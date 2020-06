Duvenstedter BrookHus wieder geöffnet - mit Auflagen

Ausflugstipps und Infos zum Duvenstedter Brook

Seit dem 2. Juni ist das BrookHus wieder für Besucher geöffnet. Hier erhalten Sie Ausflugstipps und Informationen zur Tier- und Pflanzenwelt des Duvenstedter Brooks. Außerdem bietet das Zentrum eine multimediale Daueraussellung an. Vorbeischauen lohnt sich!

Liebe Besucher*innen,



ab Juni starten zahlreiche Angebote des NABU Hamburg wieder, auch das BrookHus ist seit dem 2.6. wieder geöffnet. Zum Schutz vor Corona gelten jedoch besondere Regeln:



1. Personen mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankungen dürfen das BrookHus nicht betreten. 2. Es ist ein Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. 3. Es ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 4. Beim Eintritt müssen die Hände desinfiziert werden. 5. Husten und Niesen bitte nur in die Armbeuge. 6. Bei erhöhtem Besucheraufkommen müssen wir die maximale Personenzahl und die Verweildauer begrenzen. 7. Wir sind behördlich verpflichtet, die Kontaktdaten aller Besucher*innen zu erfassen und 4 Wochen lang aufzubewahren - danach werden sie gelöscht.



Alle Infos: www.NABU-Hamburg.de/neustart

Duvenstedter BrookHus - Foto: Heinz Peper

Dauerausstellung im BrookHus - Foto: Krzysztof Wesolowski

Dauerausstellung im BrookHus - Foto: Krzysztof Wesolowski

Dauerausstellung im BrookHus - Foto: Krzysztof Wesolowski

Dauerausstellung im BrookHus - Foto: Krzysztof Wesolowski

Dauerausstellung im BrookHus - Foto: Krzysztof Wesolowski

Dauerausstellung im BrookHus - Foto: Krzysztof Wesolowski

Dauerausstellung im BrookHus - Foto: Krzysztof Wesolowski

Dauerausstellung im BrookHus - Foto: Krzysztof Wesolowski

Dauerausstellung im BrookHus - Foto: Krzysztof Wesolowski

Das BrookHus ist der ideale Ausgangspunkt für Besucher der Naturschutzgebiete Duvenstedter Brook und Wohldorfer Wald. Hier gibt es Informationen über die Gebiete, die unterschiedlichen Lebensräume und die dort vorkommenden Tiere und Pflanzen. Außerdem gibt es wechselnde Ausstellungen und Vorträge. Und schließlich bietet der kleine NABU-Shop eine Auswahl an Fachbücher, Broschüren, Postkarten, Nistkästen und vielen anderen Artikeln.

ÖFFNUNGSZEITEN



Februar, März, November

Sa, So u. Feiertage: 11-17 Uhr



April bis Oktober

Mo: geschlossen

Di-Fr: 13:30-17 Uhr

So: 11-17 Uhr



Dezember und Januar

geschlossen

So kommen Sie hin

Per Bahn: U1 bis Bahnhof Ohlstedt, von dort aus etwa 30 Min. Fuß- bzw. 15 Min. Radweg (über P+R-Parkplatz, vorbei am Schulhof, rechts in den Kupferredder, diesem folgen durch den Wald, über die Schleuse, an der Kreuzung geradeaus in die Herrenhausallee und kurz danach in der Kurve geradeaus auf den Wander- und Reitweg.



Per Bus: Linie 276 bis Haltestelle Duvenstedter Triftweg, von dort aus knappe 30 Min. Fußweg (den Duvenstedter Triftweg ostwärts).

Rund um das Duvenstedter Brookhus