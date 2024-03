40 Veranstaltungen zum Jubiläum

Die NABU Vogelstation wird 40 und lädt zum Mitmachen ein

Freuen Sie sich im Jubiläumsjahr auf naturkundliche Führungen, Radtouren, Workshops, Vorträge, Pflegeeinsätze und als Höhepunkt das Kiebitzfest. An dieser Stelle finden Sie alle 40 Termine in der Übersicht.

März

1. / Samstag, 9.3., 11:00 Uhr: Feldlerche, Kiebitz & Co. - Vogelparadies Wedeler Marsch

Beobachtung von Gastvögeln an der Kleientnahmestelle und am Fährmannssander Watt / Beobachtung von Brut- und Gastvögeln. / Olaf Fedder (NABU Hamburg) / Treffpunkt: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 30 Teilnehmer*innen / Ferngläser können ausgeliehen werden

2. / Sonntag, 17.3., 10:00 Uhr: Einführung in die Wasservogelzählung

Kennenlernen zur Erfassung von Wasservögeln in der Wedeler Marsch / Fernglas und Spektiv (wenn vorhanden sind mitzubringen) / Marco Sommerfeld und Thomas Orthmann (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Auf dem Sperrwerk Wedeler Au (Google-Koordinaten: 53.57742269411592, 9.676159988639585) in der Wedeler Marsch entlang des Deichverteidungsweges. / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 15 Teilnehmer*innen / Ferngläser können ausgeliehen werden

3. / Mittwoch, 20.3., 11:00 Uhr: Pfeifenten, Blässgänse & Co. – Wasservögel hautnah beobachten

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Brut- und Gastvögeln. / Marco Sommerfeld (NABU Hamburg) / Treffpunkt: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Spende: 8 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 30 Teilnehmer*innen. / Ferngläser können ausgeliehen werden.

4. / Mittwoch, 27.3., 11:00 Uhr: Kiebitz, Rotschenkel & Co. - Wiesenvögel in der Wedeler Marsch

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Brut- und Gastvögeln. / Marco Sommerfeld (NABU Hamburg) / Treffpunkt: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Spende: 8 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 30 Teilnehmer*innen. / Ferngläser können ausgeliehen werden.

April

5. / Freitag, 5.4., 11:00 Uhr: Nistkastenbau für Kinder und Jugendliche

Alter von 7-13 Jahre / Jonas Bokowski (NABU Hamburg) / Treffpunkt: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Spende in Höhe von 10 Euro erwünscht (Materialkosten) / Max. 10 Teilnehmer*innen

6. / Samstag, 6.4., 11:00 Uhr: Feldlerche, Kiebitz & Co. - Vogelparadies Wedeler Marsch

Beobachtung von Gastvögeln an der Kleientnahmestelle und am Fährmannssander Watt / Beobachtung von Brut- und Gastvögeln. / Olaf Fedder (NABU Hamburg) / Treffpunkt: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 30 Teilnehmer*innen / Ferngläser können ausgeliehen werden

7. / Samstag, 13.4., 11:00 Uhr: Feldlerche, Löffelente & Co.

Beobachtung von Gast- und Zugvögeln an der Kleientnahmestelle und am Fährmannssander Watt / Beate Bühring und Christian Garleff (NABU Hamburg) / Treffpunkt: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 30 Teilnehmer*innen / Ferngläser können ausgeliehen werden

8. / Sonntag, 21.4., 10-16 Uhr: Kiebitzfest an der NABU Vogelstation

Erleben Sie die Vogelwelt der Wedeler Marsch / Führungen zu den Wiesenvögeln und Gänsen / Infos rund um den Naturschutz / FuchsMobil und viele weitere Angebote für kleine Naturforscher / Für das leibliche Wohl ist (voll ökologisch) gesorgt. / NABU Hamburg / Ort: NABU Vogelstation Wedeler Marsch



9. / Freitag, 26.4., 16:00 Uhr: Achtsamkeitsbasierte Naturbegegnung

Achtsamkeitsnachmittag an der NABU Vogelstation Wedeler Marsch. Im Schweigen. / Rauskommen aus der Geschäftigkeit und Ankommen im bewussten Erleben. Neben angeleiteten Naturwahrnehmungsübungen werden alltagstaugliche Achtsamkeitspraktiken erprobt. / Nadja Frerichs (NABU-Naturführerin) / Ort: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Spende in Höhe von 12 Euro erwünscht / Max. 7 Teilnehmer*innen / Findet nur ab mindestens 4 Teilnehmer*innen statt.

