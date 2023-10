Neue App „Hallo Baum“

Straßenbäume in der Nachbarschaft kennenlernen

Der NABU Eimsbüttel bietet mit der App „Hallo Baum“ die Möglichkeit, Infos zu individuellen Stadtbäumen abzurufen. Neben Hamburg funktioniert das auch in Norderstedt, Berlin, Rostock, Köln, Dresden, Leipzig und Frankfurt/Main. Weitere Städte sind in Planung.

Um Menschen für die Leistungen und die Bedeutung der Stadtbäume zu sensibilisieren, hat die Hamburger NABU-Gruppe Eimsbüttel eine neue App vorgestellt. Mit „Hallo Baum“ können Bäume in der Nachbarschaft spielend leicht kennengelernt werden. Die App wird kostenfrei angeboten und kann unter https://hallobaum.de genutzt oder heruntergeladen werden.



Thomas Amthor, der die App als Mitglied der NABU-Gruppe Eimsbüttel ehrenamtlich entwickelt hat, erklärt: „Das Projekt ‚Hallo Baum‘ soll das Bewusstsein für die Leistung und die Wichtigkeit unserer Stadtbäume fördern. Dazu wurden öffentlich zugängliche Daten über Stadtbäume und Bodenbeschaffenheit zusammengetragen und verschiedene Merkmale jedes Baumes daraus berechnet.“

Die Funktionsweise der App ist denkbar einfach: Man stellt sich neben einen Straßenbaum, tippt auf den „Hallo Baum“-Button und erfährt sofort interessante Details wie die Art und das Alter des Baumes. Die Informationen über den Baum und seine Umgebung stammen aus öffentlichen Datenbanken, wie zum Beispiel dem Straßenbaumkataster der Stadt Hamburg, die mit den GPS-Daten des Smartphones verknüpft werden. Um „Hallo Baum“ nutzen zu können, muss deshalb die Standortbestimmung des Mobilgerätes eingeschaltet sein. Die App ist bereits mit Kartenmaterial weiterer deutscher Städte verknüpft und funktioniert damit neben Hamburg auch in Norderstedt, Berlin, Rostock, Köln, Dresden, Leipzig und Frankfurt am Main. Die Integration weiterer Städte ist in Planung.



Hinweis: Die App funktioniert ohne Installation direkt über den Browser und ist bislang noch nicht über Google Play oder App Store erhältlich (in Planung). Alternativ kann sie als progressive Web App installiert werden (mehr dazu unter: https://hallobaum.de/app/#/howto).

