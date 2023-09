Zugvogelfest an der NABU Vogelstation

17. September 2023 von 10-16 Uhr

Am Sonntag, den 17.9. findet das Zugvogelfest an der NABU Vogelstation Wedeler Marsch statt - mit buntem Programm für alle Vogelliebhaber*innen.

Mit dem herannahenden Herbst machen sich Millionen von Vögel auf den Weg in ihre Überwinterungsgebiete und sind dabei besonders gut zu beobachten. Der NABU Hamburg veranstaltet daher am Sonntag, den 17. September von 10-16 Uhr wieder sein Zugvogelfest an der NABU Vogelstation in der Wedeler Marsch. Alle großen und kleinen Naturfans sind herzlich eingeladen!



PROGRAMM



▶ Zug- und Rastvögel erleben

▶ vogelkundliche Führungen

▶ Ferngläser und Spektive testen von SWAROWSKI OPTIK

▶ Verkauf von Fernoptik durch FOTO WANNACK, Ihr Fernglas- und Spektivspezialist aus Hamburg mit Beratung und Verkauf

▶ ORNIWELT - Ihr Ausrüster für Naturbeobachtung

▶ Infos über Vogelberingung vom Institut für Vogelforschung "Vogelschutzwarte Helgoland"

▶ Für Kinder: Vögel zeichnen und Mobile basteln in der Kreativ-Ecke und Nistkastenbau

▶ Tipps zum Vogelschutz im Garten mit der NABU-Fachgruppe Ornithologie

▶ NABU-Ehrenamtliche kennenlernen uvm.

Um 11, 13 und 15 Uhr finden vogelkundliche Führungen entlang der Elbe statt. Der Treffpunkt dafür ist die NABU Vogelstation.

Bitte vorab anmelden:



Sonntag, 17.9., 11:00 Uhr: Vogelkundliche Führung im Rahmen des Zugvogelfestes

> ZUR ANMELDUNG



Sonntag, 17.9., 13:00 Uhr: Vogelkundliche Führung im Rahmen des Zugvogelfestes

> ZUR ANMELDUNG



Sonntag, 17.9., 15:00 Uhr: Vogelkundliche Führung im Rahmen des Zugvogelfestes

> ZUR ANMELDUNG