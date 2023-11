Dieses Weihnachten mache ich es anders!

Steffi Zimmer, NABU-Leiterin des BrookHus im Duvenstedter Brook, macht es vor.

„Was wünschst du dir denn zu Weihnachten?“ Diese liebgemeinte Frage bringt mich zu den Feiertagen immer in leichte Schwierigkeiten. Ein Paar Socken? Das neueste Handy? Wer braucht das schon wirklich? In diesem Jahr habe ich eine bessere Antwort.



Klar wurde mir mein Wunsch beim Kranichfest. Ich stand mit vielen Kindern und Besucher*innen an unserem Schauteich gegenüber vom BrookHus. Drei Ringelnattern glitten durchs Wasser, die Wasserfrösche platschten schnell aus dem Weg und unzählige Libellen schwirrten in der Sonne. Es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Natur ein neugeschaffenes Gewässer erobert. Seit vielen Jahren wollten wir den Teich neu anlegen lassen, doch das scheiterte, wie so oft, am Geld. Erst letztes Jahr konnte das Projekt durch die Umweltbehörde endlich umgesetzt werden. 25.000 Euro hat der Teich gekostet. Viel Geld, aber was für ein tolles Ergebnis!



Sind auch Sie den maßlosen Konsum zu Weihnachten leid? Machen Sie mit und lassen sich in diesem Jahr sinnvoll beschenken.

Wünschen Sie sich einfach statt Geschenken eine Spende an den NABU Hamburg oder die NAJU Hamburg: DE71 4306 0967 2049 5397 00, Stichwort: Meine Weihnachtsspende Jetzt spenden!

Als ich in die Kinderaugen blickte, die zum ersten Mal eine Ringelnatter entdeckten, war mir mein Weihnachtswunsch klar. Ich wünsche mir Geld für Naturschutzprojekte. Der Schauteich zeigt es mir jeden Tag: Mit Geld und Engagement können wir wirklich etwas für die Natur erreichen!



Genau deshalb wünsche ich mir in diesem Jahr zu Weihnachten eine Spende an den NABU Hamburg. Wie am Schauteich, können damit auch an anderen Orten in Hamburg neue Lebensräume entstehen. So können Kinder Käfer und Libellen erforschen und der NABU weiter dafür sorgen, dass Eisvogel, Aurorafalter und Weißstorch eine Heimat in unserer Stadt haben.



