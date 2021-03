Vögel in Hamburg und an der Küste

Ausstellung im BrookHus vom 27. März - 2. Mai / Künstlerin Julia Pasinski am 28. März vor Ort

Die Künstlerin Julia Pasinski stellt im BrookHus ihre Arbeiten aus. Die Palette reicht dabei von fotorealistischer Vogelmalerei in Acryl bis zu abstrahierten Linolschnitten.

Vögel und Maritimes sind die bevorzugten Motive der gebürtigen Sylterin und Grafikdesignerin Julia Pasinski, die ihre Motive am liebsten in Aquarell und Öl umsetzt. Sie bedient sich aber auch anderer Maltechniken, wie Acryl- und Gouachefarben oder dem Linolschnitt, wenn die Motivwahl es erfordert.

Von fotorealistischer Vogelmalerei in Acryl bis zu abstrahierten Linolschnitten sind ihre Arbeiten breit gefächert.



Die Natur an der Küste (aber nicht nur) und vor allem Vögel sind ihre große Inspirationsquelle. Dass so zarte Geschöpfe soviel Ausdauer und Kraft besitzen und um die ganze Welt fliegen können, übt eine besondere Faszination auf die Malerin aus. Auf langen Spaziergängen verbindet sie ihre beiden Leidenschaften die Malerei und das Vögel beobachten, hält ihre Eindrücke mit Skizzenbuch und Fotoapparat fest, um sie dann später auf Leinwand oder Papier zu bringen.



Schon in ihrer Jugend nahm Julia Pasinski an Ausstellungen teil und gewann einige Preise. Seit 2013 hat sie unter anderem regelmäßig an der MoVo (Moderne Vogelbilder) im Heineanum in Halberstadt teilgenommen, sowie 2018 an der HanseBird und 2020 im Naturkundemuseum Magdeburg an der ART&Vielfalt. 2019 war sie Stipendiatin des Uwe Lüders Kunststipendium der Sparkasse Lüneburg. Sie wohnt mit ihrer Familie in Hamburg und arbeitet seit 2019 in ihrem Atelier auf dem Kulturhof Beimoor in Ahrensburg. Mehr über die Künstlerin: www.juliapasinski.de