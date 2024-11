Schenken Sie Kindern unschätzbare Naturerfahrungen

Spenden Sie für die NAJU-Kindergruppen

„Letzte Woche habe ich mich getraut eine Heuschrecke anzufassen. Sie hat in meiner Hand gekitzelt“, berichtet die achtjährige Leonie aus der NAJU-Kindergruppe Hirsche stolz. In der Umweltbildung geht es nicht nur um bloße Naturerfahrungen.



Studien belegen, dass Kinder, die häufig in der Natur sind, aufmerksamer und widerstandsfähiger sind. Ihr Sozialverhalten ist besser. Die Natur wirkt beruhigend. Ein wichtiger Anker in unserer digitalisierten und schnelllebigen Welt. Aber nur wenige Kinder gehen außerhalb des Unterrichts in Wald, Bach oder Wiese. Eine besorgniserregende Naturentfremdung ist die Folge.



Wer die Natur nie erfahren hat, verhält sich später weniger nachhaltig und ist weniger umweltbewusst. Barfuß durch nasses Gras. Ein Marienkäfer fliegt vom Finger ab. Eine Schnecke verkriecht sich in ihr Haus. All diese Erlebnisse fehlen. Und das prägt.

Die Naturschutzjugend (NAJU) Hamburg bietet deshalb ein ganzjähriges Angebot für Sechs- bis Dreizehnjährige. Alle 14 Tage erforschen die NAJU-

Kindergruppen Hamburgs Parks, Naturschutzgebiete und Wälder. Die Kinder lernen Tiere und Pflanzen kennen und übernehmen Verantwortung. So bauen sie Nisthilfen für Vögel oder helfen Kröten über die Straße.



Sieben Kindergruppen von Barmbek bis Klein Flottbek gibt es aktuell. Zu wenig für die große Nachfrage. Viele Kinder müssen auf einen freien Platz warten. Helfen Sie mit einer Spende, damit mehr Kinder in NAJU-Kindergruppen die Natur entdecken können.