Mai

10. / Mittwoch, 8.5., 11:00 Uhr: Der Kiebitz: Führung zum Vogel des Jahres und weiteren Wiesenvögeln in der Wedeler Marsch

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Brut- und Gastvögeln. / Marco Sommerfeld (NABU Hamburg) / Treffpunkt: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 30 Teilnehmer*innen / Ferngläser können ausgeliehen werden

11. / Sonntag, 12.5., 8:00 Uhr: Vögel aus nächster Nähe - Vogelberingung live erleben

Lernen Sie die wissenschaftliche Vogelberingung kennen / Beringerin Heidrun Schinke erklärt wie und warum Vögel beringt werden und gibt Auskunft über die Bestimmung / Heidrun Schinke (ehrenamtlich für die Vogelschutzwarte Helgoland) / Treffpunkt: Am Eingangstor zur NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 8 Teilnehmer*innen / Eventuell wird die Veranstaltung bei schlechten Wetterverhältnissen kurzfristig abgesagt

12. / Sonntag, 12.5., 10:00 Uhr: Erdkröte, Grasfrosch & Co. - Amphibienbestimmung am Biotop in Wedel

Lernen Sie Amphibien und deren Biotope und Erfassungsmethoden sowie Schutz kennen / Jörn Mohrdieck (NABU Wedel) / Treffpunkt: Gutshof Haidehof - leider nicht an den ÖPNV angebunden. Adresse: Gut Haidehof Agrar Betriebsgesellschaft mbH, Haidehof 3, 22880 Wedel / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 20 Teilnehmer*innen / Festes Schuhwerk anziehen, Gummistiefel sind vorteilhaft

13. / Donnerstag, 16.5., 11:00 Uhr: Der Kiebitz: Führung zum Vogel des Jahres und weiteren Wiesenvögeln in der Wedeler Marsch

Beobachtung von Brut- und Rastvögeln an der Kleientnahmestelle und am Fährmannssander Watt / Marco Sommerfeld (NABU Hamburg) / Treffpunkt: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 25 Teilnehmer*innen / Ferngläser können ausgeliehen werden

14. / Samstag, 18.5., 11:00 Uhr: Naturfotografie per Handy

Tipps und Tricks für Nahaufnahmen / NABU-Fotogruppe / Treffpunkt: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 20 Teilnehmer*innen / Bitte eigenes Smartphone mit Kamera mitbringen

15. / Samstag, 18.5., 20:30 Uhr: Fledermausführung an den U-Boot-Teichen in Wedel

Jens Sturm (NABU Wedel) / Treffpunkt: Parkplatz am Wedeler TSV, gegenüber Bekstraße / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 20 Teilnehmer*innen

16. / Freitag, 24.5., 16:00 Uhr: Fahrradtour zu den Ufern und Vögeln an der Elbe

mit Besuch der NABU Vogelstation / Andrea Keller (Regionalpark Wedeler Au) / Treffpunkt: wird nach Anmeldung rechtzeitig bekannt gegeben / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 20 Teilnehmer*innen

Juni

17. / Donnerstag, 6.6., 11:00 Uhr: Schnatterente, Kanadagans & Co.

