Geschenk-Mitgliedschaft

Verschenken Sie die Liebe zur Natur!

Wer ein nachhaltiges und sinnstiftendes Geschenk sucht, kann eine NABU-Mitgliedschaft verschenken. Das neue Mitglied erhält ein Willkommens-Paket mit Mitgliedsausweis und kann sich über viele Vorteile freuen.

Unter anderem bekommt das neue Mitglied regelmäßig die NABU-Magazine „Naturschutz heute“ und „Naturschutz in Hamburg“. Weitere Vorteile sind der freie Eintritt in fast 100 NABU-Zentren zwischen Fehmarn und Bodensee und Vergünstigungen bei vielen NABU-Veranstaltungen in und um Hamburg.

Die Details bestimmen Sie!

Ob Einzel- oder Familien-Mitgliedschaft, Jugend- oder Kinder-Mitgliedschaft, alles ist möglich. Auch die Dauer der Geschenk-Mitgliedschaft kann je nach Bedürfnis angepasst werden, von zeitlich befristet bis unbegrenzt. Der Beschenkte wird sich in jedem Fall freuen. Tipp: Wer sicher sein will, dass seine Geschenk-Mitgliedschaft pünktlich unterm Tannenbaum liegt, sollte sich bis zum 10. Dezember beim NABU Hamburg melden.

Unsere Mitgliedschaften im Überblick

Die folgende Beiträge gelten jeweils für ein Jahr:

Einzelperson: 48 Euro

Familie: 55 Euro

Schüler*innen/Auszubildende/Studierende (14-27 Jahre): 24 Euro

NAJU-Mitgliedschaft (bis 13 Jahre): 18 Euro

Unternehmen: 600 Euro

Um eine Geschenk-Mitgliedschaft beim NABU Hamburg anzufordern, melden Sie sich bitte bei Anja Maselkowski: anja.maselkowski@NABU-Hamburg.de oder Tel. (040) 697089-11.

Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, bei allen Mitgliedschaften auch mehr als den Mindestbeitrag zu zahlen.