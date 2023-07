NABU-Regionalkonferenz 2023 in Hamburg

Landschaften der Zukunft

Bei der NABU-Regionalkonferenz am 26. August 2023 in Hamburg stehen die "Landschaften der Zukunft" im Fokus. Die Veranstaltung bietet Raum zum Austausch über die verschiedenen Ebenen des NABU hinweg. Alle interessierten Mitglieder sind herzlich eingeladen!

Liebe Naturschutzmacher*innen,



der NABU Bundesverband lädt euch recht herzlich zur NABU-Regionalkonferenz „Landschaften der Zukunft“ ein und bittet um eure Anmeldung. Wir möchten einen Austausch von NABU-Präsident Jörg-Andreas Krüger, verschiedenen Fachleuten des NABU Bundesverbands und der NABU-Basis aus dem gesamten Bundesgebiet ermöglichen.



Thematisch werden wir uns am Vormittag mit Fragen zu den Landschaften der Zukunft beschäftigen, denn hier stehen wir gesellschaftlich vor großen Herausforderungen. Dies wird in Form verschiedener Workshops geschehen.



Am Nachmittag haben wir offene Runden geplant, in denen alle weiteren Themen, die euch wichtig sind, Platz finden. Bitte bringt eure Themen mit. Wir sammeln und priorisieren dann vor Ort.



Der gemeinsame Austausch verschiedener Perspektiven und Ideen macht uns als Verband stark und schärft unsere Rolle in den wichtigen Fragen unserer Zeit. Diese Regionalkonferenz soll ein Ort sein, an dem wir dies praktisch ermöglichen.

Was? NABU-Regionalkonferenz „Landschaften der Zukunft“

Wann? Samstag, 26. August 2023 | 10:00 bis ca. 17:00 Uhr

Wo? Saalhaus Hamburg, Trostbrücke 4-6, 20457 Hamburg



Bitte meldet euch bis zum 13. August 2023 im NABU-Netz zur Veranstaltung an.

Details zum Programm findet ihr im NABU-Netz: www.NABU-Netz/Regionalkonferenz.



Hinweis zur Anmeldung im NABU-Netz: Sollte eure Mitgliedsnummer als Hamburger NABU-Mitglied nicht erkannt werden, schreibt bitte direkt eine E-Mail an NABU-Netz@NABU.de. Ihr bekommt dann einen Zugang zugesendet.

Weitere Informationen