Vogelkundliche Führung / Beobachtung von Brutvögel an der Kleientnahmestelle / Marco Sommerfeld (NABU Hamburg) / Treffpunkt: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 30 Teilnehmer*innen / Ferngläser können ausgeliehen werden

18. / Donnerstag, 13.6., 8:00 Uhr: Vögel aus nächster Nähe - Vogelberingung live erleben

Lernen Sie die wissenschaftliche Vogelberingung kennen / Beringerin Heidrun Schinke erklärt wie und warum Vögel beringt werden und gibt Auskunft über die Bestimmung / Heidrun Schinke (ehrenamtlich für die Vogelschutzwarte Helgoland) / Treffpunkt: Am Eingangstor zur NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 8 Teilnehmer*innen / Eventuell wird die Veranstaltung bei schlechten Wetterverhältnissen kurzfristig abgesagt

19. / Freitag, 14.6., 16:00 Uhr: Federleicht - Vogel sei Dank

Achtsamkeitsbasiertes Vogelbeobachten und das bewusstes Hinhören zeigen, wie die Gefiederten besser / Rauskommen aus der Geschäftigkeit und Ankommen im bewussten Erleben. Neben angeleiteten Naturwahrnehmungsübungen werden alltagstaugliche Achtsamkeitspraktiken erprobt. / Nadja Frerichs (NABU-Naturführerin) / Ort: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Spende in Höhe von 12 Euro erwünscht / Max. 9 Teilnehmer*innen / Findet nur ab mindestens 4 Teilnehmer*innen statt.

20. / Samstag, 15.6., 10:00 Uhr: Von der Vogelstation zum Schmetterlingsgarten - Radtour

Radtour nach Haseldorf. Wir radeln entlang des Deiches und beobachten am Hetlinger Schanzteich / Ferngläser sind mitzubringen da wir noch einen Halt am Hetlinger Schanzteich machen und dort Vögel beobachten / Brigitte Kleinod und Jens Sturm (NABU Wedel) / Treffpunkt: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 20 Teilnehmer*innen

Juli

21. / Mittwoch, 10.7., 22:00 Uhr: Nachtgänger und Lichtgestalten - Nachtfalter und ihre Funktion als Bioindikatoren kennenlernen

Leuchtabend - Die Vielfalt der Nachfalter in der Wedeler Marsch entdecken / Birgitt Piepgras (Expertin für Nachtfalter) / Treffpunkt: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 30 Teilnehmer*innen

22. / Freitag, 19.7., 11:00 Uhr: Nistkastenbau für Kinder und Jugendliche

Alter von 7-13 Jahre / Rauskommen aus der Geschäftigkeit und Ankommen im bewussten Erleben. Neben angeleiteten Naturwahrnehmungsübungen werden alltagstaugliche Achtsamkeitspraktiken erprobt. / Jonas Bokowski (NABU Hamburg) / Treffpunkt: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Spende in Höhe von 10 Euro erwünscht (Materialkosten) / Max. 10 Teilnehmer*innen

23. / Samstag, 20.7., 8:00 Uhr: Vögel aus nächster Nähe - Vogelberingung live erleben

Lernen Sie die wissenschaftliche Vogelberingung kennen / Beringerin Heidrun Schinke erklärt wie und warum Vögel beringt werden und gibt Auskunft über die Bestimmung / Heidrun Schinke (ehrenamtlich für die Vogelschutzwarte Helgoland) / Treffpunkt: Am Eingangstor zur NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 8 Teilnehmer*innen / Eventuell wird die Veranstaltung bei schlechten Wetterverhältnissen kurzfristig abgesagt

24. / Mittwoch, 24.7., 10:00 Uhr: Vom Hausgarten zum Vogelparadies - Tipps und Tricks für die Gartengestaltung

Die Biologin und Buchautorin Brigitte Kleinod erklärt an Beispielen rund um die Gebäude der Vogelstation, wie man sein Haus und seinen Garten auch mit wenig Geld und Aufwand schön und naturnah gestalten kann. Insekten wie Schmetterlinge und Vögel stellen sich schnell ein, wenn man die richtigen Pflanzen verwendet. / Brigitte Kleinod (NABU Wedel) / Treffpunkt: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 25 Teilnehmer*innen

25. / Samstag, 27.7., 13:00 Uhr: Insekten entdecken und bestimmen

Gemeinsam gehen wir auf Suche, was für Insekten an der Vogelstation zu finden sind und bestimmen sie / Olaf Fedder (NABU Hamburg) / Treffpunkt: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 20 Teilnehmer*innen

August

26. / Sonntag, 4.8., 16:00 Uhr: Nature Journaling an der NABU Vogelstation Wedeler Marsch

Gemeinsam Naturbeobachtungen kreativ in Wort und/oder Bild festhalten. / Lavinia Buchwald (NABU-Naturführerin) / Treffpunkt: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Spende erbeten / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte mitbringen: Nature Journal o.ä., nach Wunsch Stifte, Malutensilien etc.

