

Wanderfalke und Uhu im urbanen Lebensraum - Schutzstrategie und Interaktion

Referent: Michael Jöbges

Ort: NABU-Geschäftsstelle, Klaus-Groth-Str. 21, 20535 Hamburg

Zutritt über den Seiteneingang

Der Eintritt ist frei.

