Häufige Insekten in Hamburg

15 kurze Artenporträts

Hier finden Sie die wichtigsten Fakten und Infos zu ein paar ausgewählten Insektenarten, die in Hamburg und Umgebung häufig anzutreffen sind.

Was ist das denn? Eine häufige Frage, wenn man ein Insekt entdeckt. Die große Vielfalt dieser Tierklasse ist beeindruckend. Wir zeigen ein paar ausgewählte Arten, die man in Hamburg häufig beobachten kann.

Zitronenfalter

Lebensraum: offene Habitate, wie Felder und Wiesen, Gärten und Parks

Vorkommen: ganzjährig, aktiv von März bis Oktober, weit verbreitet

Nahrungspflanze:

Raupen: vorwiegend Faulbaum und Echter Kreuzdorn

Falter: Nektar von Frühblühern, z.B. Scharbockskraut sowie rot und violett blühenden Pflanzen, wie Kratzdisteln und Blutweiderich



Wie kann ich helfen? Faulbaumsträucher im Garten



Kleiner Fuchs

Lebensraum: Wiesen, Wald- und Feldränder, offene Landschaften, Parkanlagen und Gärten

Vorkommen: ganzjährig – aktiv von März bis Oktober, weit verbreitet



Nahrungspflanze:

Raupen: Große Brennnessel

Falter: Nektar verschiedener Blütenpflanzen, bevorzugt Wasserdost und Kratzdisteln



Wie kann ich helfen?

Wilde Ecken mit Brennnesseln und heimischen Nektarpflanzen im Garten



Grüne Stinkwanze

Lebensraum: Waldränder, Wiesen, Parks und Gärten

Nahrung: Pflanzensäfte von Laubbäumen, v.a. Erlen und Linden, Disteln, Brennnesseln, Brombeeren u.v.m.

Vorkommen: ganzjährig – aktiv von Mai bis September, weit verbreitet

Wie kann ich helfen?

Brombeere, Brennnesseln, Laubbäume sowie geschützte Verstecke zur Überwinterung im Garten (vermeidet das Aufsuchen eines Winterquartiers im Haus)





Feuerwanze

Lebensraum: Waldränder, Wiesen, Parks und Gärten

Nahrung: Pflanzensäfte von Laubbäumen, v.a. Linden und Malvengewächse

Vorkommen: ganzjährig – aktiv von April bis September, weit verbreitet

Wie kann ich helfen?

Laubbäume sowie geschützte Verstecke zur Überwinterung im Garten (vermeidet das Aufsuchen eines Winterquartiers im Haus)





Gartenlaubkäfer

Lebensraum: Wiesen, Felder, Parks und Gärten

Nahrung: Blütenblätter von Wildrosen & Kirschen, Laub- und Obstbaumblätter

Vorkommen: Mai bis Juli, weit verbreitet

Wie kann ich helfen? Naturnaher Garten mit z.B. Wildrosengewächse





Gefleckter Schmalbock

Lebensraum: Waldrändern, Lichtungen, Parks und Gärten

Nahrung: Pollen und Nektar bevorzugt von Doldenblütlern

Vorkommen: Juni bis August, weit verbreitet

Wie kann ich helfen? Doldengewächse im Garten



Gemeine Florfliege

Lebensraum: Waldränder, Wiesen, Parks und Gärten

Nahrung: Pflanzensäfte von Laubbäumen, v.a. Erlen und Linden, Disteln, Brennnesseln, Brombeeren

Vorkommen: ganzjährig – aktiv von März bis Oktober, sehr häufig

Wie kann ich helfen? Florfliegenhaus oder Laubhaufen als Winterquartier im Garten (vermeidet das Aufsuchen eines Winterquartiers im Haus)



Gemeine Blutzikade

Lebensraum: Feuchte Wiesen, Weg- und Feldränder, Parks und Gärten

Nahrung: Pflanzensäfte

Vorkommen: Mai bis August; weit verbreitet

Wie kann ich helfen? Naturnaher Garten mit hochwüchsigen Gräsern und Kräutern



Steinhummel

Lebensraum: Wald-, Weg- und Straßenränder, Wiesen, Hecken, Gebüsche, Parks und Gärten

Nahrung: Nektar und Pollen, bevorzugt von Taubnesseln und Kleearten

Vorkommen: März bis Oktober; häufig

Wie kann ich helfen? Abwechslungsreiche Vegetation und zeitlich unterschiedlich blühende Pflanzen im Garten, Hummelnistkästen



Ackerhummel

Lebensraum: Wiesen, Parks und Gärten

Nahrung: Nektar und Pollen verschiedener Blütenpflanzen

Vorkommen: März bis Oktober; häufig

Wie kann ich helfen? Hummelfreundliche Bepflanzung im Garten, z.B. Wiesen-Klee, Vogel-Wicke, weiße Taubnessel



Hainschwebfliege

Lebensraum: Wiesen, Felder, Haine, Waldränder, Parks und Gärten

Nahrung: Nektar und Pollen v.a. von Doldengewächsen und Korbblütlern

Vorkommen: März bis Oktober; sehr häufig

Wie kann ich helfen? Doldengewächse und Korbblütler im Garten sowie geschützte Verstecke wie Laubhaufen und Mauerritzen als Winterquartier



(Europäische) Hornisse

Lebensraum: Wiesen, Felder, Wälder, an Häusern und in Gärten; Nester in wettergeschützten Hohlräumen, wie Baumhöhlen, Nistkästen, Dachböden und Schuppen

Nahrung: Nektar, Fallobst, Baumsäfte, Honigtau

Vorkommen: April bis Oktober; besonders geschützte Art

Wie kann ich helfen? Hornissennest zulassen, wenn dies am gewählten Ort nicht stört und ein notwendiger Abstand gewahrt werden kann



Großes Heupferd

Lebensraum: Wiesen, Feldränder, Brachen, auch Parks und Gärten

Nahrung: Insekten, bevorzugt Blattläuse

Vorkommen: Juli bis November; häufig

Wie kann ich helfen? Kraut- und strauchartige hohe Pflanzen im Garten



Blutrote Heidelibelle

Lebensraum: vorwiegend vegetationsreiche stehende Gewässer

Nahrung: Kleine Insekten

Vorkommen: Juni bis September. Häufig; steht unter Artenschutz

Wie kann ich helfen? Naturnah gestalteter Gartenteich mit reichhaltiger Bepflanzung und freien Wasserflächen



Becher-Azurjungfer

Lebensraum: offene Wasserflächen, wie Teiche und Seen

Nahrung: Kleine Insekten, wie z.B. Mücken

Vorkommen: Mai bis Anfang September. Häufig; steht unter Artenschutz

Wie kann ich helfen? Naturnaher Teich mit vielen Wasserpflanzen



