Ihre Stimme für sichere Brutplätze für Flussregenpfeifer und Co.

Helfen Sie bis zum 30.3. mit einem Klick den Vögeln in der Wedeler Marsch

Unterstützen Sie bis zum 30.3. die Bewerbung des NABU Landesverbandes Hamburg e.V. bei der Aktion "Gut für die Gemeinschaft" der Stadtsparkasse Wedel. Mit dem Fördergeld wird eine Brutinsel aus Kies an der NABU Vogelstation noch in diesem Jahr erweitert.

Viele seltene Vogelarten brüten auf dem Boden. Ihre Nester sind einfache Mulden zwischen Muscheln und Steinen. Ihr Lebensraum schwindet und die Gelege sind großen Gefahren ausgesetzt. Füchse, Krähen und Ratten fressen die Eier und Jungtiere. Die Folgen sind dramatisch. Die Bestände vieler Vögel, wie Flussregenpfeifer, Säbelschnäbler und Austernfischer, nehmen deutlich ab.



Helfen Sie bis zum 30.3. mit Ihrer Stimme, Geld für die Erweiterung einer sicheren Brutinsel an der NABU Vogelstation Wedeler Marsch zu erhalten. Unterstützen Sie die Bewerbung des NABU Landesverbandes Hamburg e.V. bei der Aktion "Gut für die Gemeinschaft" der Stadtsparkasse Wedel. Jetzt abstimmen

In der ehemaligen Kleientnahmestelle des Deichbaus an der Elbe liegt die NABU Vogelstation Wedeler Marsch. Hier schüttet der NABU rettende Inseln aus Kies für Wasservögel auf. Hier können die seltenen Vögel sicher brüten. Das umgebende Wasser schützt die Küken und Eier der Flussregenpfeifer, Austernfischer und anderen Arten. Wasser und Wellen tragen die Inseln über die Jahre ab. Deshalb legt der NABU regelmäßig neue Brutinseln an oder erweitert die bestehenden Inseln.



In diesem Jahr soll eine Brutinsel in einem ehrenamtlichen Arbeitseinsatz erweitert werden. Dafür werden 2.500 € benötigt. Danke, dass Sie mit Ihrer Stimme den Vogelschutz in der Wedeler Marsch unterstützen.

