Ihr nachhaltiges Geschenk für jeden Anlass

Beschenken Sie einen Naturfan und unterstützen Naturschutzprojekte in Hamburg und Umgebung

Was gibt es Schöneres, als einem lieben Menschen mit einem Geschenk Freude zu machen. Besonders nachhaltig ist, eine Mitgliedschaft im NABU Hamburg oder eine Patenschaft für die NABU Hamburg-Naturschutzprojekte in der Elbtalaue zu verschenken. Jeweils mit einer Laufzeit von einem Jahr helfen Sie so aktiv der Natur und die Beschenkten profitieren doppelt. Sie erhalten z.B. die NABU-Mitgliederzeitung oder die Patenpost aus der Elbtalaue.

Und wenn Sie selbst keine materiellen Wünsche haben? Wünschen Sie sich eine Spende an den NABU Hamburg zu Weihnachten. Mit dem Spendenstichwort "Meine Weihnachtsspende" unterstützen Sie den Naturschutz vor Ihrer Haustür. Damit auch in Zukunft Weißstorch, Aurorafalter und Eisvogel in Hamburg leben können.

Nachhaltige Feiertage