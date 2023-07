Die Natur vor Ihrer Haustür braucht Ihre Hilfe!

Unterstützen Sie unsere ehrenamtlichen NABU-Gruppen in Hamburg mit einer Spende

Ein Kuckuck ruft in der Ferne, dumpfe Verkehrsgeräusche dringen durch die alten Eichen und ein Reh hüpft durch das hohe Gras. Thomas von Appen hat gerade die Pforte zur Mellingburger Alsterschleife geöffnet. Ein Paradies für Wildbienen und Schmetterlinge, Neuntöter, Eisvögel und Orchideen in mitten von Poppenbüttel. Die "Schleife", so nennt die NABU-Gruppe Alstertal liebevoll ihr Betreuungsgebiet, ist eine Naturoase und nicht öffentlich begehbar. Hier hat die Natur Vorrang. Die Aktiven kümmern sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich um den Erhalt der Wiesen, Gebüsche und Gewässer. Deshalb ist Thomas von Appen hier.

„Wir pflegen die Mellingburger Alsterschleife seit vielen Jahrzehnten. Unser Balkenmäher ist über 30 Jahre alt und sehr schwergängig. Wir benötigen jetzt 35.000 Euro, um einen modernen Mäher zu kaufen. Damit würden wir viel Zeit sparen und könnten die Wiesen verlässlich für Wildbienen und Schmetterlinge mähen. Jede Spende für einen neuen Mäher würde uns sehr helfen!“



Thomas von Appen, NABU-Gruppe Alstertal

Thomas von Appen muss einen Teil der Wiesen mähen. Das ist wichtig, um seltene Pflanzen, wie die Heidenelke, zu fördern und damit Lebensraum und Nahrung für Wildbienen und gefährdete Schmetterlinge, wie das Grünwidderchen, zu erhalten. Es ist ein warmer Morgen im September und es liegt viel Arbeit vor Thomas von Appen. Knapp 14.000 m² Wiese muss er in diesem Jahr mähen. Das entspricht ungefähr zwei Fußballfeldern. Etwa 12 Stunden braucht er dafür mit dem 30 Jahre alten Balkenmäher der Gruppe. Thomas von Appen ist der einzige Aktive, der sich die Mahd zutraut, denn der Mäher ist schwergängig und schlecht im unwegsamen Gelände zu manövrieren. Die NABU-Gruppe Alstertal will schon lange einen modernen Mäher kaufen. Alle Anträge wurden bislang abgelehnt. Ein neuwertiger Mäher kostet 35.000 Euro.

Während Thomas von Appen beginnt zu mähen, kommen weitere Aktive der Gruppe Alstertal auf die Schleife. Sie werden das Mahdgut abharken. Eine schweißtreibende Arbeit. Allein dafür kommen pro Jahr 400 ehrenamtliche Arbeitsstunden zusammen! Ein moderner Mäher kann diese Arbeit z.T. miterledigen. Eine wichtige Investition in das Ehrenamt und vor allem in die kostbare Natur der Alsterschleife. Dafür braucht der NABU Ihre Hilfe!

Der Einsatz von Thomas von Appen steht exemplarisch für die finanziellen Hürden, vor denen NABU-Aktive stehen. Mit einer Spende können notwendiges Werkzeug und andere Materialien gekauft werden. Der NABU bemüht sich insbesondere für größere Anschaffungen um Fördergelder. Spenden helfen aber auch hier, um den notwendigen Eigenanteil für Förderanträge aufzubringen. Ihre Spende wird so vervielfacht und die Natur profitiert.









Helfen Sie der NABU-Gruppe Alstertal und den anderen 500 NABU-Aktiven mit einer Spende! Ihre Spende wird dort eingesetzt, wo sie am dringensten gebraucht wird. So leisten Sie einen wichtigen Beitrag für die Natur vor Ihrer Haustür.

Mit Ihrer Spende NABU-Aktiven direkt helfen und damit Aurorafalter, Eisvogel, Kiebitz in Hamburg schützen! 25 € 70 € 250 € € Jetzt spenden!

Der NABU schützt Hamburgs Natur und das überwiegend ehrenamtlich. Über 500 NABU-Aktive in 18 Stadtteilgruppen und 11 Fachgruppen leisten Unglaubliches für die Natur in unserer Stadt. Allein bei Pflegeeinsätzen kommen im Durchschnitt 7.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden im Jahr zusammen. Das entspricht einem 295 Tage und Nächte langem Einsatz für den Erhalt von Bächen, Mooren und Wiesen. Dazu kommen zahlreiche Führungen, aufwändige Amphibienzäune, selbstgebaute Nistkästen und vieles mehr.



Keine Frage, ohne NABU-Aktive würde (noch) mehr Natur in Hamburg verloren gehen.

Die Naturschutzarbeit kostet viel Zeit und sie kostet viel Geld! Werkzeug, Sand, Kies sowie Schutzausrüstung müssen u.a. gekauft und gepflegt werden. Helfen Sie jetzt mit einer Spende!