27. / Donnerstag, 8.8., 11:00 Uhr: Bekassine, Bruchwasserläufer & Co.

Beobachtung von Gastvögeln an der Kleientnahmestelle und am Fährmannssander Watt / Marco Sommerfeld (NABU Hamburg) / Treffpunkt: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 30 Teilnehmer*innen / Ferngläser können ausgeliehen werden

28. / Freitag, 9.8., 10:00 Uhr: Botanische Führung zu den Tidelebensräumen an der Elbe

Lernen Sie typische Pflanzen des Röhrichts und der Auwälder kennen / Dipl.-Biol. Jacqueline Neubecker / Treffpunkt: Der Treffpunkt befindet sich am Landesschutzdeich / Einmündung am Heuhafen bei Hetlingen südlich vom Klärwerk Hetlingen. Dort befindet sich in der Nähe ein Parkplatz direkt am Klärwerk Hetlingen. Die restliche Strecke wird zu Fuß zurückgelegt. Mit dem Fahrrad erreichen Sie ab Wedel den Treffpunkt entlang des Deiches vorbei an der Vogelstation und dann die erste Abbiegemöglichkeit nach Hetlingen (GPS-Daten: 53.597602203342184, 9.62506441691916). / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 30 Teilnehmer*innen

29. / Samstag, 10.8., 13:00 Uhr: Insekten entdecken und bestimmen

Gemeinsam gehen wir auf Suche, was für Insekten an der Vogelstation zu finden sind und bestimmen sie / Olaf Fedder (NABU Hamburg) / Treffpunkt: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 20 Teilnehmer*innen

30. / Freitag, 16.8., 10:00 Uhr: Fahrradtour durch die Wedeler und Haseldorfer Marsch

Fahrradtour durch die Wedeler und Haseldorfer Marsch, Erleben von Süßwasserwatt und Tideauwäldern / Marco Sommerfeld (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Auf dem Vorplatz des S-Bahnhofes Wedel / Empfohlene Spende: 10 €, Kinder & Jugendliche 5 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 20 Teilnehmer*innen / Ferngläser können ausgeliehen werden

31. / Donnerstag, 22.8., 8:00 Uhr: Vögel aus nächster Nähe - Vogelberingung live erleben

Lernen Sie die wissenschaftliche Vogelberingung kennen / Beringerin Heidrun Schinke erklärt wie und warum Vögel beringt werden und gibt Auskunft über die Bestimmung / Heidrun Schinke (ehrenamtlich für die Vogelschutzwarte Helgoland) / Treffpunkt: Am Eingangstor zur NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 8 Teilnehmer*innen / Eventuell wird die Veranstaltung bei schlechten Wetterverhältnissen kurzfristig abgesagt

32. / Samstag, 24.8., 11:00 Uhr: Botanische Führung zu den Tidelebensräumen an der Elbe

Lernen Sie typische Pflanzen des Röhrichts und der Auwälder kennen / Dipl.-Biol. Jacqueline Neubecker / Treffpunkt: Der Treffpunkt befindet sich am Landesschutzdeich / Einmündung am Heuhafen bei Hetlingen südlich vom Klärwerk Hetlingen. Dort befindet sich in der Nähe ein Parkplatz direkt am Klärwerk Hetlingen. Die restliche Strecke wird zu Fuß zurückgelegt. Mit dem Fahrrad erreichen Sie ab Wedel den Treffpunkt entlang des Deiches vorbei an der Vogelstation und dann die erste Abbiegemöglichkeit nach Hetlingen (GPS-Daten: 53.597602203342184, 9.62506441691916). / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 30 Teilnehmer*innen

September

33. / Samstag, 7.9., 10:00 Uhr: Arbeitseinsatz an der NABU Vogelstation

Mahdgut von den Inseln harken / Marco Sommerfeld (NABU Hamburg) / Treffpunkt: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Max. 70 Teilnehmer*innen / Für einen kleinen Imbiss und Getränke ist gesorgt. Bitte wetterfeste Kleidung mitbringen.

