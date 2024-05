Stunde der Gartenvögel

Die große Vogelzählung

Vom 9.-12. Mai findet wieder die "Stunde der Gartenvögel" statt: Der NABU ruft alle Naturfreund*innen auf, eine Stunde lang Vögel zu zählen und die Ergebnisse an den NABU zu melden. Das pure Interesse und die Freude an der Vogelwelt reichen zur Teilnahme aus, eine besondere Qualifikation ist für die Vogelzählung nicht nötig.



Ziel dieser bundesweit durchgeführten Aktionen ist eine möglichst genaue Momentaufnahme der Vogelwelt in Gärten und Parks, Städten und Dörfern zu erhalten, um die Vögel so besser schützen zu können.

So funktioniert's:

Das Vogelzählen geht ganz einfach: Von einem ruhigen Beobachtungsplätzchen zählen Sie eine Stunde lang Vögel - egal ob im Garten, vom Balkon aus oder im benachbarten Park. Notieren Sie dabei von jeder Vogelart die höchste Anzahl, die Sie während dieser Stunde gleichzeitig sehen konnten. So werden Vögel, die wegflattern und wiederkommen, nicht doppelt gezählt. Beobachtet werden kann zu einer beliebigen Stunde vom 9. bis 12. Mai 2024.



Führungen zur Stunde der Wintervögel in Hamburg

Auf vogelkundlichen Führungen in und um Hamburg können Sie Ihre Artenkenntnisse auffrischen und sich fit für das eigene Zählen machen.

Übersicht der Termine



Donnerstag, 9.5., 9:30 Uhr: Was singt denn da? Hauptfriedhof Altona

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Brut- und Gastvögeln. / Solms Tente (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Haupteingang Stadionstrasse / Spende erbeten. / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen

Samstag, 11.5., 9:00 Uhr: Was singt denn da? Stadtpark Norderstedt

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Brut- und Gastvögeln / NABU Norderstedt / Treffpunkt: Haupteingang Stadtpark Norderstedt (U1 bis Norderstedt Mitte, Bus 293/294 bis Stadtpark Norderstedt) / Spende erbeten. / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte keine Hunde mitbringen

Samstag, 11.5., 9:00 Uhr: Was singt denn da? An der Wandse

Vogelkundliche Führung zur Stunde der Gartenvögel / NABU Wandsbek / Treffpunkt: Sonnenweg NABU-Infotafel, nahe der Straße Wichelwisch / Spende erbeten. / Max. 20 Teilnehmer*innen

Samstag, 11.5., 9:30 Uhr: Was singt denn da? Hauptfriedhof Altona

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Brut- und Gastvögeln. / Solms Tente (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Haupteingang Stadionstrasse / Spende erbeten. / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen

Samstag, 11.5., 10:00 Uhr: Was singt denn da? Elbtalaue

Naturkundlicher Rundgang durch die Pevestorfer Wiesen / Vogelkundlicher Spaziergang für die ganze Familie / NABU Lüchow-Dannenberg, NABU Hamburg, Irene Timm / Treffpunkt: Lindenkrug in Pevestorf / Spende erbeten. / Max. 20 Teilnehmer*innen / Infos bei Oliver Schuhmacher, Tel. 05861/979171

Samstag, 11.5., 10:00 Uhr: Was singt denn da? Außenmühlenteich in Harburg

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Brut- und Gastvögeln / Janika Wendefeuer / Treffpunkt: Restaurant Leuchturm Harburg / Spende erbeten. / Max. 10 Teilnehmer*innen / Bitte Ferngläser mitbringen.

Sonntag, 12.5., 8:00 Uhr: Was singt denn da? Planten un Blomen

Vogelkundliche Führung / Thomas Schmidt (NABU Hamburg), Buchautor von "Was piept und fliegt in Hamburg" / Treffpunkt: Eingang Fernsehturm / Spende erbeten / Max. 15 Teilnehmer*innen / Entfällt bei Dauerregen

Sonntag, 12.5., 10:00 Uhr: Was singt denn da? Öjendorfer Park / See / Friedhof

Vogelkundliche Führung / Krzysztof Wesolowski (NABU-Gruppe Ornithologie) / Treffpunkt: NABU-Hütte im Norden des Öjendorfer Sees beim Parkplatz Bruhnrögenredder. (Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Buslinie 263 bis Gleiwitzer Bogen; 10 Minuten Fußweg zum Treffpunkt.) / Spende erbeten. / Max. 20 Teilnehmer*innen / Fernglas mitbringen. Bitte keine Hunde.

Aktionspaket für Lehrer*innen Mit der „Schulstunde der Gartenvögel“ lädt die NAJU vom 13. bis 17. Mai 2024 alle jungen Vogelfreund*innen dazu ein, sich mit der heimischen Vogelwelt zu beschäftigen. Wer piept dort in der Hecke? Und wer trällert da vom Baum herunter? Welche Arten sind auf dem Schulgelände oder im Park zu beobachten? zur Schulstunde der Gartenvögel

