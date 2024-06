Insektensommer 2024

Alle Infos & Termine zur Zählaktion

Mitzählen!

So geht´s

Mitmachen ist ganz einfach: Es reicht, sich für eine Stunde an einem sonnigen, eher windstillen Tag einen schönen Platz zu suchen. Der kann im Garten, im Wald, auf der Wiese oder am Wasser liegen. Fokussieren Sie sich auf einen Umkreis von etwa zehn Metern und notieren Sie, was Sie sehen. Etwas leichter wird es mit diesen Hilfsmitteln:



- Lupe

- Bestimmungsbuch

- Zählhilfe

Aktionen und Führungen in Hamburg

Samstag, 1.6., 10:00 Uhr: Schmetterlings-Aktionstag im Himmelsmoor

Werden Sie aktiv für eine bunte und artenreiche Stadt! / Entwicklung und Pflege artenreicher Wiesenstrukturen. Jede helfende Hand ist willkommen! / Brix von Lacroix (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Auf der Streuobstwiese am Ende des Meesterbrookswegs in Duvenstedt (https://goo.gl/maps/Ux1mA8e5JwEFPS879) / Max. 30 Teilnehmer*innen / Bitte bringen Sie wetterfeste Kleidung mit. Kinder nur in Begleitung von Erziehungsberechtigten. / Anmeldung erforderlich bis 30.5., 12 Uhr.



Sonntag, 2.6., 13:00 Uhr: Klein aber oho - Käfer, Hummel, Schmetterling & Co.

Insektenexkursion für Kinder zwischen 6-10 Jahren / Woran erkennt man eigentlich Insekten? Warum sind sie so wichtig und wie können wir ihre Vielfalt schützen? Im Waldpark Marienhöhe gehen wir auf Entdeckungsreise und erforschen die wunderbare Welt der Sechsbeiner. Der Fokus unserer Exkursion liegt auf den verschiedenen heimischen Wanzenarten, die viel besser als ihr Ruf sind und uns mit tollen Musterungen und originellen Farben beeindrucken. / Juliane Ahlers (NABU West) / Treffpunkt: Waldpark Marienhöhe, Eingang Parkplatz Sülldorfer Mühlenweg / Spende erbeten / Max. 8 Teilnehmer*innen / Max. 8 Kinder, erwachsene Begleitung muss nicht separat angemeldet werden. Entfällt bei Regen.

> ZUR ANMELDUNG



Montag, 3.6., 16:00 Uhr: Insekten im Hamburger Stadtpark

Insektenführung beim NABU-Insektensommer / Wir wollen im Rahmen des NABU-Insektensommers nach den kleinen Sechsbeinern Ausschau halten. Wir besuchen dabei die Wildblumenwiesen des Projektes Ökologie im Stadtpark". / Claus-Peter Troch, Kirsten Hempelmann (NABU-Gruppe Entomologie) / Treffpunkt: Sierichsches Forsthaus, Otto-Wels-Straße 3 (das Forsthaus liegt nahe am Ring 2) / Spende erbeten / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte eine Taschenlampe und Lupe mitbringen (evtl. auch Fotoapparat)! Auch für Rollstuhlfahrende geeignet.

> ZUR ANMELDUNG



Dienstag, 4.6., 17:00 Uhr: Insektenführung in Tonndorf

Insektensommer Teil 1 / Zusammen Insekten entdecken und bestimmen / NABU Wandsbek / Treffpunkt: Sonnenweg NABU-Infotafel, nahe der Straße Wichelwisch / Spende erbeten. / Max. 10 Teilnehmer*innen

> ZUR ANMELDUNG



Dienstag, 4.6., 18:00 Uhr: Thema beim NABU: Insektenvielfalt und Insektenschutz

Informations- und Diskussionsveranstaltung / NABU-Referent Oliver Schuhmacher berichtet aus der Naturschutzpraxis in den NABU-Projektgebieten in der Elbtalaue / NABU Hamburg / Ort: NABU-Geschäftsstelle, Klaus-Groth-Straße 21 / Max. 70 Teilnehmer*innen / Die Geschäftsstelle ist ebenerdig zu erreichen und verfügt über eine rollstuhlgerechte Toilette.

> ZUR ANMELDUNG



Samstag, 8.6., 9:30 Uhr: Nature Journaling auf der Aurora-Wiese im Niendorfer Gehege

Gemeinsam Naturbeobachtungen kreativ in Wort und/oder Bild festhalten. / Lavinia Buchwald (NABU-Naturführerin) / Treffpunkt: Vor dem Tor der Revierförsterei (Bondenwald 106). / Spende erbeten / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte mitbringen: Nature Journal o.ä., nach Wunsch Stifte, Malutensilien etc. Alle Altersklassen und alle (kreativen) Level sind willkommen. Entfällt bei Regen.



mehr infos