34. / Freitag, 20.9., 16:00 Uhr: Nachhaltigkeit, Naturverbindung & Achtsamkeit

Mit achtsamem Naturwahrnehmen und meditativem Hören erfahren wir Naturverbindung und wertfreies Sein / Nadja Frerichs (NABU-Naturführerin) / Ort: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Spende in Höhe von 12 Euro erwünscht / Max. 9 Teilnehmer*innen / Findet nur ab mindestens 4 Teilnehmer*innen statt.

35. / Freitag, 27.9., 19:30 Uhr: Nachtgänger und Lichtgestalten - Nachtfalter sind echte Bioindikatoren

Leuchtabend - Die Vielfalt der Nachfalter in der Wedeler Marsch entdecken / Birgitt Piepgras (Expertin für Nachtfalter) / Treffpunkt: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 30 Teilnehmer*innen

Oktober

36. / Samstag, 5.10., 11:00 Uhr: Trittstein Wedeler Marsch - Zugvögel auf dem Zwischenstopp

Beobachtung von Gast-und Zugvögeln an der Kleientnahmestelle und am Fährmannssander Watt / Olaf Fedder (NABU Hamburg) / Treffpunkt: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 30 Teilnehmer*innen / Ferngläser können ausgeliehen werden

37. / Donnerstag, 10.10., 11:00 Uhr: Vogelzug und Klimawandel

Beobachtung von Zugvögeln an der Kleientnahmestelle und am Fährmannssander Watt – welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf die Zugvögel / Marco Sommerfeld (NABU Hamburg) / Treffpunkt: NABU Vogelstation Wedeler Marsch / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 30 Teilnehmer*innen / Ferngläser können ausgeliehen werden

38. / Samstag, 19.10., 9:00 Uhr: Zu Gast bei der Zugvogelzählung am Hamburger Yachthafen Wedel

Zugvögel mit dem Arbeitskreis Vogelschutzwarte Hamburg live erleben und zählen / Sabine Kringel (NABU Wedel) / Treffpunkt: Der Treffpunkt ist auf dem Sperrwerk Wedeler Au (Google-Koordinaten: 53.57742269411592, 9.676159988639585) in der Wedeler Marsch entlang des Deichverteidungsweges. / Empfohlene Spende: 8 €, Kinder & Jugendliche 4 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen, Hunde sind nicht erwünscht

November & Dezember

39. / Freitag, 8.11., 10:00 Uhr: Nistkastenreinigung von 25 Nistkästen im Brunnenschutzgebiet

Marco Sommerfeld (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Der Treffpunkt befindet sich an der Kreuzung / Brücke Saatlandsdamm-Winterros- Langer Damm. Dort sind keine offiziellen Parkmöglichkeiten vorhanden, daher empfehlen wir eine Anreise mit dem Fahrrad oder Sie parken beim Hof Winteros (nur wenige Gehminuten vom Treffpunkt entfernt) / Max. 15 Teilnehmer*innen / Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sind mitzubringen

40. / Mittwoch, 4.12., 18:00 Uhr: VORTRAG BEIM NABU: „Wiedehopf, Hoopoe, Härfågel ... - Vogelnamen und ihre Grundlagen“

Digitaler Vortrag / Dr. Ulrike Richter-Vapaatalo (Sprachwissenschaftlerin) / Die Einwahldaten erhalten Sie nach Anmeldung per E-Mail zugeschickt. / Max. 95 Teilnehmer*innen

