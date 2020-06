Kooperation mit SWAROVSKI OPTIK

NABU Hamburg begrüßt neuen Partner an der NABU Vogelstation Wedeler Marsch

Am 1. April 2020 startete die Kooperation von SWAROVSKI OPTIK und dem NABU Hamburg an der NABU Vogelstation Wedeler Marsch. Die Besucher*innen haben so die Möglichkeit, die Vogelwelt mit hochwertigen Ferngläsern und Spektiven noch besser zu erleben.

Rund 24 Fußballfelder groß ist das Gebiet rund um die NABU Vogelstation Wedeler Marsch westlich von Hamburg. Etwa 160 Vogelarten finden rund um das NABU-Zentrum einen optimalen Rast- und Brutlebensraum. Eine Weite und Vielfalt, die nicht leicht zu überblicken ist. Daher erleichtert SWAROVSKI OPTIK seit 1. April 2020 die Vogelbeobachtung in dem norddeutschen Lebensraum für Wasser- und Watvögel. Dem Hersteller für fernoptische Geräte liegt die Begeisterung für die Natur ebenso am Herzen wie ihr Schutz. In Kooperation mit dem NABU Hamburg hat das Tiroler Familienunternehmen daher drei Spektiv-Sets in der seit den 1980er Jahren bestehenden Vogelstation installiert, die Besucher*innen bei ihrer Suche nach den Tieren und deren Beobachtung unterstützen. Für alle, die sich auf der Suche nach Alpenstrandläufer, Weißwangengans und Löffelente lieber zwischen den verschiedenen Beobachtungsständen der NABU Vogelstation hin und her bewegen möchten, anstatt von festen Positionen zu spähen, stellt SWAROVSKI OPTIK zudem zahlreiche Ferngläser als Leihgeräte zur Verfügung.



„Wir freuen uns sehr, dass wir den NABU Hamburg mit seiner Vogelstation Wedeler Marsch dabei unterstützen können, die Natur und ihre besonderen Lebewesen den Menschen näherzubringen, ohne sie in ihrem Rückzugsraum zu stören“, sagt Karl Kneer, Vertriebsleiter SWAROVSKI OPTIK Deutschland, zu der neuen Kooperation. Tobias Hinsch, Geschäftsführer des NABU Hamburg ergänzt: „Die Naturschutzarbeit des NABU hilft nicht nur der Tier- und Pflanzenwelt, sondern kommt auch den Menschen zugute. Gerade jetzt, während der Corona-Krise, merken wir alle, wie wichtig schöne Naturerlebnisse sind. Wir sind sehr froh über einen starken Partner, der uns bei dieser Aufgabe hilft.“