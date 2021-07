Fledermausführungen in Hamburg

Für diese Termine ist eine Online-Anmeldung erforderlich. Bitte klicken Sie dafür auf den jeweiligen Anmeldelink.

Fledermäuse sind spannende Tiere, nicht nur weil sie nachtaktiv sind. Der NABU bietet in Hamburg zahlreiche Fledermausführungen an. Jetzt anmelden!

Mausohren, Hufeisennasen oder Abendsegler: Fledermäuse haben nicht nur schöne Namen, sondern faszinieren auch mit ihren Flugkünsten. Wer mehr über die bedrohten Tiere der Nacht erfahren will, sollte die Termine rund um die „Batnight“ am letzten Augustwochenende nutzen. Die jährlich stattfindende Internationale Fledermausnacht wird vom Europäischen Büro für Fledermausschutz EUROBATS veranstaltet und in Hamburg vom NABU organisiert. Bei zahlreichen Führungen werden vielfältige Einblicke in die Welt der fliegenden Säugetiere geboten. Ausgerüstet mit einem Bat-Detektor geht es los. Dieser wandelt die Ultraschall-Echoortung der Fledermäuse in Laute um, die das menschliche Ohr wahrnehmen kann. Anhand dieser Rufe lassen sich unterschiedliche Arten bestimmen.





Fledermausführungen in Hamburg 2021

Freitag, 30.7., 21:00 Uhr: Erleben Sie Fledermäuse am Kupferteich

Fledermausführung / Entdecken Sie die leisen und heimlichen Jäger der Nacht.

Erleben Sie die Faszination der einzigen aktiv fliegenden Säugetiere seit der Urzeit. / NABU Wandsbek / Treff: Südende Kupferteich, Stauwehr Kupferdamm / Spende erbeten / Max. 15 Teilnehmer*innen / Findet nur statt ohne Covidbeschränkungen.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=295&id=74



Freitag, 6.8., 20:40 Uhr: Fledermäuse am Rückhaltebecken und im NSG Volksdorfer Teichwiesen

Fledermausführung / Entdecken Sie die leisen und heimlichen Jäger der Nacht.

Erleben Sie die Faszination der einzigen aktiv fliegenden Säugetiere seit der Urzeit. / AG Fledermausschutz / Treff: Fußweg am Ende der Straße „Beim Großen Teich“ / Spende erbeten / Max. 15 Teilnehmer*innen / Findet nur statt ohne Covidbeschränkungen. / Entfällt bei Dauerregen.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=304&id=87



Freitag, 20.8., 20:15 Uhr: Erleben Sie Fledermäuse im Blohmspark

Fledermausführung / Erleben Sie Fledermäuse im Blohmspark,

auf der Landschaftsachse Horner Geest, Hamburgs längstem Park. / AG Fledermausschutz / Treff: Fledermausliegen im Blohmspark, nahe U-Bahn Rauhes Haus / Spende erbeten / Max. 12 Teilnehmer*innen / Auch für Rollstuhlfahrer geeignet. / fällt bei Dauerregen aus!

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=319&id=75



Freitag, 27.8., 19:30 Uhr: NachtnaTour im Raakmoor

Fledermausführung / Fledermäusen auf der Spur. / NABU Langenhorn/Fuhlsbüttel / Treff: Parkplatz am Ende der Straße Herzmoor / Max. 8 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=323&id=134



Freitag, 27.8., 20:00 Uhr: Erleben Sie Fledermäuse am Kupferteich

Fledermausführung / Entdecken Sie die leisen und heimlichen Jäger der Nacht.

Erleben Sie die Faszination der einzigen aktiv fliegenden Säugetiere seit der Urzeit. / NABU Wandsbek / Treff: Südende Kupferteich, Stauwehr Kupferdamm / Spende erbeten / Max. 15 Teilnehmer*innen / Findet nur statt ohne Covidbeschränkungen.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=324&id=74



Freitag, 27.8., 20:00 Uhr: Fledermäuse am Öjendorfer See

Fledermausführung / Geeignet für Familien mit Kindern. Entfällt bei Dauerregen. / Dipl. Biologin Nora Wuttke / Treff: Parkplatz südlich Öjendorfer See / Reinskamp Ecke Driftredder Anfahrt mit öffentlichen Verkehrmittel: Mit der Buslinie 432 vom U-Bahnhof Billstedt bis Salomon-Petri-Ring. Von dort sind es zu Fuß max. 10 Minuten zum Parkplatz. / Spende erbeten / Max. 20 Teilnehmer*innen

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=325&id=85



Freitag, 27.8., 20:00 Uhr: Fledermäuse an der Außenmühle

Naturkundliche Führung / NABU Süd / Treff: Restaurant Leuchtturm", Am Außenmühlendamm 2 5 Min Fußweg ab Bushaltestelle „Reeseberg“ (Buslinien 141, 241, 143, M14, 443) / Max. 20 Teilnehmer*innen"

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=326&id=88



Samstag, 28.8., 19:00 Uhr: Nacht der Fledermäuse

Exkursion anlässlich der 25. Europäischen Fledermausnacht / Einführung zu den heimischen Fledermäusen und Führung mit dem Bat-Detektor. Anmeldung bis 26.08. / Stefanie Zimmer (NABU Hamburg) / Treff: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 / Kosten: 8 €, Kinder 4 €, NABU-Mitglieder 50% / Max. 20 Teilnehmer*innen / Bei Dauerregen fällt die Veranstaltung aus. An wetterfeste Kleidung denken. / Fernglas mitbringen. Dauer: 3-4 Std.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=328&id=132



Samstag, 28.8., 20:00 Uhr: Erleben Sie Fledermäuse am Bramfelder See

Fledermausführung / Entdecken Sie die leisen und heimlichen Jäger der Nacht. Erleben Sie die Faszination der einzigen aktiv fliegenden Säugetiere seit der Urzeit. / NABU Wandsbek / Treff:Eingang Ohlsdorfer Friedhof Seehofterassen / Spende erbeten / Max. 15 Teilnehmer*innen / Findet nur statt ohne Covidbeschränkungen.

Anmeldung unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=329&id=73

